Η Υλίκη από ψηλά: Γεμίζουν οι υδάτινοι ταμιευτήρες της Αττικής

Οι έντονες και διαδοχικές βροχοπτώσεις που καταγράφηκαν τις τελευταίες ημέρες στη Στερεά Ελλάδα, σε συνδυασμό με τις χιονοπτώσεις στα ορεινά, βελτιώνουν την εικόνα των υδατικών αποθεμάτων, με τη λίμνη Υλίκη να δέχεται σημαντικές ποσότητες νερού.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, μεγάλες ποσότητες νερού καταλήγουν φυσικά στη λίμνη, συμβάλλοντας στην αναπλήρωση μέρους των απωλειών που είχαν καταγραφεί το προηγούμενο διάστημα. Οι εναέριες εικόνες αποτυπώνουν σαφή βελτίωση σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες, όταν η παρατεταμένη ξηρασία είχε αφήσει έντονο αποτύπωμα στην περιοχή.

Η εικόνα είναι εντυπωσιακή: ρέματα και χείμαρροι κατεβάζουν συνεχώς νερό και η φύση δείχνει να «ζωντανεύει» ξανά μετά από μια δύσκολη περίοδο.

Η λίμνη Υλίκη, ένας από τους βασικούς ταμιευτήρες ύδρευσης της χώρας, εμφανίζει ενδείξεις βελτίωσης, δημιουργώντας συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των υδατικών αποθεμάτων το επόμενο χρονικό διάστημα.

Η ομάδα του Up Stories βρέθηκε στην περιοχή και κατέγραψε από κοντά αυτή την αλλαγή στο τοπίο, με εικόνες που δείχνουν τη δύναμη της φύσης αλλά και τη μεγάλη αξία που έχει το νερό, ειδικά σε μια εποχή που γίνεται όλο και πιο πολύτιμο.