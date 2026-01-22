magazin
22.01.2026 | 09:21
Κακοκαιρία: Ποιοι δρόμοι παραμένουν κλειστοί στην Αττική
Φωτεινή Αθερίδου: «Πήρα αγωγή και έκανα ψυχοθεραπεία για τις κρίσεις πανικού»
Φωτεινή Αθερίδου: «Πήρα αγωγή και έκανα ψυχοθεραπεία για τις κρίσεις πανικού»

Η Φωτεινή Αθερίδου σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση. Αναφέρθηκε στην προσωπική και οικογενειακή ζωή της, αλλά και σε δυσκολίες που έχει να αντιμετωπίσει στην καθημερινότητα της.

Η Φωτεινή Αθερίδου δίνοντας συνέντευξη στον ALPHA αναφέρθηκε στην προσωπική και οικογενειακή ζωή της, αλλά και σε δυσκολίες που έχει να αντιμετωπίσει στην καθημερινότητα της.

Η νέα παράσταση που ετοιμάζει

«Βρισκόμαστε στις πρόβες, η «Πιο υπέροχη χειρότερη του κόσμου», είπε αρχικά για τη νέα της δουλειά στο Θέατρο Ιλίσια, προσθέτοντας πως «η ομάδα είναι ό,τι καλύτερο μπορούσε να μου συμβεί».

«Ένα υπαρξιακό έργο με ζητήματα που μας αφορούν καθημερινά, όπως η κρίση πανικού, η κατάθλιψη και η ανασφάλεια», ενώ υπογράμμισε ότι «είναι το πιο προσωπικό πράγμα που έχω γράψει μέχρι τώρα».

Πώς διαχειρίστηκε τις κρίσεις πανικού

«Χρόνια περνούσα κρίσεις πανικού και μετά που γέννησα ακόμα περισσότερο.

Πήρα αγωγή στην αρχή, μετά προσωπική δουλειά, ψυχοθεραπεία, συζητήσεις, μεγάλωσα, ωρίμασα, τοποθέτησα πράγματα στη σωστή σειρά, ανέλαβα ευθύνες.

«Δεν είναι ότι το αποκλείω να μου ξανασυμβεί».

Φωτεινή Αθερίδου:«Τα παιδιά με βοηθάνε να μην ασχολούμαι τόσο με τον εαυτό μου»

«Να μην προλαβαίνω να ασχοληθώ», εξηγώντας πως η κρίση πανικού έχει έντονα στοιχεία εσωστρέφειας.

Οι κρίσεις στον γάμο

«Βεβαίως έχουμε περάσει κρίσεις. Πάρα πολλές φορές».

Ωστόσο, τόνισε ότι δεν πιστεύει σε έτοιμες συνταγές: «Δεν ξέρω ποιο είναι το μυστικό, δεν έχω ιδέα», σημειώνοντας πως «στο τέλος βρίσκουμε έναν τρόπο να συνεννοηθούμε, πάντα με αγάπη και φροντίδα».

Aναφερόμενη στην επιστροφή της στη δουλειά μετά το δεύτερο παιδί, είπε ξεκάθαρα: «Το είχα πολύ ανάγκη. Μετά το δεύτερο παιδί έχω φορτσάρει πολύ, είμαι σε φάση “ναι σε όλα”».

Τέλος, όταν η συζήτηση πήγε στην προσωπική ζωή του πατέρα της, Θοδωρή Αθερίδη, η ηθοποιός προτίμησε να μην απαντήσει.

Έκτακτη χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των καταστροφών στο Δήμο Γλυφάδας
Οικονομική ενίσχυση 22.01.26

Έκτακτη χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των καταστροφών στο Δήμο Γλυφάδας

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης διαβεβαίωσε τον Δήμαρχο Γλυφάδας, Γιώργο Παπανικολάου για την άμεση προώθηση και ικανοποίηση του αιτήματος και την έκτακτη χρηματοδότηση του Δήμου Γλυφάδας

Σύνταξη
Ποιοι Beatles; Ο Ρόμπι Γουίλιαμς είναι έτοιμος να σπάσει το ρεκόρ των Σκαθαριών που κρατάει 25 χρόνια
Νο1 22.01.26

Ποιοι Beatles; Ο Ρόμπι Γουίλιαμς είναι έτοιμος να σπάσει το ρεκόρ των Σκαθαριών που κρατάει 25 χρόνια

Μετά από 25 χρόνια, ο pop star Ρόμπι Γουίλιαμς είναι έτοιμος να καταρρίψει ένα από τα πολλά ρεκόρ των Beatles - και να γίνει ο πρώτος μουσικός με 16 άλμπουμ στην κορυφή των UK Charts.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πώς έγινε η τραγωδία στο Άστρος – Πατέρας ενός 9χρονου παιδιού ο λιμενικός που παρασύρθηκε από τα κύματα
«Η θλίψη είναι τεράστια» 22.01.26

Πώς έγινε η τραγωδία στο Άστρος – Πατέρας ενός 9χρονου παιδιού ο λιμενικός που παρασύρθηκε από τα κύματα

Βαθύ πένθος έχει προκαλέσει στην οικογένεια του Λιμενικού Σώματος και στους κατοίκους του Παραλίου Άστρους Κυνουρίας ο θάνατος του 53χρονου λιμενικού

Σύνταξη
Βίντεο από τις προσπάθειες απεγκλωβισμού της 56χρονης που έχασε τη ζωή της στη Γλυφάδα – Συγκλονιστική μαρτυρία
Κακοκαιρία 22.01.26

Βίντεο από τις προσπάθειες απεγκλωβισμού της 56χρονης που έχασε τη ζωή της στη Γλυφάδα – Συγκλονιστική μαρτυρία

Στο βίντεο φαίνονται γείτονες της γυναίκας που έχασε τη ζωή της στη Γλυφάδα να προσπαθούν με ό,τι μέσα έχουν να την απεγκλωβίσουν - «Το κεφάλι της ήταν κάτω από το αυτοκίνητο, είχε πιαστεί η μπλούζα της», λέει μάρτυρας

Σύνταξη
Κακλαμάνης για Βαλτογιάννη: «Απαράδεκτη η αναφορά βουλευτή στη χούντα – Έχει ορκιστεί στο Σύνταγμα»
Πολιτική Γραμματεία 22.01.26

Κακλαμάνης για Βαλτογιάννη: «Απαράδεκτη η αναφορά βουλευτή στη χούντα – Έχει ορκιστεί στο Σύνταγμα»

Η προκλητική αναφορά του προερχόμενου βουλευτή από τους Σπαρτιάτες δεν πέρασε απαρατήρητη από το Σώμα, με τα κόμματα να καταδικάζουν αναφανδόν τις επίμαχες αναφορές για τα έργα και τις ημέρες της χούντας

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ελευθερία ή επαγγελματική ευκαιρία; Το plan b του Μπρούκλιν Μπέκαμ πίσω από το ξέσπασμά του
Στα βήματα του Χάρι 22.01.26

Ελευθερία ή επαγγελματική ευκαιρία; Το plan b του Μπρούκλιν Μπέκαμ πίσω από το ξέσπασμά του

Το online ξέσπασμα του Μπρούκλιν Μπέκαμ εναντίον των γονιών του σε κάποιους φάνηκε ως «κραυγή για βοήθεια», σε άλλους ως αντίδραση ενός κακομαθημένου παιδιού, ωστόσο ορισμένοι βλέπουν ένα σχέδιο για να «χτίσει» το δικό του brand.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κακοκαιρία: Πνίγηκε η Αττική, εικόνες αποκάλυψης στη Γλυφάδα – Περιοχές καλυμμένες με πέτρες και λάσπη
Φωτογραφίες και βίντεο 22.01.26

Κακοκαιρία: Πνίγηκε η Αττική, εικόνες αποκάλυψης στη Γλυφάδα – Περιοχές καλυμμένες με πέτρες και λάσπη

Η κακοκαιρία που ξεκίνησε να σαρώνει τη χώρα από την Τετάρτη άφησε πίσω της 2 νεκρούς και περιοχές μισοθαμμένες κάτω από πέτρες και λάσπη - Μεγάλες καταστροφές στη Γλυφάδα

Σύνταξη
Τραμπ: «Ο πρόεδρος σκότωσε το αμερικανικό όνειρο για τους Ευρωπαίους» – Η ομιλία στο Νταβός και το ρήγμα με την ΕΕ
Ανεξέλεγκτος 22.01.26

«Ο Τραμπ σκότωσε το αμερικανικό όνειρο για τους Ευρωπαίους» - Η ομιλία στο Νταβός μεγάλωσε το ρήγμα με την ΕΕ

Ο Τραμπ εμφανίστηκε στο Νταβός ανεξέλεγκτος και εχθρικός απέναντι στους Ευρωπαίους - Η ΕΕ διαπιστώνει ότι ο κατευνασμός δεν αποδίδει και αναζητά αμήχανα νέα τακτική

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Στον βρεφονηπιακό σταθμό μεταδίδεται και το… μικροβίωμα του εντέρου  
Έρευνα 22.01.26

Πώς ο βρεφονηπιακός σταθμός επηρεάζει το μικροβίωμα των παιδιών

Η κοινωνικοποίηση από μικρή ηλικία προσφέρει πιο «πλούσιο» εντερικό μικροβίωμα, σύμφωνα με μια νέα ανάλυση ιταλών ερευνητών σε βρέφη κατά το πρώτο έτος τους στον βρεφονηπιακό σταθμό.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
ΚΚΕ: Μόνο ο λαός της Βενεζουέλας είναι αρμόδιος να καθορίσει τις εξελίξεις στην πατρίδα του
Πολιτική 22.01.26

ΚΚΕ: Μόνο ο λαός της Βενεζουέλας είναι αρμόδιος να καθορίσει τις εξελίξεις στην πατρίδα του

Ο ευρωβουλευτής Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος, στην ομιλία του, στηλίτευσε τη στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και τη στήριξή της από την ΕΕ και την ελληνική κυβέρνηση

Σύνταξη
