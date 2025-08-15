Διατροφή: Όσο πιο νωρίς τόσο πιο καλά

Καλό είναι να κόψουμε τη συνήθεια να τρώμε αργά μέσα στην ημέρα. Όταν τρώμε πιο νωρίς, είναι πιο εύκολο να χάσουμε βάρος. Αυτό αποδεικνύει πρόσφατη έρευνα από Πανεπιστήμιο στη Μαδρίτη, η οποία δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Obesity. Σύμφωνα με τη εν λόγω μελέτη, η πρώιμη κατανάλωση φαγητού μέσα στην ημέρα μειώνει την αύξηση βάρους που αναμένεται συνήθως σε άτομα με υψηλό γενετικό δείκτη προδιάθεσης για παχυσαρκία.

Γεύματα και μεταβολισμός

Η ώρα που παίρνουμε τα γεύματά μας, έχει απασχολήσει την επιστημονική κοινότητα, όσον αφορά στην επίδραση που έχει, μεταξύ άλλων, στα ακόλουθα:

Μεταβολισμό

Ενεργειακή δαπάνη

Κιρκαδικό ρυθμό (το εσωτερικό «ρολόι» του σώματος)

Τι σημαίνει zeitgeber;

Ο όρος «zeitgeber» προέρχεται από τα γερμανικά, σημαίνει «ρυθμιστής χρόνου» και αναφέρεται στα εξωτερικά ερεθίσματα που βοηθούν στη ρύθμιση των βιολογικών ρυθμών, ιδιαίτερα του κιρκάδιου ρυθμού, με το περιβάλλον. Στην ουσία, είναι εξωτερικοί παράγοντες που συγχρονίζουν το εσωτερικό βιολογικό μας «ρολόι» με το 24ωρο περιβάλλον.

Με άλλα λόγια, είναι ένα φαινόμενο που συμβαίνει ρυθμικά στο σώμα και δρα ως σήμα συγχρονισμού για τους κιρκαδικούς ρυθμούς. Η ώρα των γευμάτων, λοιπόν, μπορεί να επηρεάσει αυτόν τον ρυθμό, συγχρονίζοντας ή απορρυθμίζοντας κάποια ζωτικά μεταβολικά όργανα, όπως:

Συκώτι

Πάγκρεας

Λιπώδη ιστό

Όταν η χρονική στιγμή της διατροφής αλλάζει, μπορεί να επηρεαστεί η μοριακή ρύθμιση του κιρκαδικού «ρολογιού» και να προκύψει εσωτερική απορρύθμιση, κάτι που έχει συσχετιστεί με προβλήματα όπως:

Παχυσαρκία

Καρδιομεταβολικές διαταραχές

Τι έδειξε η έρευνα

Η μελέτη αφορούσε στην πρώιμη λήψη γευμάτων, σε σχέση με το πόσο αυτή η συνήθεια μπορεί να μειώσει τον υψηλό πολυγονιδιακό κίνδυνο παχυσαρκίας. Οι ερευνητές εξέτασαν αν το πότε ακριβώς τρώμε τα γεύματά μας επηρεάζει τη συσχέτιση μεταξύ γενετικού κινδύνου και ΔΜΣ (Δείκτη Μάζας Σώματος).

Στη συγκεκριμένη μελέτη, που διεξήχθη σε 6 κέντρα απώλειας βάρους στην Ισπανία, συμμετείχαν 1.195 ενήλικες με υπέρβαρο ή παχυσαρκία και με μέση ηλικία τα 41 έτη, με το 80,8% από αυτούς να είναι γυναίκες. Οι συμμετέχοντες πήραν μέρος σε 16 εβδομάδες συμπεριφορικής παρέμβασης και αξιολόγησης απώλειας βάρους μετά από, κατά μέσο όρο, 12 έτη.

Οι ερευνητές υπολόγισαν πολυγονιδιακό δείκτη κινδύνου για τον ΔΜΣ από 900.492 γενετικές παραλλαγές, αφού μέτρησαν τον μέσο χρόνο κατανάλωσης γευμάτων, δηλαδή το μέσο όρο ανάμεσα στο πρώτο και τελευταίο γεύμα κάθε ημέρας

Έρευνα και αποτελέσματα

Κάθε ώρα καθυστέρησης στον μέσο χρόνο των γευμάτων συνδέθηκε με:

υψηλότερο ΔΜΣ στην αρχή

αύξηση του βάρους 12 χρόνια μετά

Συμπεράσματα

Οι ερευνητές καταλήγουν στο ότι ο χρόνος κατανάλωσης των γευμάτων παίζει σημαντικό ρόλο στη διατήρηση απώλειας βάρους και στο ότι η πρώιμη λήψη φαγητού μπορεί να μετριάσει τον γενετικό κίνδυνο παχυσαρκίας. Προτείνουν δε ότι η έγκαιρη κατανάλωση γευμάτων μπορεί να ενσωματωθεί σε εξατομικευμένες παρεμβάσεις κατά της παχυσαρκίας.

Αν προσπαθήσουμε να διαχειριστούμε το βάρος μας, είτε έχουμε γενετική προδιάθεση είτε όχι, η ώρα που τρώμε ίσως είναι εξίσου σημαντική με το τι τρώμε! Ένα πρωινό και ένα βραδινό που τρώγονται νωρίς, μπορεί να είναι το «κλειδί» για μια καλή υγεία και μια μακροχρόνια γενικότερη ευημερία.

