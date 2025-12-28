«Άλλαζα αυτοκίνητα κάθε δύο εβδομάδες»: Ο Σώτης Βολάνης δεν μετανιώνει για την ακριβότερη αγορά της ζωής του
«Οι γονείς μου αγανάκτησαν. Μπορεί να μου έφυγαν 600.000 ευρώ για ένα αυτοκίνητο, αλλά δεν το μετανιώνω», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Σώτης Βολάνης σε πρόσφατη συνέντευξή του.
- Επιχειρούσαν να μεταφέρουν πρόβατα στο εξωτερικό - Συνελήφθησαν από την ΕΛ.ΑΣ.
- Ευφάνταστα, παράξενα, αστεία - Τα πιο ξεχωριστά πρωτοχρονιάτικα έθιμα ανά τον κόσμο
- «Συλλογική τιμωρία» - Το Ισραήλ έχει σκοτώσει πάνω από 700 συγγενείς δημοσιογράφων στη Γάζα
- Ενορχηστρωμένη επίθεση καταγγέλλει ο αγρότης μετά τη δέσμευση των λογαριασμών του
Ο Σώτης Βολάνης μίλησε ανοιχτά για το πάθος του με τα αυτοκίνητα, αποκαλύπτοντας πως η πιο ακριβή αγορά που έχει κάνει στον δρόμο κόστισε περίπου 600.000 ευρώ — μια επιλογή για την οποία, όπως είπε, δεν έχει μετανιώσει ούτε στιγμή.
Σε συνέντευξή του στην εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι, που προβλήθηκε την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, ο τραγουδιστής αναφέρθηκε τόσο στη διαχρονική απήχηση του τραγουδιού του «Πόσο μου λείπει», όσο και στην περίοδο που άρχισε να βλέπει ουσιαστικά έσοδα από τη μουσική.
Όπως εξήγησε, όταν άρχισαν να έρχονται οι πρώτες καλές αμοιβές, προτεραιότητά του ήταν να αποκτήσει ένα σπίτι.
Στη συνέχεια, όμως, μεγάλο μέρος των χρημάτων του κατευθύνθηκε στην αγάπη του για τα αυτοκίνητα.
Μάλιστα, δεν έκρυψε ότι υπήρξε φάση στη ζωή του όπου άλλαζε όχημα σχεδόν κάθε δεκαπέντε ημέρες, ακολουθώντας το ένστικτο και την επιθυμία του, χωρίς δεύτερες σκέψεις.
«Με τα πρώτα λεφτά πήρα σπίτι και πολλά λεφτά, αλλά χαλάλι τους, έδωσα στα αμάξια. Άλλαζα αυτοκίνητα κάθε δύο εβδομάδες. Οι γονείς μου αγανάκτησαν. Μπορεί να μου έφυγαν 600.000 ευρώ για ένα αυτοκίνητο, αλλά δεν το μετανιώνω», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Σώτης Βολάνης.
Όσο για την εποχή που κυκλοφόρησε το κομμάτι «Πόσο μου λείπει», ο τραγουδιστής είπε: «Το 2000 πήγα στο Ντουμπάι και μου ήρθε το “πόσο μου λείπει”. Έγινε το όνειρό μου πραγματικότητα. Έκλαιγα. Πήγαινα μόνος μου στην εκκλησία και έλεγα “τι έκανα;”. Μου έλειπαν οι γονείς μου και οι φίλοι μου εκείνη την περίοδο».
- LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Τότεναμ
- Επιμένουν στην Ιταλία: «Ο Σέιμπεν Λι πιέζει για μεταγραφή» (pic)
- Χεζμπολάχ: Απορρίπτουμε την απαίτηση για αφοπλισμό εφόσον οι επιθέσεις του Ισραήλ συνεχίζονται
- Τραγωδία στα Χανιά: 60χρονος σκοτώθηκε σε τροχαίο και εντοπίστηκε μετά από ώρες – Ήταν πατέρας 3 παιδιών
- ΣΥΡΙΖΑ: Πλήγμα στη θεσμική υπόληψη και δημοκρατική λειτουργία της Βουλής η κατάργηση των ζωντανών μεταδόσεων των εξεταστικών
- Ο Λούκα Βούσκοβιτς είναι ο ήρωας των Χριστουγέννων στην Μπουντεσλίγκα
- «Προτιμούσα να έχω γεννήσει ένα σκυλάκι» – Ο αποξενωμένος γιος της Μπριζίτ Μπαρντό, Νικολά-Ζακ Σαριέ
- Μήνυση Πλακιά για το ξεμπάζωμα των Τεμπών επί θητείας Κώστα Αγοραστού
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις