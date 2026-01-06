magazin
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Fake news για τη Eurovision καταγγέλλει η Τάνια Μπρεάζου
06 Ιανουαρίου 2026 | 12:05

Fake news για τη Eurovision καταγγέλλει η Τάνια Μπρεάζου

Η Τάνια Μπρεάζου πήρε θέση για τα δημοσιεύματα που τη θέλουν να έχει δηλώσει συμμετοχή στον εθνικό τελικό της Eurovision

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Η πιο… «φωτεινή» μέρα

Η πιο… «φωτεινή» μέρα

Spotlight

Με μια αιχμηρή ανάρτηση στα social media, η Τάνια Μπρεάζου έβαλε τέλος στα σενάρια που τη θέλουν να έχει καταθέσει συμμετοχή για τον εθνικό τελικό της Eurovision και να έχει αποκλειστεί.

Αφορμή στάθηκε λίστα που κυκλοφόρησε τις τελευταίες ώρες, στην οποία το όνομά της εμφανιζόταν ανάμεσα στους καλλιτέχνες που –υποτίθεται– δεν προκρίθηκαν. Η ίδια, ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι δεν υπήρξε ποτέ συμμετοχή από πλευράς της.

Μέσα από Instagram story, η τραγουδίστρια σχολίασε με σαρκασμό την πληροφορία γράφοντας: «Καλέ, στείλτε μου και μένα το τραγούδι που έστειλα και δεν πέρασε, να το ακούσω κι εγώ».

Στη συνέχεια, η Τάνια Μπρεάζου έδωσε τη δική της εκδοχή, υπογραμμίζοντας ότι δεν προχώρησε ποτέ σε δήλωση συμμετοχής, καθώς δεν είχε βρει το κατάλληλο τραγούδι για τον συγκεκριμένο θεσμό. Παράλληλα, εξέφρασε την ενόχλησή της για όσα χαρακτήρισε ως ανακριβή δημοσιεύματα, τονίζοντας πως πρόκειται για fake news που αναπαράγονται απλώς για λόγους προβολής.

«Έχω δηλώσει πολλές φορές ότι δεν έχω στείλει ποτέ τραγούδι για τη Eurovision γιατί πολύ απλά δεν είχα το κατάλληλο τραγούδι για τον θεσμό! Απίστευτο όμως το fake news κάποιων δημοσιογράφων απλά για να κάνουν views Kaι clicks», σημείωσε η Τάνια Μπρεάζου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Mad TV (@mad_tv)


Με αυτόν τον τρόπο, η Τάνια Μπρεάζου ξεκαθάρισε πλήρως τη θέση της, βάζοντας τέλος στη σχετική φημολογία γύρω από τη Eurovision.

