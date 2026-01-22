Το blueberry είναι superfood (έστω κι αν δεν του φαίνεται)

Το blueberry, ένα από τα πιο διαδεδομένα μούρα παγκοσμίως, έχει προσελκύσει έντονο επιστημονικό ενδιαφέρον τις τελευταίες δεκαετίες. Παρότι το μέγεθός του είναι μικρό, η διατροφική και βιολογική του αξία είναι ιδιαίτερα υψηλή, κυρίως λόγω της περιεκτικότητάς του σε ανθοκυανίνες.

Αποτελούν υποκατηγορία των πολυφαινολών, μιας ομάδας αντιοξειδωτικών ενώσεων που έχει συνδεθεί με την προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες και τη χρόνια φλεγμονή. Οι δύο αυτοί μηχανισμοί θεωρούνται καθοριστικοί στην ανάπτυξη χρόνιων νοσημάτων, όπως τα καρδιαγγειακά, ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2, ορισμένες μορφές καρκίνου και η ηλικιακή γνωστική έκπτωση.

Μία μερίδα (100 γραμμάρια) blueberries περιέχουν:

Θερμίδες: 57

Νερό: 84%

Πρωτεΐνες: 0,7 g

Υδατάνθρακες: 14,5 g

Σάκχαρα: 10 g

Φυτικές ίνες: 2,4 g

Λιπαρά: 0,3 g

ΠΗΓΗ: Υπουργείο Γεωργίας των Ηνωμένων Πολιτειών (USDA)

Επιπλέον, τα μύρτιλλα είναι μια καλή πηγή διαφόρων βιταμινών και μετάλλων, όπως:

βιταμίνη Κ

βιταμίνη C

μαγγάνιο

βιταμίνη Α

βιταμίνη Ε

βιταμίνη Β6

Οι 5 «υπερδυνάμεις» των blueberries

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η σχέση των ανθοκυανινών που περιέχουν τα blueberries με τον μεταβολισμό της γλυκόζης. Διατροφικά πρότυπα πλούσια σε αυτές τις ενώσεις έχουν συσχετιστεί με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2, καθώς φαίνεται να βελτιώνουν την ευαισθησία στην ινσουλίνη και να συμβάλλουν στη σταθερότερη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα. Παράλληλα, η καρδιοπροστατευτική δράση των ανθοκυανινών είναι καλά τεκμηριωμένη, καθώς σχετίζεται με τη βελτίωση της αρτηριακής πίεσης, του λιπιδαιμικού προφίλ και της αγγειακής λειτουργίας. Σε επίπεδο φλεγμονής, μελέτες δείχνουν ότι η συστηματική πρόσληψη ανθοκυανινών μπορεί να μειώσει δείκτες φλεγμονής στο αίμα, ιδιαίτερα σε άτομα με αυξημένη χοληστερόλη ή παχυσαρκία. Παράλληλα, φαίνεται να ασκούν ευεργετική δράση σε φλεγμονώδεις καταστάσεις, όπως η αρθρίτιδα, συμβάλλοντας στη μείωση του πόνου και της δυσκαμψίας. Σε εργαστηριακό και προκλινικό επίπεδο, οι ανθοκυανίνες έχουν μελετηθεί και για την αντικαρκινική τους δυναμική. Η αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδης δράση τους, σε συνδυασμό με την ικανότητά τους να προστατεύουν το DNA από βλάβες, φαίνεται να παίζει ρόλο στην αναστολή του πολλαπλασιασμού καρκινικών κυττάρων και στην υποστήριξη των φυσικών μηχανισμών κυτταρικής άμυνας. Τέλος, αυξανόμενα δεδομένα δείχνουν ότι η κατανάλωση μπλούμπερι μπορεί να υποστηρίξει τη μνήμη, την προσοχή και τη συνολική εγκεφαλική λειτουργία, ακόμη και σε μεγαλύτερες ηλικίες.

