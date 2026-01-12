Eurovision 2026: Απόψε η κλήρωση των Ημιτελικών – Πότε και πού θα μάθει η Ελλάδα τον «δρόμο» της
Η Ελλάδα μαθαίνει απόψε σε ποιον Ημιτελικό της Eurovision 2026 θα διαγωνιστεί, με την ΕΡΤ να μεταδίδει ζωντανά την κλήρωση από τη Βιέννη μέσω ERTFLIX, με ελληνική διερμηνεία.
Η αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση του ημιτελικού στον οποίο θα εμφανιστεί η Ελλάδα στην διαγωνισμό της Eurovision 2026 ολοκληρώνεται.
Τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026, στις 20:00, η ΕΡΤ θα μεταδώσει ζωντανά μέσω ERTFLIX την κλήρωση των Ημιτελικών, με απευθείας σύνδεση από το δημαρχείο της Βιέννη, το Wiener Rathaus, και με διερμηνεία στα ελληνικά.
Κατά τη διάρκεια της κλήρωσης θα αποσαφηνιστεί σε ποιον από τους δύο Ημιτελικούς θα διαγωνιστεί κάθε συμμετέχουσα χώρα, καθώς και σε ποιον Ημιτελικό θα έχει δικαίωμα ψήφου.
Η διαδικασία αυτή αφορά άμεσα και την ελληνική αποστολή, η οποία θα μάθει το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κυνηγήσει την πρόκριση στον Μεγάλο Τελικό.
Ταυτόχρονα, θα καθοριστεί σε ποιον Ημιτελικό θα ψηφίσουν οι λεγόμενες «Big 4» — Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ιταλία — καθώς και η διοργανώτρια χώρα, η Αυστρία. Αν και οι συγκεκριμένες χώρες έχουν εξασφαλισμένη παρουσία στον Μεγάλο Τελικό, συμμετέχουν κανονικά στην ψηφοφορία των Ημιτελικών.
Ο 70ός Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη και θα διεξαχθεί από τις 12 έως τις 16 Μαΐου 2026.
