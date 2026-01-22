Τριαντάφυλλος: Τι τον οδήγησε στο νοσοκομείο

Ο Τριαντάφυλλος οδηγήθηκε στο νοσοκομείο, μετά από δισκοκήλη που το τον ταλαιπωρεί τα τελευταία χρόνια.

Τριαντάφυλλος: Ο πόνος ήταν αφόρητος και έπρεπε επειγόντως να μπω στο νοσοκομείο

Ο τραγουδιστής μιλώντας στο TLife για το πρόβλημα υγείας του είπε:

«Έχω δισκοκήλη την οποία απέκτησα από το Survivor πριν από λίγα χρόνια. Την περασμένη εβδομάδα, χτύπησε νεύρο και δεν μπορούσα να σταθώ όρθιος.

Ο πόνος ήταν αφόρητος και έπρεπε επειγόντως να μπω στο νοσοκομείο», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως εξομολογήθηκε, ο πόνος ήταν πρωτόγνωρος για εκείνον: «Αυτός ο πόνος χτυπάει στον εγκέφαλο. Δεν έχω ξαναζήσει κάτι τέτοιο».

Θα ακολουθήσει χειρουργείο;

Ο Τριαντάφυλλος στάθηκε και στο γεγονός πως – προς το παρόν – αποφεύχθηκε το χειρουργείο:

«Έχω γλιτώσει προς το παρόν το χειρουργείο. Και είναι η πρώτη φορά που μπαίνω σε νοσοκομείο στη ζωή μου».

Ο τραγουδιστής περιμένει τις σημερινές εξετάσεις και αν όλα εξελιχθούν ομαλά, αναμένεται να πάρει εξιτήριο, σήμερα συνεχίζοντας τη θεραπεία του στο σπίτι:

«Με το καλό αύριο θα βγω και θα ακολουθήσω στο σπίτι μια αγωγή για άλλες δέκα ημέρες».

Πότε επιστρέφει στις επαγγελματικές υποχρεώσεις του

Ο Τριαντάφυλλος αποκάλυψε πότε θα επιστρέψει στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, εφόσον όλα πάνε καλά:

«Αν πάνε όλα καλά, την Κυριακή θα μπορώ να επιστρέψω στη δουλειά μου»