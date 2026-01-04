Eurovision 2026: Απόψε παρουσιάζονται οι 28 φιναλίστ του ελληνικού τελικού

Η Eurovision 2026 μπαίνει στην τελική της ευθεία για την Ελλάδα και η εκκίνηση δίνεται τηλεοπτικά από την ΕΡΤ. Την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026, η ΕΡΤ1 αφιερώνει ολόκληρο το βράδυ στον ελληνικό τελικό, με την ειδική εκπομπή «Sing for Greece – Εθνικός Τελικός Eurovision 2026 – Οι Φιναλίστ», μέσα από την οποία θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά οι 28 συμμετοχές που συνεχίζουν στη διαδικασία επιλογής.

Από τις 19:00 έως τις 22:00, το κοινό θα γνωρίσει αναλυτικά τους καλλιτέχνες που διεκδικούν το ελληνικό εισιτήριο για τον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, ο οποίος θα διεξαχθεί τον ερχόμενο Μάιο στη Βιέννη. Η βραδιά λειτουργεί ως η επίσημη παρουσίαση των υποψηφίων πριν από τους δύο ημιτελικούς του Εθνικού Τελικού που έχουν προγραμματιστεί για τον Φεβρουάριο.

Παρουσίαση, συνεντεύξεις και αποσπάσματα τραγουδιών

Την παρουσίαση αναλαμβάνουν η Μπέττυ Μαγγίρα, η Κέλλυ Βρανάκη και ο Θάνος Παπαχάμος, οι οποίοι θα ξεδιπλώσουν τις ιστορίες πίσω από κάθε συμμετοχή, μέσα από συνεντεύξεις, backstage υλικό και πλούσιο μουσικό περιεχόμενο. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα προβληθούν και αποσπάσματα όλων των τραγουδιών, δίνοντας μια πρώτη, σαφή εικόνα για το μουσικό τοπίο του φετινού ελληνικού τελικού.

Η έκπληξη της βραδιάς και η κλήρωση των ημιτελικών

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά και η εμφάνιση-έκπληξη της Klavdia, η οποία επιστρέφει στη σκηνή της Eurovision σε έναν διαφορετικό ρόλο. Στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, παρουσία της, θα πραγματοποιηθεί ζωντανά η κλήρωση για τη σειρά εμφάνισης των 28 τραγουδιών στους δύο ημιτελικούς, ένα καθοριστικό βήμα πριν από την τελική επιλογή.

Με το «Sing for Greece», η ΕΡΤ ανοίγει επισήμως τον κύκλο των φετινών εκπομπών και διαδικασιών για τη Eurovision, σηματοδοτώντας την αρχή της τελικής διαδρομής της Ελλάδας προς τον 70ό διαγωνισμό.