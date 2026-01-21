Σώτης Βολάνης: Η απάντηση του για την αποχώρηση του από το νυχτερινό κέντρο

Ο Σώτης Βολάνης, πριν λίγες ημέρες αποχώρησε από το νυχτερινό σχήμα όπου εμφανίζονταν μαζί με την Τζένη Κατσίγιαννη.

Ο τραγουδιστής θέλοντας να ξεκαθαρίσει τη στάση του διευκρίνισε τι τον οδήγησε σε αυτήν την απόφαση.

Σώτης Βολάνης: «Ποτέ δεν συμφώνησα να εργαστώ στην επιχείρηση του Cabana live έως το Πάσχα»

Η ανάρτηση του Σώτη Βολάνη αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Γεια σας αγάπες μου. Τις τελευταίες ημέρες ακούω και διαβάζω διάφορα για το χαρακτήρα μου και την επαγγελματική μου συμπεριφορά.

Ποτέ μου όλα αυτά τα χρόνια ως καλλιτέχνης δεν εκμεταλλεύτηκα και σεβάστηκα τον κόσμο που με αγαπάει, τους επιχειρηματίες και κυρίως συνεργάτες και το προσωπικό μιας και που ακούστηκε πως εξαιτίας μου στερήθηκαν 60 άνθρωποι το μεροκάματό τους.

Η αλήθεια όπως και να ’χει θα βγει στο φως όχι από μένα γιατί σέβομαι την Τζένη Κατσίγιαννη και τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Το μόνο που έχω να πω είναι ότι ποτέ δεν συμφώνησα να εργαστώ στην επιχείρηση του Cabana live έως το Πάσχα που σίγουρα θα γινόταν αυτό γιατί όλα πηγαίνανε πολύ καλά αν ο επιχειρηματίας δεν αθετούσε τις γιορτινές μέρες τα συμφωνηθέντα. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο…

Εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία στο καινούργιο πρόγραμμα του Cabana και να σας ενημερώσω πως επειδή και εγώ έχω μεγάλη οικογένεια εννοώ συνεργάτες μουσικούς και λοιπά οι οποίοι και αυτοί έχουν ανάγκη από εργασία θα συνεχίσω τις εμφανίσεις μου στην Θεσσαλονίκη».

Τζένη Κατσίγιαννη: Πως σχολιάζει την απόφαση του Σώτη Βολάνη

Η τραγουδίστρια δήλωσε πριν λίγες ημέρες στην εκπομπή Happy Day:

«Δεν έχω επικοινωνήσει μαζί του αλλά απ’ ό,τι ξέρω η επιχείρηση προσπάθησε πολλές φορές να επικοινωνήσει μαζί του, τον κάλεσαν αρκετές φορές στο τηλέφωνο αλλά δεν απάντησε καθόλου.

Δεν ξέρω γιατί έγινε αυτό το πράγμα. Θέλω να ζητήσω συγνώμη από όλους τους εργαζομένους του Cabana, διότι δεν γίνεται ένας άνθρωπος να πάρει μια απόφαση για όλους αυτούς εδώ μέσα, είναι 60 οικογένειες, και να πει το μεσημέρι ότι δεν ανοίγουμε και τελειώνει το σχήμα. Δεν με αντιπροσωπεύει αυτή η κίνηση».