Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
16.01.2026 | 14:07
Πέθανε η αγαπημένη ηθοποιός Μέλπω Ζαρόκωστα
Eurovision 2026: Ανακοινώθηκε η πρώτη περιοδεία στην ιστορία του θεσμού για τα 70 του χρόνια
TV 16 Ιανουαρίου 2026 | 15:00

Eurovision 2026: Ανακοινώθηκε η πρώτη περιοδεία στην ιστορία του θεσμού για τα 70 του χρόνια

Η περιοδεία της Eurovision θα φιλοξενηθεί σε δέκα ευρωπαϊκές πόλεις, ανάμεσα στις οποίες το Λονδίνο και το Παρίσι και θα διαρκέσει από τις 15 Ιουνίου έως τις 2 Ιουλίου

Σύνταξη
Η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) ανακοίνωσε την πρώτη περιοδεία στην ιστορία του θεσμού, στο πλαίσιο των εορτασμών για την 70ή επέτειο του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για τη διοργάνωση, η οποία πλήττεται από αλλεπάλληλες αποχωρήσεις λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ.

Συνολικά πέντε χώρες απέσυραν τη συμμετοχή τους ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τον πόλεμο στη Γάζα, περιορίζοντας τον αριθμό των διαγωνιζόμενων στους 35 — το χαμηλότερο επίπεδο συμμετοχής από το 2004.

Η περιοδεία της Eurovision θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο και τον Ιούλιο

Θα συγκεντρώσει «εμβληματικούς ερμηνευτές του θεσμού μαζί με τους καλλιτέχνες του 2026».

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της EBU, η πρωτοβουλία περιγράφεται ως «ένας εορτασμός της κληρονομιάς του διαγωνισμού, της παγκόσμιας κοινότητας των θαυμαστών του και των επτά δεκαετιών αξέχαστης μουσικής.

Οι συμμετέχοντες θα ερμηνεύσουν τα δικά τους τραγούδια από τον διαγωνισμό, καθώς και διασκευές αγαπημένων κομματιών από την 70χρονη ιστορία του θεσμού».

Η περιοδεία θα φιλοξενηθεί σε δέκα ευρωπαϊκές πόλεις, ανάμεσα στις οποίες το Λονδίνο και το Παρίσι και θα διαρκέσει από τις 15 Ιουνίου έως τις 2 Ιουλίου.

Θα ξεκινήσει αμέσως μετά τον μεγάλο τελικό, ο οποίος θα διεξαχθεί στη Βιέννη στις 16 Μαΐου.

YouTube thumbnail

Eurovision 2026: Οι αντιδράσεις και οι αποχωρήσεις για τη συμμετοχή του Ισραήλ

Η διοργάνωση βρίσκεται αντιμέτωπη με έντονη κριτική. Ορισμένες χώρες κατηγόρησαν το Ισραήλ για χειραγώγηση του συστήματος της δημόσιας ψηφοφορίας κατά τον περσινό διαγωνισμό στην Ελβετία, όπου η χώρα κατέλαβε τη δεύτερη θέση.

Ωστόσο, η κύρια αιτία των αντιδράσεων παραμένει ο πόλεμος στη Γάζα.

Ο ιρλανδικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας RTÉ επικαλέστηκε την «τρομερή απώλεια ζωών και την ανθρωπιστική κρίση» ως τον βασικό λόγο για τη μη συμμετοχή του.

Μαζί με την RTÉ, ραδιοτηλεοπτικοί φορείς από την Ισπανία, την Ισλανδία, τις Κάτω Χώρες και τη Σλοβενία ανακοίνωσαν τον Δεκέμβριο ότι αποσύρονται, ενώ ο νικητής του 2024, Nemo, επέστρεψε το τρόπαιό του σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Πριν από λίγες ημέρες η Κοντσίτα Βουρστ (Conchita Wurst), μία από τις πιο εμβληματικές νικήτριες του διαγωνισμού, ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει σε μελλοντικές εκδηλώσεις της Eurovision, επικαλούμενη «προσωπική απόφαση».

Ο ισραηλινός ραδιοτηλεοπτικός φορέας Kan χαιρέτισε την απόφαση να παραμείνει η χώρα στον διαγωνισμό, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς για πολιτική παρέμβαση. Ο Πρόεδρος του Ισραήλ, Ιτσχάκ Χέρτζογκ (Isaac Herzog) δήλωσε, ότι η χώρα «αξίζει να εκπροσωπείται σε κάθε σκηνή του κόσμου».

Όπως αναφέρει ο Guardian, μόλις 97.000 θαυμαστές παρακολούθησαν την κλήρωση των ημιτελικών στο YouTube στις 12 Ιανουαρίου, σε σύγκριση με τους 240.000 θεατές της προηγούμενης χρονιάς.

Η Ελλάδα κληρώθηκε να διαγωνιστεί στον Α΄ Ημιτελικό που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Μαΐου.

inTickets 14.01.26

Η Ύβρις της Ανθρωπότητας - Το νέο βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου για δύο προβολές στον Δαναό

Η ταινία, που ολοκληρώθηκε πρόσφατα έπειτα από τρία χρόνια παραγωγής φέρνει και πάλι στο προσκήνιο το πιο κρίσιμο ζήτημα του καιρού μας: την κλιματική κρίση. Το Mankind’s Folly έρχεται στον κινηματογράφο Δαναό για δύο μόνο προβολές το Σάββατο 17 & την Κυριακή 18 Ιανουαρίου.

Σύνταξη
Και τώρα μπορείτε να… – Νεαροί δεν αναγνωρίζουν τη Σάρον Στόουν, της τη λένε κι εκείνη τους «σφάζει» παραλαμβάνοντας το βραβείο της
Κάπου ώπα 16.01.26

Και τώρα μπορείτε να… – Νεαροί δεν αναγνωρίζουν τη Σάρον Στόουν, της τη λένε κι εκείνη τους «σφάζει» παραλαμβάνοντας το βραβείο της

Κατά τη διάρκεια των Astra Awards μια παρέα νεαρών δεν αναγνώρισε την Σάρον Στόουν και την κατηγόρησε ότι τους «έκλεψε» τη θέση στο τραπέζι τους. Όταν ανέβηκε να παραλάβει το βραβείο της δεν τους λυπήθηκε.

Σύνταξη
Από χωρισμένοι, σχεδόν παντρεμένοι: Οι Τιμοτέ Σαλαμέ και Κάιλι Τζένερ μένουν μαζί εδώ κι έναν χρόνο
Fizz 16.01.26

Από χωρισμένοι, σχεδόν παντρεμένοι: Οι Τιμοτέ Σαλαμέ και Κάιλι Τζένερ μένουν μαζί εδώ κι έναν χρόνο

Ο λόγος του κατά την διάρκεια της βράβευσής του στα Critics Choice Awards πριν από λίγες ημέρες έβαλε τέλος στις φήμες περί χωρισμού. Ο Τιμοτέ Σαλαμέ και η Κάιλι Τζένερ είναι πιο πολύ μαζί από ποτέ.

Σύνταξη
Η Πάμελα Άντερσον ένιωσε «αηδία» όταν βρέθηκε κοντά στον Σεθ Ρόγκεν στις Χρυσές Σφαίρες
Συγγνώμη; 15.01.26

Η Πάμελα Άντερσον ένιωσε «αηδία» όταν βρέθηκε κοντά στον Σεθ Ρόγκεν στις Χρυσές Σφαίρες

Η Πάμελα Άντερσον αποφάσισε να αποχωρήσει από την τελετή απονομής βραβειών των Χρυσών Σφαιρών 2026, αφού εντόπισε στο κοινό τον παραγωγό της σειράς «Pam & Tommy», Σεθ Ρόγκαν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Νίκος Αλιάγας μιλά για την ιδιαίτερη πατρίδα του, το ηρωικό Μεσολόγγι – «Η μοίρα του έθνους»
Δύο αιώνες 15.01.26

Ο Νίκος Αλιάγας μιλά για την ιδιαίτερη πατρίδα του, το ηρωικό Μεσολόγγι – «Η μοίρα του έθνους»

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο παρουσιαστής και δημοσιογράφος Νίκος Αλιάγας, μίλησε για τον τόπο καταγωγής του, το Μεσολόγγι, με αφορμή την επέτειο των διακοσίων χρόνων από την Έξοδο.

Σύνταξη
O Χρήστος Φερεντίνος μιλά για τον χωρισμό του από την Σοφία Παυλίδου – Η μοναξιά και ο αγαπημένος του σκύλος
Το παιχνίδι αλλάζει 15.01.26

O Χρήστος Φερεντίνος μιλά για τον χωρισμό του από την Σοφία Παυλίδου – Η μοναξιά και ο αγαπημένος του σκύλος

«Έμεινα τελείως μόνος [μετά το διαζύγιο]» ανέφερε ο Χρήστος Φερεντίνος σε πρόσφατη συνέντευξή του, ενώ παράλληλε μίλησε για την αγάπη που πήρε από τον σκύλο του.

Σύνταξη
Αντί να πάρει, θα δώσει – Η κόρη του Μάικλ Τζάκσον διεκδικεί την περιουσία του πατέρα της και βρέθηκε χρεωμένη 115.000 δολάρια
Είναι πολλά τα λεφτά 15.01.26

Αντί να πάρει, θα δώσει - Η κόρη του Μάικλ Τζάκσον διεκδικεί την περιουσία του πατέρα της και βρέθηκε χρεωμένη 115.000 δολάρια

Οι διαχειριστές της περιουσίας του Μάικλ Τζάκσον υποβάλλαν στο δικαστήριο αναλυτική κατάσταση εξόδων και αμοιβών συνολικού ύψους 115.000 δολαρίων στο πλαίσιο της δικαστικής διαμάχης με την κόρη του ποπ σταρ, Πάρις Τζάκσον.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Τεγιάνα Τέιλορ δεν πρόκειται να γυρίσει την πλάτη της στον Κάνιε Γουέστ «ακόμη και αν δεν συμφωνεί μαζί του»
«White Lives Matter» 15.01.26

Η Τεγιάνα Τέιλορ δεν πρόκειται να γυρίσει την πλάτη της στον Κάνιε Γουέστ «ακόμη και αν δεν συμφωνεί μαζί του»

«Τα αδέρφια μου κάνουν πράγματα με τα οποία δεν συμφωνώ. Δεν ανακατεύομαι σε τίποτα από αυτά», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Τεγιάνα Τέιλορ, αναφερόμενη στη φιλία της με τον Κάνιε Γουέστ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Μπριζίτ Μακρόν τα «σπάει» στα decks σε ρόλο DJ με τον Ντιντιέ Ντεσάν
Βίντεο 15.01.26

Η Μπριζίτ Μακρόν τα «σπάει» στα decks σε ρόλο DJ με τον Ντιντιέ Ντεσάν

Η Μπριζίτ Μακρόν άφησε το πρωτόκολλο και ανέλαβε ρόλο DJ σε φιλανθρωπική εκδήλωση στο Παρίσι, δίπλα στον Ντιντιέ Ντεσάν, στο πλαίσιο της εκστρατείας Pièces Jaunes για παιδιά που νοσηλεύονται

Σύνταξη
Φρέντι Μέρκιουρι: Πέθανε η κρυφή κόρη του σε ηλικία 48 χρόνων
Fizz 15.01.26

Φρέντι Μέρκιουρι: Πέθανε η κρυφή κόρη του σε ηλικία 48 χρόνων

«Ο Φρέντι Μέρκιουρι ήταν και είναι ο πατέρας μου. Είχαμε μια στενή, αγαπημένη σχέση από τη στιγμή που γεννήθηκα και καθ’ όλη τη διάρκεια των τελευταίων 15 ετών της ζωής του», είχε δηλώσει η κόρη του.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
«Άμεσος κίνδυνος για τη ζωή ή τη σωματική ακεραιότητα»: Τα sex toys που «ενόχλησαν» το Πεντάγωνο των ΗΠΑ
Μπαχρέιν 15.01.26

«Άμεσος κίνδυνος για τη ζωή ή τη σωματική ακεραιότητα»: Τα sex toys που «ενόχλησαν» το Πεντάγωνο των ΗΠΑ

Δύο επιστολές από το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ έλαβε καναδική επιχείρηση σεξουαλικής ευεξίας, όταν παραγγελίες sex toys προς στρατιωτικό προσωπικό εντοπίστηκαν στο Μπαχρέιν, όπου τα προϊόντα αυτά θεωρούνται παράνομα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ζελένσκι: Αν υπάρξει συμφωνία, έτοιμοι για υπογραφές την επόμενη εβδομάδα με τις ΗΠΑ
Κόσμος 16.01.26

Ζελένσκι: Αν υπάρξει συμφωνία, έτοιμοι για υπογραφές την επόμενη εβδομάδα με τις ΗΠΑ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι ουκρανική αντιπροσωπεία μεταβαίνει στις ΗΠΑ για συνομιλίες σχετικά με εγγυήσεις ασφαλείας και μεταπολεμική στήριξη, εκφράζοντας την ελπίδα ότι τα σχετικά έγγραφα θα μπορούσαν να υπογραφούν την επόμενη εβδομάδα στο Νταβός.

Σύνταξη
Κρήτη: Συνελήφθη 46χρονος τσαντάκιας που είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος στο Ηράκλειο
Σχηματίστηκε δικογραφία 16.01.26

Συνελήφθη 46χρονος τσαντάκιας που είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος στο Ηράκλειο

Λίγο πριν από τη σύλληψή του, ο 46χρονος μοτοσικλετιστής κατάφερε να αποσπάσει την τσάντα μιας 62χρονης γυναίκας, ενώ άρπαξε και άλλες δύο τσάντες με ψώνια από μαγαζιά στο Ηράκλειο

Σύνταξη
Μαξίμου: Με επικοινωνιακές μεθοδεύσεις και τακτικισμούς προσπαθεί να αντιμετωπίσει τη φθορά από τις αγροτικές κινητοποιήσεις
Πολιτική Γραμματεία 16.01.26

Μαξίμου: Με επικοινωνιακές μεθοδεύσεις και τακτικισμούς προσπαθεί να αντιμετωπίσει τη φθορά από τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Την «τελευταία λέξη» επιδιώκει το μέγαρο Μαξίμου, στη σύγκρουση με τους αγρότες. Το «καψόνι», η επίδειξη πυγμής και οι προσπάθειες να «κοντύνει» επικοινωνιακά την αντιπροσωπεία τους, εν όψει του ραντεβού της Δευτέρας.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Γερμανία: Δεν… άκουσε τον Τραμπ – Έστειλε στρατιώτες στη Γροιλανδία λόγω «ρωσικών και κινεζικών απειλών»
Δηλώσεις Πιστόριους 16.01.26

Δεν... άκουσε τον Τραμπ η Γερμανία - Έστειλε στρατιώτες στη Γροιλανδία λόγω «ρωσικών και κινεζικών απειλών»

Παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος απειλεί ανοιχτά τη Γροιλανδία, το γερμανικό υπουργείο Άμυνας αναφέρθηκε στη Ρωσία και την Κίνα

Σύνταξη
Αντετοκούνμπο: «Πρέπει να παίξω καλύτερα – Ο Γουεμπανιάμα είναι… εφιάλτης»
Μπάσκετ 16.01.26

Αντετοκούνμπο: «Πρέπει να παίξω καλύτερα – Ο Γουεμπανιάμα είναι… εφιάλτης»

Οι Μπακς έχασαν ξανά, ο Αντετοκούνμπο πάλευε μόνος και κόντρα στους Σπερς, ωστόσο βρήκε τη διάθεση για αυτοκριτική μετά το ματς, όταν παράλληλα αποθέωσε και τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα.

Σύνταξη
Siegfried & Roy – Αγάπησαν τις λευκές τίγρεις, έκαναν σόου μαζί τους στο Λας Βέγκας, τους δάγκωσαν, άλλαξαν όλα
Άουτς & κιτς 16.01.26

Siegfried & Roy – Αγάπησαν τις λευκές τίγρεις, έκαναν σόου μαζί τους στο Λας Βέγκας, τους δάγκωσαν, άλλαξαν όλα

Στην επερχόμενη σειρά του AppleTV ο Τζουντ Λο και ο Άντριου Γκάρφιλντ μεταμορφώνονται στο φαντεζί δίδυμο ταχυδακτυλουργών Siegfried & Roy, των οποίων η πραγματική ιστορία κουβαλάει στρας, κόμη με χαίτη, αιλουροειδή και πόνο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τραμπ: Παραπλάνηση ή αναδίπλωση η αναστολή επίθεσης στο Ιράν;
Κόσμος 16.01.26

Παραπλάνηση ή αναδίπλωση, η αναστολή επίθεσης στο Ιράν; - Τι εκτιμούν αμερικανοί αξιωματούχοι για τις προθέσεις Τραμπ

Ενώ η πολεμική ρητορική του Τραμπ εναντίον του Ιράν υποχώρησε, οι ΗΠΑ μετακινούν ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή - «Με το δάχτυλο στη σκανδάλη, ο πρόεδρος», λέει αμερικανική πηγή

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση κοροϊδεύει ασύστολα τον κόσμο – Υπερπλεονάσματα περικοπών και υπερφορολόγησης και το 2025
Πυρά 16.01.26

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση κοροϊδεύει ασύστολα τον κόσμο – Υπερπλεονάσματα περικοπών και υπερφορολόγησης και το 2025

Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ τονίζει πως «η υπερφορολόγηση επιμένει. Μετά το άλμα των προηγούμενων ετών, καταγράφεται υπέρβαση του στόχου για τρίτη χρονιά, κατά 451 εκατ. ευρώ αυτή τη φορά».

Σύνταξη
Ιράν: Ο Πούτιν σε ρόλο μεσολαβητή – Τι ειπώθηκε στην τηλεφωνική συνομιλία του με Νετανιάχου
«Τεταμένη κατάσταση» 16.01.26

Ο Πούτιν σε ρόλο μεσολαβητή για το Ιράν - Τι ειπώθηκε στην τηλεφωνική συνομιλία του με Νετανιάχου

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν αναμένεται να μιλήσει στη συνέχεια με τον ομόλογό του του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν - «Ο πρόεδρος συνεχίζει τις προσπάθειες υπέρ της αποκλιμάκωσης» δήλωσε εκπρόσωπος του Κρεμλίνου

Σύνταξη
Η Αϊτάνα Μπονματί θα… παίξει μπάλα και στο Μουντιάλ 2026 (pic)
Ποδόσφαιρο 16.01.26

Η Αϊτάνα Μπονματί θα… παίξει μπάλα και στο Μουντιάλ 2026 (pic)

Η κορυφαία ποδοσφαιρίστρια όλων των εποχών, Αϊτάνα Μπονματί, θα δώσει το «παρών» στα γήπεδα της Βορείου Αμερικής για το Μουντιάλ 2026 «παίζοντας μπάλα» από το studio, απ' όπου θα σχολιάζει τα παιχνίδια της Εθνικής Ισπανίας.

Σύνταξη
Και τώρα μπορείτε να… – Νεαροί δεν αναγνωρίζουν τη Σάρον Στόουν, της τη λένε κι εκείνη τους «σφάζει» παραλαμβάνοντας το βραβείο της
Κάπου ώπα 16.01.26

Και τώρα μπορείτε να… – Νεαροί δεν αναγνωρίζουν τη Σάρον Στόουν, της τη λένε κι εκείνη τους «σφάζει» παραλαμβάνοντας το βραβείο της

Κατά τη διάρκεια των Astra Awards μια παρέα νεαρών δεν αναγνώρισε την Σάρον Στόουν και την κατηγόρησε ότι τους «έκλεψε» τη θέση στο τραπέζι τους. Όταν ανέβηκε να παραλάβει το βραβείο της δεν τους λυπήθηκε.

Σύνταξη
Γάζα: Αυτοί συμμετέχουν στην παλαιστινιακή επιτροπή τεχνοκρατών – Επικεφαλής ο Αλί Σάαθ
Τα ονόματα 16.01.26

Αυτοί συμμετέχουν στην παλαιστινιακή επιτροπή τεχνοκρατών στη Γάζα - Επικεφαλής ο Αλί Σάαθ

Ποιους τομείς αναλαμβάνουν οι Παλαιστίνιοι που συμμετέχουν στην επιτροπή που προβλέπει το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα - Η στάση της Χαμάς και της Ισλαμικής Τζιχάντ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ο Τζόουνς «βελτίωσε» και τον Χολ: Οι τρομεροί αριθμοί του στα τελευταία ματς (vids)
Euroleague 16.01.26

Ο Τζόουνς «βελτίωσε» και τον Χολ: Οι τρομεροί αριθμοί του στα τελευταία ματς (vids)

Ο Ντόντα Χολ έχει ντυθεί... Μιλουτίνοφ στα τελευταία παιχνίδια, με τον Αμερικανό να καταγράφει εξαιρετικά νούμερα στη στατιστική του απ' όταν ο Ολυμπιακός έντυσε στα «ερυθρόλευκα» τον συμπατριώτη του, Ταϊρίκ Τζόουνς.

Σύνταξη
Παίδων «Αγία Σοφία»: Την τελευταία της πνοή άφησε 13χρονη μαθήτρια λόγω πολυοργανικής ανεπάρκειας
Τραγωδία 16.01.26

Την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο άφησε 13χρονη λόγω πολυοργανικής ανεπάρκειας

Η ανήλικη μαθήτρια, η οποία φοιτούσε σε Ειδικό Σχολείο στη Χαλκίδα, έπασχε από σπάνιο σύνδρομο και είχε υποβληθεί πρόσφατα σε χειρουργική επέμβαση λόγω εγκεφαλικού οιδήματος

Σύνταξη
