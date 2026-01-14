Σώτης Βολάνης: Αποχώρησε αιφνιδίως από νυχτερινό σχήμα και το ανακοίνωσε μόνο στα social
O Σώτης Βολάνης αποχώρησε αιφνιδίως από το νυχτερινό σχήμα που εμφανιζόταν και μάλιστα δεν απαντά στα τηλέφωνα.
Ο Σώτης Βολάνης εμφανίζονταν στο σχήμα Cabana Live και αποφάσισε να βάλει τέλος στη συνεργασία του, χωρίς να δώσει κάποιες συγκεκριμένες απαντήσεις στους συνεργάτες του.
Ο τραγουδιστής έκανε μια ανάρτηση στα social.
Η ανάρτηση στα social media
Ευχαριστώ πολύ το Cabana Live για την άψογη συνεργασία που είχαμε όλο αυτό το διάστημα. Εύχομαι ολόψυχα καλή συνέχεια στο υπόλοιπο πρόγραμμα»
Σώτης Βολάνης: Οι αντιδράσεις των συνεργατών του μετά τη ξαφνική αποχώρηση
«Ξαφνιαστήκαμε όλοι, γιατί κι εγώ από εκεί ενημερώθηκα ότι τελικά δεν θα ανοίξουμε την Παρασκευή και το Σάββατο χωρίς να έχει συμβεί κάτι απολύτως. Το σχήμα πήγαινε πραγματικά πάρα πολύ ωραία και η συνεργασία μας ήταν άψογη και με τον Σώτη και με τους μουσικούς.
Μπορώ να σου πω ότι ήταν από τις καλύτερες συνεργασίες», είπε αρχικά η Τζένη Κατσίγιαννη.
Και συνέχισε: «Εγώ προσωπικά δεν έχω επικοινωνήσει μαζί του αλλά απ’ ό,τι ξέρω η επιχείρηση προσπάθησε πολλές φορές να επικοινωνήσει μαζί του, τον κάλεσαν αρκετές φορές στο τηλέφωνο αλλά δεν απάντησε καθόλου.
Δεν ξέρω γιατί έγινε αυτό το πράγμα. Θέλω να ζητήσω συγνώμη από όλους τους εργαζομένους του Cabana, διότι δεν γίνεται ένας άνθρωπος να πάρει μια απόφαση για όλους αυτούς εδώ μέσα, είναι 60 οικογένειες, και να πει το μεσημέρι ότι δεν ανοίγουμε και τελειώνει το σχήμα.
Δεν με αντιπροσωπεύει αυτή η κίνηση».
