Zero Drop Μόρνος: Μία πρωτοβουλία που υπόσχεται πως καμία σταγόνα δεν πάει χαμένη
Περιβάλλον 23 Δεκεμβρίου 2025 | 17:20

Zero Drop Μόρνος: Μία πρωτοβουλία που υπόσχεται πως καμία σταγόνα δεν πάει χαμένη

Και ενισχύει έμπρακτα την υδατική ασφάλεια των περιοχών που στηρίζονται στον ταμιευτήρα του Μόρνου.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Όταν τα blues των γιορτών μας χτυπάνε την πόρτα

Όταν τα blues των γιορτών μας χτυπάνε την πόρτα

Spotlight

Παρά τη μικρή βελτίωση που σημειώθηκε μετά τις πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις, η υδρολογική κατάσταση στην Αττική παραμένει κρίσιμη. Το λεκανοπέδιο διανύει μια παρατεταμένη περίοδο μειωμένων εισροών στους ταμιευτήρες, οι οποίοι αδειάζουν σταθερά, με τα αποθέματα να υποχωρούν προς ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Πρόκειται για την πιο πιεστική εικόνα που έχει παρουσιάσει το υδροδοτικό σύστημα της Αθήνας εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Τα στοιχεία αυτά αποδεικνύουν πως η ανάγκη για πιο αποδοτική και προνοητική διαχείριση του νερού είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Η Αττική και η Στερεά Ελλάδα προμηθεύονται νερό κυρίως από επιφανειακούς υδατικούς πόρους, τους ταμιευτήρες Μαραθώνα, Υλίκης, Μόρνου και Εύηνου, με την Υλίκη να αποτελεί φυσική λίμνη και τους υπόλοιπους να έχουν δημιουργηθεί από την κατασκευή φραγμάτων σε κομβικά σημεία των αντίστοιχων ποταμών.

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της ΕΥΔΑΠ, οι ταμιευτήρες διαθέτουν συνολικά 390 εκατ. κυβικά μέτρα νερού, δηλαδή μόλις το 26,06% της συνολικής χωρητικότητάς τους. Συνεπώς, παραμένουν άδειοι κατά σχεδόν τρία τέταρτα. Ακόμη πιο ανησυχητική είναι η κατάσταση στον Μόρνο, ο οποίος συνεχίζει να συρρικνώνεται.

Παρά τις έντονες βροχοπτώσεις που έφερε η κακοκαιρία Byron το φθινόπωρο, τα ύψη βροχής στην περιοχή ήταν χαμηλότερα του αναμενόμενου, με αποτέλεσμα ο ταμιευτήρας να χάσει πάνω από το 40% των αποθεμάτων του μέσα σε μόλις μία διετία. Συγκεκριμένα, φέτος στις 14 Οκτωβρίου, τα διαθέσιμα νερά ανέρχονταν σε 164,205 εκατ. κυβικά μέτρα, έναντι των 293.833 εκατ. την ίδια περίοδο, δύο χρόνια πριν.

Τα καλά νέα είναι πως παρά τις προκλήσεις, υλοποιούνται στοχευμένες παρεμβάσεις που μπορούν πραγματικά να κάνουν τη διαφορά και μία από αυτές είναι το πρόγραμμα Zero Drop, το οποίο υλοποιείται από την Coca-Cola στην Ελλάδα (Coca-Cola Τρία Έψιλον & Coca-Cola Hellas), με στόχο τη μηδενική απώλεια νερού μέσα από έργα εξοικονόμησης, επαναχρησιμοποίησης και ευαισθητοποίησης.

Κάθε βήμα όλο και πιο κοντά στην υπεύθυνη διαχείριση του νερού

Το Zero Drop Μόρνος είναι μία ελπιδοφόρα πρωτοβουλία που έρχεται να ενισχύσει έμπρακτα την υδατική ασφάλεια των περιοχών που στηρίζονται στον ταμιευτήρα του Μόρνου, αποδεικνύοντας πως ιδιαίτερα σε περιόδους υψηλής πίεσης, καμία σταγόνα δεν χρειάζεται να πηγαίνει χαμένη.

Μάλιστα, η δεύτερη φάση του προγράμματος στον Δήμο Τανάγρας ολοκληρώθηκε πρόσφατα, συνεχίζοντας και ενισχύοντας ένα σπουδαίο εγχείρημα που ξεκίνησε το 2023. Η νέα τεχνική παρέμβαση στο ταχυδιυλιστήριο του Σχηματαρίου θωρακίζει την υδατική ασφάλεια της περιοχής, ενώ συμβάλλει στην απρόσκοπτη υδροδότηση των τοπικών κοινοτήτων, δίνοντας λύση σε ένα ζήτημα ιδιαίτερα κρίσιμο, ειδικά σε περιόδους παρατεταμένης ξηρασίας και αυξανόμενης ζήτησης.

Βέβαια, το Zero Drop Mornos δεν είναι μόνο μία σειρά από τεχνικές βελτιώσεις και αναβαθμίσεις. Στην πραγματικότητα, είναι μία πρωτοβουλία με βαθύ και διαχρονικό αποτύπωμα, καθώς εξοικονομεί έναν ανεκτίμητο φυσικό πόρο, μειώνει την ενεργειακή κατανάλωση και δημιουργεί μακροπρόθεσμες λύσεις, προς όφελος των κατοίκων, της τοπικής κοινωνίας και του περιβάλλοντος.

Διότι, κάθε σταγόνα που ανακτάται είναι μία σταγόνα που επιστρέφει στο οικοσύστημα, εξασφαλίζοντας καθαρούς υδατικούς πόρους για τις επόμενες γενιές. Αυτές τις γενιές φιλοδοξεί να προετοιμάσει το Zero Drop, πραγματοποιώντας εκπαιδευτικά προγράμματα που φτάνουν σε εκατοντάδες μαθητές και εκπαιδευτικούς. Με αυτόν τον τρόπο, η Coca-Cola στην Ελλάδα καλλιεργεί τον περιβαλλοντικό εγγραμματισμό των νέων, οι οποίοι αποκτούν μία στάση υπεύθυνης κατανάλωσης νερού, μία γνώση που μελλοντικά μπορεί να αλλάξει τον κόσμο προς το καλύτερο.

Βέβαια, σημαντική είναι και η αναγνώριση αυτής της μεγάλης προσπάθειας, αφού το Zero Drop διακρίθηκε στα Greek Green Awards 2025 στην κατηγορία «Ανακύκλωση Νερού», επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως παράδειγμα επιτυχημένης σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με δυνατότητα εφαρμογής και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πως τα τελευταία 19 χρόνια, έχουν υλοποιηθεί περισσότερα από 80 έργα σε 38 νησιά της Ελλάδας, πάντα με επίκεντρο τη βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων. Το Zero Drop συνεχίζει αυτή τη διαδρομή με τη στήριξη του The Coca-Cola Foundation και σε συνεργασία με τον διεθνή οργανισμό Global Water Partnership – Mediterranean (GWP-Med), έχοντας ως στόχο όχι μόνο τη διάσωση νερού, αλλά και τη δημιουργία μιας νέας αντίληψης γύρω από τον τρόπο με τον οποίο το διαχειριζόμαστε.

