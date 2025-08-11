Διατροφή: Οι «παγίδες» του Αυγούστου

Τι εννοούμε παγίδες του καλοκαιριού, όσον αφορά στη διατροφή; Tο καλοκαίρι είναι μια περίοδος κατά την οποία όλοι προσέχουμε το βάρος μας, αλλά ταυτόχρονα ερχόμαστε και αντιμέτωποι με πολλές διατροφικές παγίδες που μπορούν να μας φορτώσουν με θερμίδες και να αυξήσουν τα κιλά μας. Είναι σημαντικό λοιπόν να τις εντοπίσουμε, να τις αξιολογήσουμε και να τις αντικαταστήσουμε. Αν χρειαστεί.

Παγωτό

Αποτελεί το γλύκισμα του καλοκαιριού και λίγοι μπορούν να του αντισταθούν. Ωστόσο τα παγωτά, και ειδικότερα οι επιλογές που περιλαμβάνουν γεύσεις με κομμάτια σοκολάτας ή μπισκότων, ξηρούς καρπούς, σιρόπι ή επικάλυψη σοκολάτας, έχουν αυξημένη περιεκτικότητα σε λιπαρά, ζάχαρη και, συνεπώς, θερμίδες. Εάν δεν δοθεί προσοχή στην ποσότητα και τη συχνότητα κατανάλωσής τους, θα σας βγάλουν εύκολα εκτός πορείας.

Η πρότασή μας

Καταναλώνετε παγωτό με μέτρο, όχι συχνότερα από μια-δυο φορές την εβδομάδα, και μην το παρακάνετε με την ποσότητα. Επιπλέον, προτιμάτε απλές γεύσεις, όπως τύπου σορμπέ, παγωμένο γιαούρτι ή παγωτά 0%, που είναι πιο ελαφριά.

Γρανίτες – σμούθι

Οι υψηλές θερμοκρασίες απαιτούν επαρκή ενυδάτωση και η θέα ενός σμούθι ή μιας γρανίτας είναι συχνά δελεαστική. Ωστόσο πρόκειται για επιλογές πλούσιες σε ζάχαρη. Tα σμούθι φρούτων αποτελούν μία από τις παγίδες του καλοκαιριού, αφού περιέχουν αρκετά ευεργετικά συστατικά, αλλά αποδίδουν αναλογικά πολύ περισσότερες θερμίδες από ένα φρούτο.

Η πρότασή μας

Αντί για σμούθι, καλό είναι να προτιμάτε ολόκληρα φρούτα, τα οποία θα σας προσφέρουν μεγαλύτερο αίσθημα κορεσμού με λιγότερες θερμίδες. Όσον αφορά τις γρανίτες, αν επιλέξετε να απολαύσετε μία, αφαιρέστε ένα μικρό γεύμα ή σνακ από το διαιτολόγιό σας.

Κρύα ροφήματα καφέ

Οι καφέδες τύπου chino που περιλαμβάνουν κάποιο σιρόπι, κρεμώδες αφρόγαλα ή αρκετή ζάχαρη μπορεί να σας επιβαρύνουν με πολλές θερμίδες.

Η πρότασή μας

Επιλέγετε απλούς καφέδες, χωρίς πολλά επιπρόσθετα συστατικά. Αν, πάλι, θελήσετε να πιείτε ένα ρόφημα καφέ, θεωρήστε το ως μικρό γεύμα.

Συχνότερες βραδινές έξοδοι

Αυτή την εποχή, οι έξοδοι με φίλους για φαγητό έχουν την τιμητική τους. Η αυξημένη συχνότητά τους όμως είναι μία από τις παγίδες του καλοκαιριού και μπορεί να σταθεί εμπόδιο στη δίαιτά σας, σε περίπτωση που δεν προσέξετε τι θα παραγγείλετε.

Η πρότασή μας

Φροντίζετε να τηρείτε τον κανόνα του μέτρου αποφεύγοντας τις υπερβολές. Να ξεκινάτε το γεύμα σας με σαλάτα, να συνεχίζετε με κάποιο πιάτο σχάρας με γαρνιτούρα ρύζι ή ψητά λαχανικά και να έχετε αυτοέλεγχο στα συνοδευτικά, το ψωμί και το ελαιόλαδο.

Αλκοόλ

Ένα κοκτέιλ μπορεί να σας δώσει ακόμα και τις μισές από τις θερμίδες που πρέπει να λάβετε ολόκληρη την ημέρα. Επιπλέον, η αυξημένη κατανάλωση οινοπνευματωδών μπορεί να επιδράσει αρνητικά όχι μόνο στην ένδειξη της ζυγαριάς σας, αλλά και στην υγεία σας. Γι’ αυτό, λοιπόν, μη χάνετε το μέτρο. Επιπλέον, να δίνετε ιδιαίτερη προσοχή στο είδος του ποτού που επιλέγετε και στα έξτρα συστατικά που μπορεί να περιέχει, όπως αναψυκτικά, χυμούς, λικέρ ή σιρόπι. Σκεφτείτε ότι, ενδεικτικά, ένα ποτήρι κρασιού παρέχει 80-100 θερμίδες, ένα κουτάκι μπίρας (330 ml) γύρω στις 150, μία μερίδα σκέτου ποτού (π.χ., βότκα, ουίσκι, τζιν, ρούμι ή ούζο) 100-120, ενώ ένα κοκτέιλ 200-300 ή και περισσότερες. Αποφεύγετε επίσης τους ξηρούς καρπούς ή τα άλλα αλμυρά σνακ που σερβίρονται μαζί με το ποτό καθώς είναι κι αυτά πλούσια σε θερμίδες.

Η πρότασή μας

Αν θέλετε οπωσδήποτε να πιείτε ένα ποτό, αρκεστείτε σε ένα ποτήρι και απολαύστε το σκέτο με πάγο και σόδα.

Ποπκόρν – νάτσος

Το θερινό σινεμά είναι συνυφασμένο με τις ανέμελες στιγμές του καλοκαιριού, αλλά και με διατροφικούς πειρασμούς όπως τα ποπκόρν και τα νάτσος. Μιλάμε βέβαια για λιχουδιές με αρκετά λιπαρά, βούτυρο και τηγάνισμα που μπορούν να σας δώσουν πάνω από 500 θερμίδες ανά μερίδα.

Η πρότασή μας

Αν θέλετε να δείτε μια ταινία σε ένα θερινό σινεμά συνοδεία ποπκόρν ή μιας συσκευασίας νάτσος, υπολογίστε τα ως βραδινό γεύμα.

// Ο Χάρης Γεωργακάκης είναι κλινικός διαιτολόγος-διατροφολόγος, MSc στην Κλινική Διατροφή

* Πηγή: Vita