Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Με έρανο η αγορά

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής:

Πώς θα προμηθευτούμε το σύστημα για να προλάβουμε νέο μπλακάουτ στο FIR

Με έρανο η αγορά

• Διά… περιφοράς, με δωρεές από τον ιδιωτικό τομέα, θα προμηθευτεί τελικά η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας το νέο Σύστημα Επικοινωνιών και Καταγραφής Φωνής – VCRS

• Είναι η πρώτη φορά που οι ιδιώτες καλούνται να «ξελασπώσουν» το κράτος, που δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις στοιχειώδεις υποχρεώσεις του

• Την κατεπείγουσα προμήθειά του μπλόκαρε προχθές για τρίτη φορά το Ελεγκτικό Συνέδριο

============

Ενας ασφαλής και νόμιμος τρόπος

ΕΝΦΙΑ: Πώς θα τον μειώσετε

• Εκπτωση έως 20% με μια αίτηση στο myproperty για ασφάλεια από φυσικές καταστροφές

• Τι ισχύει σε περίπτωση συνιδιοκτησίας

============

Αυτοψία των «ΝΕΩΝ»

Τα απομεινάρια μιας καταστροφής

============

Η συμφωνία για τη Γροιλανδία

Κάν’ το όπως η Κύπρος

• Γιατί επιλέχθηκε το μοντέλο των βρετανικών βάσεων στη Δεκέλεια και το Ακρωτήρι

• Γιατί ανησυχούν οι Δανοί και οι Γροιλανδοί

• Σύνοδος Κορυφής: Η ΕΕ έτοιμη για κάθε ενδεχόμενο παρά την εκτόνωση

============

Ανακοινώσεις

Το Πάσχα η ανάσταση της Χάλκης

• Με ποια μορφή θα επαναλειτουργήσει η Θεολογική Σχολή

============

ΠΑΣΟΚ

Δούκας – Γερουλάνος συνεχίζουν τις βολές

============

Οσκαρ 2026

Υποψηφιότητες με ρεκόρ και φαβορί

============

Κύθνος

Μπόνους 1.000 ευρώ τον μήνα για κάθε γιατρό που θα πάει στο νησί

============

Για πρώτη φορά

Τριμερής στα ΗΑΕ για το Ουκρανικό

============

autoNEA

Τα μοντέλα που λατρεύουν οι Ελληνες

============

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

ΠΑΟΚ – Μπέτις 2-0

«Κλείδωσε» την πρόκριση

Φερεντσβάρος – ΠΑΟ 1-1

Σφράγισε το εισιτήριο για τα play offs

Εφές – Ολυμπιακός 68-74

Μακάμπι – ΠAO 75-71

Βίοι αντίθετοι