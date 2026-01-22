Φωτεινή Αθερίδου: «Πήρα αγωγή και έκανα ψυχοθεραπεία για τις κρίσεις πανικού»

Η Φωτεινή Αθερίδου δίνοντας συνέντευξη στον ALPHA αναφέρθηκε στην προσωπική και οικογενειακή ζωή της, αλλά και σε δυσκολίες που έχει να αντιμετωπίσει στην καθημερινότητα της.

Η νέα παράσταση που ετοιμάζει

«Βρισκόμαστε στις πρόβες, η «Πιο υπέροχη χειρότερη του κόσμου», είπε αρχικά για τη νέα της δουλειά στο Θέατρο Ιλίσια, προσθέτοντας πως «η ομάδα είναι ό,τι καλύτερο μπορούσε να μου συμβεί».

«Ένα υπαρξιακό έργο με ζητήματα που μας αφορούν καθημερινά, όπως η κρίση πανικού, η κατάθλιψη και η ανασφάλεια», ενώ υπογράμμισε ότι «είναι το πιο προσωπικό πράγμα που έχω γράψει μέχρι τώρα».

Πώς διαχειρίστηκε τις κρίσεις πανικού

«Χρόνια περνούσα κρίσεις πανικού και μετά που γέννησα ακόμα περισσότερο.

Πήρα αγωγή στην αρχή, μετά προσωπική δουλειά, ψυχοθεραπεία, συζητήσεις, μεγάλωσα, ωρίμασα, τοποθέτησα πράγματα στη σωστή σειρά, ανέλαβα ευθύνες.

«Δεν είναι ότι το αποκλείω να μου ξανασυμβεί».

Φωτεινή Αθερίδου:«Τα παιδιά με βοηθάνε να μην ασχολούμαι τόσο με τον εαυτό μου»

«Να μην προλαβαίνω να ασχοληθώ», εξηγώντας πως η κρίση πανικού έχει έντονα στοιχεία εσωστρέφειας.

Οι κρίσεις στον γάμο

«Βεβαίως έχουμε περάσει κρίσεις. Πάρα πολλές φορές».

Ωστόσο, τόνισε ότι δεν πιστεύει σε έτοιμες συνταγές: «Δεν ξέρω ποιο είναι το μυστικό, δεν έχω ιδέα», σημειώνοντας πως «στο τέλος βρίσκουμε έναν τρόπο να συνεννοηθούμε, πάντα με αγάπη και φροντίδα».

Aναφερόμενη στην επιστροφή της στη δουλειά μετά το δεύτερο παιδί, είπε ξεκάθαρα: «Το είχα πολύ ανάγκη. Μετά το δεύτερο παιδί έχω φορτσάρει πολύ, είμαι σε φάση “ναι σε όλα”».

Τέλος, όταν η συζήτηση πήγε στην προσωπική ζωή του πατέρα της, Θοδωρή Αθερίδη, η ηθοποιός προτίμησε να μην απαντήσει.