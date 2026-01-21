magazin
Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026
Marseaux – Εύη Δρούτσα: Η κόντρα για τη Eurovision καλά κρατεί – Πινγκ πονγκ οι απαντήσεις
Marseaux – Εύη Δρούτσα: Η κόντρα για τη Eurovision καλά κρατεί – Πινγκ πονγκ οι απαντήσεις

Marseaux - Εύη Δρούτσα: Οι εκατέρωθεν δηλώσεις τραγουδίστριας με τη στιχουργό.

Σύνταξη
Vita.gr
Όλα ξεκίνησαν με τις δηλώσεις της Εύης Δρούτσα σχολιάζοντας την εμφάνιση της Marseaux, κατά τη διάρκεια παρουσίασης του τραγουδιού της για τον ελληνικό τελικό της Eurovision.

Η νεαρή τραγουδίστρια παρουσίασε το κομμάτι της, το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, ανάμεσα στους 14 καλλιτέχνες που διαγωνίζονται στον Α’ ελληνικό ημιτελικό της Eurovision, εμφανιζόμενη ξυπόλυτη και φορώντας ένα λευκό outfit.

Η Εύη Δρούτσα σχολιάζοντας τις παρουσίες των υποψηφίων μεταξύ άλλων ανέφερε ότι «δεν έχει το υπέροχο σώμα για να το βγάλει έξω».

Marseaux: «Πότε σταματάμε να σχολιάζουμε τα σώματα των άλλων;»

Η Marseaux φανερά ενοχλημένη με τα λεγόμενα της στιχουργού είπε στους διαδικτυακούς φίλους της:

«Παιδιά γεια σας. Δεν έχω προλάβει να σας μιλήσω ακόμα γιατί συμβαίνουνε όλα παράλληλα. Ήθελα να σας πω πως σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για τη στήριξή σας, για τα μηνύματα, για την αγάπη που έχετε δείξει στο κομμάτι. Δεν θεωρώ τίποτα δεδομένο.

Και ελπίζω να κάνω έτσι ένα πάρα πολύ ωραίο act στον εθνικό ημιτελικό και να σας αρέσει και εσάς. Παράλληλα να πω, ότι γυρνούσα χθες από την πρόβα, ανέμελη, και είδα ένα link που μου είχε στείλει ο μπαμπάς μου. Το πατάς; Και είδα ότι η κυρία Δρούτσα…», είπε η Marseaux στο instastory της.

Εύη Δρούτσα: «Στη δραματική σχολή, η Μαίρη Αρώνη με άφησε στην ίδια τάξη γιατί ήμουν χοντρή»

H Εύη Δρούτσα, η οποία κλήθηκε να απαντήσει για όσα είπε για τη Marseaux, αλλά και για όσα ανέφερε η τραγουδίστρια δήλωσε:

«Πρώτα από όλα, δε μπορούμε να ξέρουμε ο κάθε άνθρωπος τι έχει περάσει. Έπειτα, να πω εγώ στη Marseaux τι έχω περάσει, είπε στην εκπομπή «Το Πρωινό μου»

«Είμαι μεγάλη γυναίκα, έχω περάσει πολλά στη ζωή μου κι όταν ήμουν στη δραματική σχολή, η Μαίρη Αρώνη με άφησε στην ίδια τάξη γιατί ήμουν χοντρή.

Όταν έφυγα και πήγα στη σχολή της Κατσέλη, δεν το πίστευε ο Κατσέλης ότι έγινε αυτό το πράγμα.

Γιατί σε έναν ηθοποιό δε μπορείς να πεις ότι μένεις στην ίδια τάξη γιατί είσαι χοντρός. Κι όμως μετά έπαιξα με τον Ηλιόπουλο, τη χοντρή.

Ο καθένας που λέει τη γνώμη του, δε μπορεί να ξέρει τι έχει περάσει ο άλλος», είπε η Εύη Δρούτσα.

World
Τραμπ: Δεν θα χρησιμοποιήσω βία για την Γροιλανδία

Τραμπ: Δεν θα χρησιμοποιήσω βία για την Γροιλανδία

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο τέλος η άνοδος, υψηλός τζίρος με 67 πακέτα

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο τέλος η άνοδος, υψηλός τζίρος με 67 πακέτα

Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;
Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;

Μια νέα μελέτη προσπάθησε να κατανοήσει ποια δεδομένα κάνουν το τρέξιμο εξαιρετικό ή εντελώς απογοητευτικό.

Σύνταξη
«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο
«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Σύνταξη
Ελεύθερος με αυστηρούς όρους ο Τίμοθι Μπάσφιλντ εν αναμονή της δίκης για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων
Ελεύθερος με αυστηρούς όρους ο Τίμοθι Μπάσφιλντ εν αναμονή της δίκης για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

Ο Τίμοθι Μπάσφιλντ αποφυλακίζεται εν αναμονή της δίκης του για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων, με αυστηρούς όρους που επέβαλε δικαστήριο στο Νέο Μεξικό, ενώ η εισαγγελία επιμένει ότι αποτελεί κίνδυνο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μάλλον έκανε τη σκηνή καλύτερη: Ο Μπεν Άφλεκ, οι εμετοί και η πιο δραματική στιγμή στο Armageddon
Μάλλον έκανε τη σκηνή καλύτερη: Ο Μπεν Άφλεκ, οι εμετοί και η πιο δραματική στιγμή στο Armageddon

Μια άτυχη στιγμή από την εμπειρία του στο φιλμ Armageddon θυμήθηκε ο γνωστός ηθοποιός Μπεν Άφλεκ, που πάντως παραδέχθηκε ότι μπορεί να «έσωσε» την πιο δραματική σκηνή της ταινίας.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στα λάθη» – Ο Ντέιβιντ Mπέκαμ έσπασε τη σιωπή του για τον Μπρούκλιν
«Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στα λάθη» – Ο Ντέιβιντ Mπέκαμ έσπασε τη σιωπή του για τον Μπρούκλιν

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, μιλώντας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, δέχθηκε ερωτήσεις για τη θύελλα που έχει ξεσπάσει στην οικογένειά του. Δεν δίστασε να απαντήσει

Σύνταξη
«Χόρεψε ανάρμοστα μπροστά μου, ακύρωσε το νυφικό της συζύγου μου, την τελευταία στιγμή» – Μπρούκλιν Μπέκαμ Vs Βικτόρια Μπέκαμ
«Χόρεψε ανάρμοστα μπροστά μου, ακύρωσε το νυφικό της συζύγου μου, την τελευταία στιγμή» - Μπρούκλιν Μπέκαμ Vs Βικτόρια Μπέκαμ

«Οι γονείς μου προσπαθούσαν ασταμάτητα να καταστρέψουν τη σχέση μου από πριν τον γάμο μου, και αυτό δεν έχει σταματήσει», έγραψε ο Μπρούκλιν Μπέκαμ σε μια σειρά από Instagram Stories στις 19 Ιανουαρίου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μίκι Ρουρκ: «Απάτη» η καμπάνια GoFundMe στο όνομά μου – Kινεί νομικές διαδικασίες
Μίκι Ρουρκ: «Απάτη» η καμπάνια GoFundMe στο όνομά μου – Kινεί νομικές διαδικασίες

Με νέα οργισμένη τοποθέτηση, ο Μίκι Ρουρκ καταγγέλλει ως απάτη το GoFundMe που στήθηκε χωρίς τη συναίνεσή του, δηλώνει ότι δεν δέχεται «φιλανθρωπία» και αποκαλύπτει πως μέχρι στιγμής έχει επιστραφεί μόνο το 10% των χρημάτων στους δωρητές

Σύνταξη
Κακομαθημένο πλούσιο μωρό – Το διαδίκτυο «σφάζει» τον Μπρούκλιν Μπέκαμ για την απίστευτη online επίθεση στους γονείς του
Κακομαθημένο πλούσιο μωρό – Το διαδίκτυο «σφάζει» τον Μπρούκλιν Μπέκαμ για την απίστευτη online επίθεση στους γονείς του

Όσοι θεωρούσαν ότι το 2026 θα έφερνε την ειρήνη στην (δεύτερη) πιο αγαπημένη οικογένεια της Αγγλίας, διαψεύστηκαν. Ο πόλεμος ανάμεσα στους Μπέκαμ βρίσκεται στη χειρότερή του φάση, με τον Μπρούκλιν να απασφαλίζει και το διαδίκτυο να τον «σφάζει».

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ανεμοδαρμένα Ύψη – Ο Τζέικομπ Ελόρντι και η Μάργκο Ρόμπι απόλαυσαν την ερωτική ιστορία «στην πραγματικότητα»
Ανεμοδαρμένα Ύψη – Ο Τζέικομπ Ελόρντι και η Μάργκο Ρόμπι απόλαυσαν την ερωτική ιστορία «στην πραγματικότητα»

Ο Τζέικομπ Ελόρντι αποκαλύπτει τη χημεία του με τη συμπρωταγωνίστριά του, Μάργκο Ρόμπι, στη νέα διασκευή της κλασικής πλέον ταινίας, Ανεμοδαρμένα Ύψη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τίμοθι Μπάσφιλντ: Αφαιρέθηκε από νέα ταινία της Amazon μετά τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων
Τίμοθι Μπάσφιλντ: Αφαιρέθηκε από νέα ταινία της Amazon μετά τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

Ο ρόλος του Τίμοθι Μπάσφιλντ κόπηκε από τη ρομαντική κομεντί You Deserve Each Other της Amazon MGM. Ο ηθοποιός αντιμετωπίζει πολλαπλές καταγγελίες και αναμένεται να εμφανιστεί στο δικαστήριο στις 20 Ιανουαρίου

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πόλεμος μέχρις εσχάτων: Ο Μπρούκλιν καταγγέλλει τους Μπέκαμ για «χειραγώγηση, ταπείνωση, απληστία» – «Δεν είναι οικογένεια, είναι πολυεθνική»
Πόλεμος μέχρις εσχάτων: Ο Μπρούκλιν καταγγέλλει τους Μπέκαμ για «χειραγώγηση, ταπείνωση, απληστία» – «Δεν είναι οικογένεια, είναι πολυεθνική»

Σοκαριστικά είναι όσα καταγγέλλει δημόσια ο Μπρούκλιν Μπέκαμ για την οικογένεια του με την αυτοκρατορία των Ντέιβιντ και Βικτόρια να φλέγεται σε δημόσια θέα

Σύνταξη
«Κατηγορώ τον Ντόναλντ Τραμπ»: Στο νοσοκομείο ο Πιρς Μόργκαν μετά από πτώση – Υποβλήθηκε σε αντικατάσταση ισχίου
«Κατηγορώ τον Ντόναλντ Τραμπ»: Στο νοσοκομείο ο Πιρς Μόργκαν μετά από πτώση – Υποβλήθηκε σε αντικατάσταση ισχίου

Σε νοσοκομείο του Λονδίνου νοσηλεύεται ο Πιρς Μόργκαν, μετά από πτώση σε εστιατόριο που του προκάλεσε σοβαρό κάταγμα στο μηριαίο οστό. Ο παρουσιαστής υποβλήθηκε σε αντικατάσταση ισχίου και αναρρώνει, χωρίς να χάνει το γνωστό του χιούμορ.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Από εικοσάρηδες μέχρι θαυμαστές με Πι αποχαιρετούν τον θρύλο Bob Weir στη γενέτειρά του το Σαν Φρανσίσκο
Από εικοσάρηδες μέχρι θαυμαστές με Πι αποχαιρετούν τον θρύλο Bob Weir στη γενέτειρά του το Σαν Φρανσίσκο

Χιλιάδες θαυμαστές συγκεντρώθηκαν στο Σαν Φρανσίσκο για να τιμήσουν τον Bob Weir, σε μια δημόσια τελετή όπου μίλησαν η Joan Baez και ο John Mayer, ενώ τον αποχαιρετισμό έκλεισαν λόγια της κόρης του, Monet Weir

Σύνταξη
Χαρίτσης: Η πρόταση Μητσοτάκη για διακομματική είναι προσχηματική και συνιστά εμπαιγμό
Χαρίτσης: Η πρόταση Μητσοτάκη για διακομματική είναι προσχηματική και συνιστά εμπαιγμό

«Δεν μπορείτε να διαχέετε τις ευθύνες στους πάντες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οι δικοί σας υπουργοί φιγουράρουν», τόνισε ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Πώς μετριέται η τοξική αρρενωπότητα; Μελέτη διαπιστώνει ότι οι άνδρες «δεν είναι τέρατα»
Πώς μετριέται η τοξική αρρενωπότητα; Μελέτη διαπιστώνει ότι οι άνδρες «δεν είναι τέρατα»

Η αρρενωπότητα από μόνη της δεν είναι τοξική, καταλήγει νέα ανάλυση. Γίνεται προβληματική μόνο όταν οδηγεί σε εχθρικότητα απέναντι σε άλλες κοινωνικές ομάδες.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ταρέμι: «Ξέραμε πως μαζί με τον κόσμο μας μπορούμε να τα καταφέρουμε» (vid)
Ταρέμι: «Ξέραμε πως μαζί με τον κόσμο μας μπορούμε να τα καταφέρουμε» (vid)

Ο Μέχντι Ταρέμι ήταν ξανά ένας από τους πρωταγωνιστές του Ολυμπιακού στη νίκη με 2-0 επί της Λεβερκούζεν, με τον Ιρανό φορ να τονίζει πως η ομάδα γνώριζε ότι με τον κόσμο στο πλευρό της μπορεί να τα καταφέρει.

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός είχε στο χορτάρι 16… Φουστέρ
Ο Ολυμπιακός είχε στο χορτάρι 16… Φουστέρ

Ας θυμηθούμε τον τρόπο παιχνιδιού του Ισπανού παλαίμαχου άσου των «ερυθρόλευκων» και την ψυχή που έβγαλαν χθες οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Δεν θα πάει στο Νταβός ο Μερτς για το «Συμβούλιο Ειρήνης» – «Ο ΟΗΕ είναι το σύστημά μας για διασφάλιση της ειρήνης», λέει ο Γερμανός ΥΠΕΞ
Δεν θα πάει στο Νταβός ο Μερτς για το «Συμβούλιο Ειρήνης» – «Ο ΟΗΕ είναι το σύστημά μας για διασφάλιση της ειρήνης», λέει ο Γερμανός ΥΠΕΞ

H Γερμανία αποδεικνύει καθημερινά με τις ενέργειές της ότι ο ΟΗΕ είναι το σύστημά μας για τη διατήρηση της ειρήνης και αξίζει την πλήρη υποστήριξή μας», διαμηνύει ο Γερμανός ΥΠΕΞ, απαντώντας στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ

Σύνταξη
Κόντρα Χατζηδάκη – Ανδρουλάκη στη Βουλή για την ευλογιά και τον «ορό της αλήθειας»
Κόντρα Χατζηδάκη – Ανδρουλάκη στη Βουλή για την ευλογιά και τον «ορό της αλήθειας»

Ανέβηκαν οι τόνοι της αντιπαράθεσης στη Βουλή για το αγροτικό, με τους Νίκο Ανδρουλάκη και Κωστή Χατζηδάκη να διασταυρώνουν τα ξίφη τους τόσο για τον πρωτογενή τομέα όσο και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι στο Νταβός, ενώ αμερικανική αντιπροσωπεία ταξιδεύει για Μόσχα
Συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι στο Νταβός, ενώ αμερικανική αντιπροσωπεία ταξιδεύει για Μόσχα

Ο Ζελένσκι είχε πει ότι θα ταξίδευε στην Ελβετία μόνο στην περίπτωση που θα προγραμματιζόταν συνάντηση με τον Τραμπ. Γουίτκοφ και Κούσνερ θα συναντήσουν τον Πούτιν την Πέμπτη στη Μόσχα.

Σύνταξη
Τζολάκης: «Χαρούμενος για τους τρεις βαθμούς» (vid)
Τζολάκης: «Χαρούμενος για τους τρεις βαθμούς» (vid)

Απόλυτα ευχαριστημένος για το ότι βοήθησε τον Ολυμπιακό να πάρει μια σπουδαία νίκη κόντρα στη Λεβερκούζεν, δήλωσε ο Κωνσταντής Τζολάκης στο επίσημο κανάλι των «ερυθρόλευκων» στο Youtube.

Σύνταξη
Γιατί «χτύπησε» η ειδοποίηση από το 112 σε τερματικά POS – «Δεν είναι σφάλμα», λένε από την Πολιτική Προστασία
Γιατί «χτύπησε» η ειδοποίηση από το 112 σε τερματικά POS – «Δεν είναι σφάλμα», λένε από την Πολιτική Προστασία

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί σε πολλούς επαγγελματίες και καταστηματάρχες όταν ήχησε το μήνυμα του 112 για την κακοκαιρία και στις συσκευές POS που δέχονται τις ηλεκτρονικές πληρωμές - Τι λέει το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας

Σύνταξη
«Ο Τσάπλιν ήταν μια κατηγορία μόνος του»: Το φινάλε που άλλαξε μια για πάντα τον κινηματογράφο
«Ο Τσάπλιν ήταν μια κατηγορία μόνος του»: Το φινάλε που άλλαξε μια για πάντα τον κινηματογράφο

Ενενήντα πέντε χρόνια μετά την πρεμιέρα του, το City Lights του Τσάρλι Τσάπλιν εξακολουθεί να θεωρείται σημείο αναφοράς του παγκόσμιου σινεμά – κυρίως χάρη σε ένα τελευταίο βλέμμα που δεν δίνει απαντήσεις, αλλά αφήνει το συναίσθημα να μιλήσει

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Mercosur: Το «μπλόκο» στη συμφωνία και τα «θεμέλια» που έβαλε η πρόταση της Ευρωαριστεράς
Το «μπλόκο» στη συμφωνία Mercosur και τα «θεμέλια» που έβαλε η πρόταση της Ευρωαριστεράς

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της παραπομπής της εμπορικής συμφωνίας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Mercosur στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από πρόταση της «Left». «Νίκη της Αριστεράς, νίκη της αγροτιάς» το μήνυμα του Κώστα Αρβανίτη.

Σύνταξη
Ισπανία: Το μεγαλύτερο συνδικάτο μηχανοδηγών καλεί σε απεργία έπειτα από μια σειρά εκτροχιασμων τρένων
Ισπανία: Το μεγαλύτερο συνδικάτο μηχανοδηγών καλεί σε απεργία έπειτα από μια σειρά εκτροχιασμων τρένων

«Θα απαιτήσουμε να αποδοθούν ποινικές ευθύνες σε όσους  είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών υποδομών», ανέφερε η ένωση μηχανοδηγών στην Ισπανία

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Πόσο θα διαρκέσει το κύμα που σαρώνει τη χώρα – Σε κατάσταση Red Code 6 περιοχές
Πόσο θα διαρκέσει το κύμα κακοκαιρίας - Σε κατάσταση Red Code 6 περιοχές

Στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας και Δυτικής Μακεδονίας προστέθηκε και αυτή του Βορείου Αιγαίου - Ιδιαιτέρως ευάλωτη στην κακοκαιρία παραμένει η Αττική

Σύνταξη
Ποιες χώρες της ΕΕ επενδύουν περισσότερο στην προσιτή στέγαση; Η Ελλάδα για άλλη μια φορά στον πάτο
Ποιες χώρες της ΕΕ επενδύουν περισσότερο στην προσιτή στέγαση; Η Ελλάδα για άλλη μια φορά στον πάτο

Μια δεκαετία ραγδαίας αύξησης των τιμών των κατοικιών και των ενοικίων σε ολόκληρη την ΕΕ επιβαρύνει τον προϋπολογισμό των νοικοκυριών και αναδιαμορφώνει τις επιλογές διαβίωσης και σταδιοδρομίας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κουτσούμπας σε Μητσοτάκη: Φάγατε μεγάλη ήττα από τον λαό και δεν θα είναι η τελευταία
Κουτσούμπας σε Μητσοτάκη: Φάγατε μεγάλη ήττα από τον λαό και δεν θα είναι η τελευταία

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας υπογράμμισε ότι έπεσε στο κενό ότι κι αν σκαρφίστηκε η κυβέρνηση για να στρέψει το λαό απέναντι στους αγρότες.

Σύνταξη
Ιδού πόσες ώρες videogames την εβδομάδα βλάπτουν την υγεία
Πόσες ώρες gaming την εβδομάδα βλάπτουν την υγεία; Μελέτη υπολόγισε το όριο

Νέα μελέτη δείχνει ότι η ενασχόληση με τα videogames πάνω από ένα συγκεκριμένο χρονικό όριο έχει σημαντική επίδραση στη διατροφή, στον ύπνο και στο βάρος των νεαρών ατόμων.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
