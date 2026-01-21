Marseaux – Εύη Δρούτσα: Η κόντρα για τη Eurovision καλά κρατεί – Πινγκ πονγκ οι απαντήσεις

Όλα ξεκίνησαν με τις δηλώσεις της Εύης Δρούτσα σχολιάζοντας την εμφάνιση της Marseaux, κατά τη διάρκεια παρουσίασης του τραγουδιού της για τον ελληνικό τελικό της Eurovision.

Η νεαρή τραγουδίστρια παρουσίασε το κομμάτι της, το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, ανάμεσα στους 14 καλλιτέχνες που διαγωνίζονται στον Α’ ελληνικό ημιτελικό της Eurovision, εμφανιζόμενη ξυπόλυτη και φορώντας ένα λευκό outfit.

Η Εύη Δρούτσα σχολιάζοντας τις παρουσίες των υποψηφίων μεταξύ άλλων ανέφερε ότι «δεν έχει το υπέροχο σώμα για να το βγάλει έξω».

Marseaux: «Πότε σταματάμε να σχολιάζουμε τα σώματα των άλλων;»

Η Marseaux φανερά ενοχλημένη με τα λεγόμενα της στιχουργού είπε στους διαδικτυακούς φίλους της:

«Παιδιά γεια σας. Δεν έχω προλάβει να σας μιλήσω ακόμα γιατί συμβαίνουνε όλα παράλληλα. Ήθελα να σας πω πως σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για τη στήριξή σας, για τα μηνύματα, για την αγάπη που έχετε δείξει στο κομμάτι. Δεν θεωρώ τίποτα δεδομένο.

Και ελπίζω να κάνω έτσι ένα πάρα πολύ ωραίο act στον εθνικό ημιτελικό και να σας αρέσει και εσάς. Παράλληλα να πω, ότι γυρνούσα χθες από την πρόβα, ανέμελη, και είδα ένα link που μου είχε στείλει ο μπαμπάς μου. Το πατάς; Και είδα ότι η κυρία Δρούτσα…», είπε η Marseaux στο instastory της.

Εύη Δρούτσα: «Στη δραματική σχολή, η Μαίρη Αρώνη με άφησε στην ίδια τάξη γιατί ήμουν χοντρή»

H Εύη Δρούτσα, η οποία κλήθηκε να απαντήσει για όσα είπε για τη Marseaux, αλλά και για όσα ανέφερε η τραγουδίστρια δήλωσε:

«Πρώτα από όλα, δε μπορούμε να ξέρουμε ο κάθε άνθρωπος τι έχει περάσει. Έπειτα, να πω εγώ στη Marseaux τι έχω περάσει, είπε στην εκπομπή «Το Πρωινό μου»

«Είμαι μεγάλη γυναίκα, έχω περάσει πολλά στη ζωή μου κι όταν ήμουν στη δραματική σχολή, η Μαίρη Αρώνη με άφησε στην ίδια τάξη γιατί ήμουν χοντρή.

Όταν έφυγα και πήγα στη σχολή της Κατσέλη, δεν το πίστευε ο Κατσέλης ότι έγινε αυτό το πράγμα.

Γιατί σε έναν ηθοποιό δε μπορείς να πεις ότι μένεις στην ίδια τάξη γιατί είσαι χοντρός. Κι όμως μετά έπαιξα με τον Ηλιόπουλο, τη χοντρή.

Ο καθένας που λέει τη γνώμη του, δε μπορεί να ξέρει τι έχει περάσει ο άλλος», είπε η Εύη Δρούτσα.