Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Με έρανο η αγορά
Πώς θα προμηθευτούμε το σύστημα για να προλάβουμε νέο μπλακάουτ στο FIR
- Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία άλλων 10 μελών εγκληματικής οργάνωσης που έκλεβε αυτοκίνητα και τα πουλούσε
- ΕΟΔΥ: 7 θάνατοι από γρίπη την τελευταία εβδομάδα, οι εισαγωγές παραμένουν σε επικίνδυνα επίπεδα
- Τι είναι το «βουβό κύμα» swell που σκότωσε τον αξιωματικό του Λιμενικού στο Άστρος
- «Τα γυμνά της μητέρας μου είναι δώρο» – Η κόρη της Σίντι Κρόφορντ, Κάια Γκέρμπερ, για τη μοναχική παιδική ηλικία και το «χαμαιλεοντικό» αύριο
Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής:
• Διά… περιφοράς, με δωρεές από τον ιδιωτικό τομέα, θα προμηθευτεί τελικά η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας το νέο Σύστημα Επικοινωνιών και Καταγραφής Φωνής – VCRS
• Είναι η πρώτη φορά που οι ιδιώτες καλούνται να «ξελασπώσουν» το κράτος, που δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις στοιχειώδεις υποχρεώσεις του
• Την κατεπείγουσα προμήθειά του μπλόκαρε προχθές για τρίτη φορά το Ελεγκτικό Συνέδριο
Ενας ασφαλής και νόμιμος τρόπος
ΕΝΦΙΑ: Πώς θα τον μειώσετε
• Εκπτωση έως 20% με μια αίτηση στο myproperty για ασφάλεια από φυσικές καταστροφές
• Τι ισχύει σε περίπτωση συνιδιοκτησίας
Αυτοψία των «ΝΕΩΝ»
Τα απομεινάρια μιας καταστροφής
Η συμφωνία για τη Γροιλανδία
Κάν’ το όπως η Κύπρος
• Γιατί επιλέχθηκε το μοντέλο των βρετανικών βάσεων στη Δεκέλεια και το Ακρωτήρι
• Γιατί ανησυχούν οι Δανοί και οι Γροιλανδοί
• Σύνοδος Κορυφής: Η ΕΕ έτοιμη για κάθε ενδεχόμενο παρά την εκτόνωση
Ανακοινώσεις
Το Πάσχα η ανάσταση της Χάλκης
• Με ποια μορφή θα επαναλειτουργήσει η Θεολογική Σχολή
ΠΑΣΟΚ
Δούκας – Γερουλάνος συνεχίζουν τις βολές
Οσκαρ 2026
Υποψηφιότητες με ρεκόρ και φαβορί
Κύθνος
Μπόνους 1.000 ευρώ τον μήνα για κάθε γιατρό που θα πάει στο νησί
Για πρώτη φορά
Τριμερής στα ΗΑΕ για το Ουκρανικό
autoNEA
Τα μοντέλα που λατρεύουν οι Ελληνες
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»
ΠΑΟΚ – Μπέτις 2-0
«Κλείδωσε» την πρόκριση
Φερεντσβάρος – ΠΑΟ 1-1
Σφράγισε το εισιτήριο για τα play offs
Εφές – Ολυμπιακός 68-74
Μακάμπι – ΠAO 75-71
Βίοι αντίθετοι
- Η ΕΕ χαιρετίζει την απόφαση Τραμπ για τους δασμούς – Εκφράζει «σοβαρές αμφιβολίες» για το Συμβούλιο Ειρήνης
- Ουκρανία: Τουλάχιστον 1 νεκρός και 20 τραυματίες από ρωσικά πλήγματα στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας
- Ρωσία: Στρατηγικά βομβαρδιστικά εκτέλεσαν περιπολία πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα
- Οι ΗΠΑ πιέζουν Ρωσία και Ουκρανία για τριμερείς διαπραγματεύσεις και κατάπαυση του πυρός σε ενεργειακές υποδομές
- Το υποτιμημένο γεν και η επιστροφή της Ιαπωνίας στην πυρηνική ενέργεια
- Συρία: Έτοιμο το προκαταρκτικό πλαίσιο για τον τερματισμό των συγκρούσεων ανάμεσα στη Δαμασκό και τους Κούρδους
- FT: Οι αυτοκινητοβιομηχανίες απορρίπτουν την πρόταση της ΕΕ για «made in Europe» οχήματα
