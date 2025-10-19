Δύο πορτοκαλί superfoods «ασπίδα» για τον οργανισμό

Το φθινόπωρο φέρνει μαζί του και τα αγαπημένα μας πορτοκαλί superfoods: τις κολοκύθες και τις γλυκοπατάτες! Και οι δύο είναι νόστιμες και πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά. Αν αναρωτιέστε ποια από τις δύο είναι καλύτερη για τη διατροφή μας, η απάντηση είναι απλή: και οι δύο! Δεν χρειάζεται να επιλέξετε ανάμεσα τους – απλώς εντάξτε τις στο διατροφικό σας πλάνο, με δημιουργικούς και γευστικούς συνδυασμούς, απολαμβάνοντας έτσι τα πλήρη οφέλη τους.

Κολοκύθα: Η «γλυκιά» πηγή ενέργειας για το σώμα μας

Η κολοκύθα είναι πλούσια σε νερό, κάτι που την καθιστά εξαιρετική για την ενυδάτωση του οργανισμού. Επίσης:

Είναι μια εξαιρετική επιλογή για να νιώσετε χορτάτοι χωρίς να προσθέσετε πολλές θερμίδες στη διατροφή σας.

Περιέχει βιταμίνη Α και β-καροτίνη, οι οποίες προστατεύουν τα μάτια σας από τις επιπτώσεις της ηλικίας και συμβάλλουν στην υγεία του δέρματος.

Η υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνες A και C ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα, βοηθώντας το σώμα να αμυνθεί απέναντι σε ιούς και λοιμώξεις.

Γλυκοπατάτες: Σύμμαχοι υγείας του πεπτικού και όχι μόνο

Οι γλυκοπατάτες, με το χαρακτηριστικό τους γλυκό άρωμα και τη βελούδινη υφή, αποτελούν αγαπημένο συστατικό πολλών θρεπτικών γευμάτων.

Είναι εξαιρετική πηγή σύνθετων υδατανθράκων και για αυτό μας προσφέρουν και ενέργεια με περισσότερη διάρκεια

Είναι πλούσιες σε κάλιο και μαγνήσιο, δύο μέταλλα που βοηθούν στην υγιή ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και την υποστήριξη της καρδιάς.

Ενώ, χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά τους σε φυτικές ίνες, προάγουν την καλή πέψη και βοηθούν στην ομαλή λειτουργία του εντέρου. Οι ερευνητές έχουν διαπιστώσει ότι οι γλυκοπατάτες ωφελούν συγκεκριμένα το εντερικό φραγμό (τη δομή που επιτρέπει στο σώμα σας να απορροφά θρεπτικά συστατικά και να μπλοκάρει επιβλαβείς ουσίες από το να εισέλθουν στην κυκλοφορία του αίματος).

Κολοκύθα ή γλυκοπατάτα; Και τα δύο!

Η κολοκύθα έχει λιγότερες θερμίδες και υδατάνθρακες, καθιστώντας την την ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να ελέγχουν το βάρος τους ή να διατηρούν σταθερά τα επίπεδα του σακχάρου στο αίμα. Εκτός αυτού, η υψηλή περιεκτικότητά της σε αντιοξειδωτικά συμβάλλει στην προστασία από τις ελεύθερες ρίζες και την καταπολέμηση της φλεγμονής.

Από την άλλη αν χρειάζεστε περισσότερη ενέργεια στην καθημερινότητά σας, οι γλυκοπατάτες προσφέρουν την κατάλληλη ποσότητα σύνθετων υδατανθράκων που σας κρατούν χορτάτους για περισσότερη ώρα. Η πρόσθετη ποσότητα φυτικών ινών ενισχύει την πέψη και βελτιώνει τη λειτουργία του εντέρου.

Επομένως, και οι δύο επιλογές είναι γεμάτες με θρεπτικά και ωφέλιμα συστατικά που ενισχύουν την υγεία σας και προσφέρουν υπέροχες γεύσεις για τα φθινοπωρινά γεύματα.

* Πηγή: Vita