Διατροφή: Το μπλούμπερι είναι ένα superfood με υπερδυνάμεις

Το χρώμα ενός φρούτου μπορεί να μας πει πολλά για τα οφέλη του στην υγεία… Το μπλούμπερι περιέχει πολλά φυτοστοιχεία, μεταξύ των οποίων το σπουδαιότερο και πλέον μελετημένο είναι οι ανθοκυανίνες – οι φυσικές χρωστικές που δίνουν στα φρούτα και τα λαχανικά τις κόκκινες, μοβ και μπλε αποχρώσεις τους. Οι ανθοκυανίνες ανήκουν στην οικογένεια των φλαβονοειδών, μιας ισχυρής ομάδας φυτοχημικών που περιλαμβάνει επίσης τα αντιοξειδωτικά του κόκκινου κρασιού, του πράσινου τσαγιού και της μαύρης σοκολάτας. Τα οφέλη των μπλούμπερι είναι σημαντικά σε πολλαπλά επίπεδα. Χάρη λοιπόν στις ανθοκυανίνες τους:

Έχουν αντιφλεγμονώδη δράση

Μελέτες δείχνουν ότι βοηθούν στη ρύθμιση των δεικτών φλεγμονής σε άτομα με αυξημένα λιπίδια ή παχυσαρκία, αλλά και στην ανακούφιση από τον πόνο και τα συμπτώματα φλεγμονωδών παθήσεων όπως η αρθρίτιδα.

Προστατεύουν από διαβήτη τύπου 2

Συμβάλλουν στη ρύθμιση του σακχάρου και της ινσουλίνης, μειώνοντας τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη έως και 15%. Είναι σαν να «εκπαιδεύουν» τον οργανισμό να ανταποκρίνεται πιο ομαλά στα σάκχαρα.

Έχουν πιθανές αντικαρκινικές ιδιότητες

Οι ανθοκυανίνες φαίνεται ότι εμποδίζουν τον πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων, ενισχύουν τη διαδικασία του φυσικού θανάτου τους και συμβάλλουν στην προστασία του DNA από φθορές.

Δυναμώνουν την καρδιά

Βοηθούν στη μείωση της αρτηριακής πίεσης, της κακής LDL χοληστερόλης και των τριγλυκεριδίων, ενώ αυξάνουν την καλή HDL. Ενισχύουν, επίσης, την κυκλοφορία και προλαμβάνουν την αθηροσκλήρωση, συμβάλλοντας στη μείωση του κινδύνου εμφράγματος και εγκεφαλικού.

Ακονίζουν το μυαλό

Οι ανθοκυανίνες ενισχύουν τη γνωστική λειτουργία, τη μνήμη και την προσοχή. Οι νευροπροστατευτικές τους ιδιότητες ερευνούνται σε σχέση με παθήσεις όπως το Αλτσχάιμερ, ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι επιβραδύνουν την εξέλιξή του.

* Πηγή: Vita