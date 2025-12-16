Μελίνα Ασλανίδου: «Ξέρω Έναν Δρόμο», το τρυφερό τραγούδι για τα παιδιά του συλλόγου «Η Φλόγα»

Η Μελίνα Ασλανίδου ερμηνεύει το «Ξέρω Έναν Δρόμο», ένα τρυφερό τραγούδι με δυνατό μήνυμα για τον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Η Φλόγα».

Με το «Ξέρω Έναν Δρόμο» η ερμηνεύτρια και η Panik Records αξιοποιούν για ακόμα μία φορά τη μουσική ως μέσο ενίσχυσης φιλανθρωπικών δράσεων, μέσα από ένα τραγούδι για την ανθρωπιά, την αλληλεγγύη και την προσφορά: «όσο η αγάπη στην καρδιά θα πνέει, η φλόγα μέσα μας θα καίει».

Σε μήνυμά της η «Φλόγα» αναφέρει:

«Το τραγούδι “Ξέρω Έναν Δρόμο” δημιουργήθηκε από τον εθελοντή της Φλόγας, Γιώργο Μπενοβία, ο οποίος επισκέπτεται κάθε εβδομάδα το «Σπίτι» του Συλλόγου και απασχολεί δημιουργικά τα παιδιά που φιλοξενούνται σε αυτό, για όσο διάστημα χρειάζεται να υποβληθούν σε θεραπεία στα ογκολογικά τμήματα των παιδιατρικών νοσοκομείων της Αθήνας. Τον ευχαριστούμε από καρδιάς!

Εκφράζουμε, επίσης, την ευγνωμοσύνη μας στη φίλη της Φλόγας, Μελίνα Ασλανίδου, η οποία ανταποκρίθηκε με μεγάλη προθυμία στο κάλεσμά μας και μας χάρισε ανιδιοτελώς τη μοναδική αυτή ερμηνεία.

Ευχαριστούμε, τέλος, την Panik Records για την πολύτιμη και εθελοντική της συμβολή στην κυκλοφορία του τραγουδιού».

Πού θα ακούσουμε το τραγούδι

Βρείτε το «Ξέρω Έναν Δρόμο» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/ksero-enan-dromo