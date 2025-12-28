«Άλλαζα αυτοκίνητα κάθε δύο εβδομάδες»: Ο Σώτης Βολάνης δεν μετανιώνει για την ακριβότερη αγορά της ζωής του

Ο Σώτης Βολάνης μίλησε ανοιχτά για το πάθος του με τα αυτοκίνητα, αποκαλύπτοντας πως η πιο ακριβή αγορά που έχει κάνει στον δρόμο κόστισε περίπου 600.000 ευρώ — μια επιλογή για την οποία, όπως είπε, δεν έχει μετανιώσει ούτε στιγμή.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι, που προβλήθηκε την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, ο τραγουδιστής αναφέρθηκε τόσο στη διαχρονική απήχηση του τραγουδιού του «Πόσο μου λείπει», όσο και στην περίοδο που άρχισε να βλέπει ουσιαστικά έσοδα από τη μουσική.

Όπως εξήγησε, όταν άρχισαν να έρχονται οι πρώτες καλές αμοιβές, προτεραιότητά του ήταν να αποκτήσει ένα σπίτι.

Στη συνέχεια, όμως, μεγάλο μέρος των χρημάτων του κατευθύνθηκε στην αγάπη του για τα αυτοκίνητα.

Μάλιστα, δεν έκρυψε ότι υπήρξε φάση στη ζωή του όπου άλλαζε όχημα σχεδόν κάθε δεκαπέντε ημέρες, ακολουθώντας το ένστικτο και την επιθυμία του, χωρίς δεύτερες σκέψεις.

«Με τα πρώτα λεφτά πήρα σπίτι και πολλά λεφτά, αλλά χαλάλι τους, έδωσα στα αμάξια. Άλλαζα αυτοκίνητα κάθε δύο εβδομάδες. Οι γονείς μου αγανάκτησαν. Μπορεί να μου έφυγαν 600.000 ευρώ για ένα αυτοκίνητο, αλλά δεν το μετανιώνω», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Σώτης Βολάνης.

Όσο για την εποχή που κυκλοφόρησε το κομμάτι «Πόσο μου λείπει», ο τραγουδιστής είπε: «Το 2000 πήγα στο Ντουμπάι και μου ήρθε το “πόσο μου λείπει”. Έγινε το όνειρό μου πραγματικότητα. Έκλαιγα. Πήγαινα μόνος μου στην εκκλησία και έλεγα “τι έκανα;”. Μου έλειπαν οι γονείς μου και οι φίλοι μου εκείνη την περίοδο».