Μελίνα Ασλανίδου: Γιατί ακυρώνει τις προγραμματισμένες εμφανίσεις της

Η Μελίνα Ασλανίδου αντιμετωπίζει ένα έκτακτο πρόβλημα υγείας, που την ανάγκασε να ακυρώσει τις εμφανίσεις της στο Green Park.

Η ανάρτηση της Μελίνας Ασλανίδου

«Αγαπημένοι μου, ένα θέμα υγείας που προέκυψε τις τελευταίες ημέρες δεν μου επιτρέπει να πραγματοποιήσω τις εμφανίσεις μου αυτή την Παρασκευή και το Σάββατο στο Green Park.

Θα είμαστε σύντομα ξανά κοντά. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την κατανόηση και την αγάπη σας», έγραψε η Μελίνα Ασλανίδου στην ανάρτησή της.

View this post on Instagram A post shared by Melina Aslanidou (@officialaslanidoumelina)

Μελίνα Ασλανίδου: Οι ευχές των followers της

Την ανάρτησή της Μελίνας Ασλανίδου ακολούθησαν ευχές για «περαστικά» από του fans της, ενώ δεν έλειψαν πολλές καρδούλες.

Η τηλεόραση και η αγοραφοβία

Πριν λίγους μήνες σε μια σπάνια εξομολόγηση, η Μελίνα Ασλανίδου αποκάλυψε ότι μετά την επιτυχία της στην τηλεόραση και συγκεκριμένα στο «The Voice», ήρθε αντιμέτωπη με την αγοραφοβία:

«Έχω δουλέψει αρκετά με τον εαυτό μου και συνεχίζω να δουλεύω.

Κατά καιρούς έχω αγοραφοβία. Μετά την τηλεόραση το αισθάνθηκα. Λίγο καιρό μετά το The Voice, επειδή είχαμε πολύ μεγάλη επιτυχία, εκεί αναγνώρισα αυτόν τον φόβο που παλαιότερα δεν τον είχα.

Την πρώτη φορά που έπαθα αγοραφοβία ήμουν σε ένα εμπορικό κέντρο και όταν μπήκα, πέσανε πάνω μου πάρα πολλά παιδιά, τα οποία πέσανε πάνω μου με πολλή πολλή αγάπη γιατί χάρηκαν που με είδαν, κι εγώ εκεί τρόμαξα.

Εκεί ένιωσα πρώτη φορά ότι μπορεί να φοβάμαι την υπερβολική αγάπη πάνω μου, την οποία την αγαπώ και τη δέχομαι. Το ξεπέρασα πια, είμαι πολύ οκ με τον κόσμο αλλά στην αρχή τρόμαξα».