«Δυστυχώς, η φωνή είναι σε δεύτερη μοίρα»: Θα συμμετείχε ξανά στη Eurovision ο Γιώργος Θεοφάνους ως συνθέτης;

Τη δική του, ξεκάθαρη στάση για τον διαγωνισμό της Eurovision εξέφρασε ο Γιώργος Θεοφάνους, τονίζοντας ότι δεν θα επέστρεφε στον διαγωνισμό με την ιδιότητα του συνθέτη.

Μιλώντας το Σάββατο 10 Ιανουαρίου στην εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι, ο γνωστός δημιουργός εξήγησε πως, όπως έχει εξελιχθεί σήμερα ο θεσμός, το βάρος έχει μετατοπιστεί από το τραγούδι στην εικόνα.

Όπως ανέφερε, ο διαγωνισμός στηρίζεται πλέον κυρίως στο οπτικό αποτέλεσμα –από το styling και το σκηνικό μέχρι τον συνολικό εντυπωσιασμό– με τη φωνή και τη μουσική να περνούν, κατά τη γνώμη του, σε δεύτερο πλάνο.

Υπό αυτές τις συνθήκες, ξεκαθάρισε ότι δεν θα τον ενδιέφερε μια νέα συμμετοχή του ως συνθέτη.

Τι δήλωσε για την Eurovision ο Γιώργος Θεοφάνους

«Δεν είναι η ώρα ακόμα να μιλήσουμε για τη Eurovision. Είναι περισσότερο vision παρά ακουστικό. Εξαρτάται από το πόσα θα επενδύσει κάποιος στην εικόνα, στο κοστούμι, στο σκηνικό, στον εντυπωσιασμό. Δυστυχώς, η φωνή είναι σε δεύτερη μοίρα. Δεν νομίζω να το έκανα ξανά ως συνθέτης», δήλωσε ο Γιώργος Θεοφάνους, στην κάμερα του MEGA.

Στην ίδια συνέντευξη, ο Γιώργος Θεοφάνους τοποθετήθηκε και για τη νέα γενιά καλλιτεχνών, επισημαίνοντας πως δεν είναι δίκαιο να γίνεται διαρκώς σύγκριση με το παρελθόν.

Όπως είπε, τα σημερινά παιδιά χρειάζονται χώρο και χρόνο για να αποδείξουν ποιοι είναι μέσα από τη δουλειά και τα τραγούδια τους.

«Δεν μπορούμε να λέμε συνέχεια ότι παλιά ήταν καλύτερα, είναι άδικο για τα σημερινά παιδιά. Να αποδείξουν τι είναι μέσα από τα τραγούδια τους», τόνισε.