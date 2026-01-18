Eurovision 2026: Aκούστε τα 14 υποψήφια τραγούδια του δεύτερου ελληνικού ημιτελικού

Η αντίστροφη μέτρηση για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στo διαγωνισμό της Eurovision έχει πλέον ξεκινήσει με τα 14 τραγούδια που διεκδικούν την ψήφο του κοινού στον Β’ Ημιτελικό να είναι πλέον διαθέσιμα online.

Η πρώτη μετάδοση των υπόλοιπων τραγουδιών από τα συνολικά 28 που διαγωνίζονται στην κούρσα για την εθνική εκπροσώπηση ολοκληρώθηκε και τώρα όλα θα κριθούν στις τρεις ξεχωριστές βραδιές του Sing for Greece – Εθνικός Τελικός 2026 από το οποίο θα αναδειχθεί το τραγούδι που θα διεκδικήσει διάκριση στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision στη Βιέννη τον Μάϊο.

Εχθές έκαναν πρεμιέρα τα 14 κομμάτια που διεκδικούν την πρόκριση στη βραδιά του Α’ Ημιτελικού. Σήμερα το κοινό μπορεί να ακούσει ολοκληρωμένα τα 14 κομμάτια που θα διαγωνιστούν στον Β’ Ημιτελικό.

Καλή επιτυχία σε όλους.

1. «AGAPI», RIKKI

2. «Back in the game», GARVIN

3. «Labyrinth», Mikay

4. «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα

5. «Mad About it», D3lta

6. «ASTEIO», ZAF

7. «No More Drama», ΚΙΑΝΝΑ

8. «You Are The Fire», Stella Kay

9. «Anatello», TIANORA

10. «Whatcha Doin To Me», Victoria Anastasia

11. «Set Everything On Fire», BASILICA

12. «Dark Side of the Moon», good job Nicky

13. «Bulletproof», KOZA MOSTRA

14. «SABOTAGE!», leroybroughtflowers

Το Sing for Greece – Εθνικός Τελικός 2026αποτελείται από δύο Ημιτελικούς που θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 11 και την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, στις 21:00, καθώς και τον Μεγάλο Τελικό, που θα λάβει χώρα την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, την ίδια ώρα.

Στους δύο Ημιτελικούς θα διαγωνιστούν οι 28 υποψήφιοι ερμηνευτές, με τη σειρά που προέκυψε από την κλήρωση, διεκδικώντας την πρόκριση στον Μεγάλο Τελικό, που θα γίνει αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού.

Από κάθε Ημιτελικό, 7 τραγούδια θα προκριθούν στον Τελικό αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού.

Στον Τελικό, το νικητήριο τραγούδι θα προκύψει από την ψήφο του κοινού και των δύο κριτικών επιτροπών, μία διεθνής και μία ελληνική.