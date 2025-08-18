Κόντρα στη ζέστη του καλοκαιριού: Επτά φρούτα που δροσίζουν

Ροδάκινα, βερίκοκα, κεράσια, σύκα, σταφύλια, καρπούζια και πεπόνια γίνονται οι καθημερινοί σύμμαχοι της υγείας και της ευεξίας μας. Κάθε φορά που απολαμβάνουμε ένα δροσερό φρούτο μες στο κατακαλόκαιρο, δεν κερδίζουμε μόνο σε γεύση, αλλά αναπληρώνουμε και τα συστατικά που χάνουμε μέσω του ιδρώτα όπως το νερό και απαραίτητα μέταλλα και ιχνοστοιχεία. Η κατανάλωση φρούτων και φρέσκων χυμών είναι σύμφωνα με τους ειδικούς ο καλύτερος τρόπος ενυδάτωσης του οργανισμού μας. Δύο με τρία φρούτα ημερησίως αποτελούν την ελάχιστη ποσότητα που χρειαζόμαστε τους θερινούς μήνες. Εξερευνούμε λοιπόν τα πιο αγαπημένα φρούτα του καλοκαιριού.

Βερίκοκο: Το ενισχυτικό του ανοσοποιητικού

Είναι πηγή βιταμίνης Α και β-καροτένιου, δύο ισχυρών αντιοξειδωτικών που προστατεύουν την καρδιά, τα αγγεία και γενικότερα τα κύτταρά μας από τη γήρανση. Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει στην υψηλή περιεκτικότητά του σε βιταμίνη Α, η οποία σχετίζεται με καλύτερη όραση και προστασία των ματιών μας από προβλήματα όπως ο καταρράκτης και η εκφύλιση της ωχράς κηλίδας. Επιπλέον, είναι ιδιαίτερα πλούσιο σε βιταμίνη C, μια επίσης σημαντική αντιοξειδωτική βιταμίνη που σχετίζεται με ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα, καλή υγεία της επιδερμίδας κ.ά.

Τρία βερίκοκα των 35 γρ. το καθένα μάς δίνουν 50 θερμίδες.

Ροδάκινο: Το αντηλιακό των ματιών μας

Με το χαρακτηριστικό υπέροχο άρωμά του, αποτελεί μια ζουμερή και δροσερή επιλογή φρούτου για τις ζεστές ημέρες του καλοκαιριού. Η υψηλή περιεκτικότητά του σε νερό συμβάλλει στην καλύτερη ενυδάτωση του οργανισμού, γεγονός που είναι απαραίτητο αυτή την εποχή, ενώ παράλληλα δεν στερείται διατροφικής αξίας, αφού προσφέρει πολύτιμα για την υγεία θρεπτικά συστατικά. Ειδικότερα, παρέχει σημαντικές ποσότητες βιταμινών Α και C, καλίου, καθώς και διαλυτών φυτικών ινών, οι οποίες συνδέονται με βελτίωση του λιπιδαιμικού προφίλ. Ακόμα, στα θρεπτικά συστατικά του περιλαμβάνονται και μικρές ποσότητες νιασίνης, φωσφόρου και άλλων βιταμινών, μετάλλων και ιχνοστοιχείων. Φυσικά από το ροδάκινο δεν θα μπορούσαν να λείπουν και τα αντιοξειδωτικά συστατικά, όπως οι πολυφαινόλες και τα καροτενοειδή που προστατεύουν τον οργανισμό από την επιβλαβή δράση των ελεύθερων ριζών και έχει φανεί ότι ασκούν καρδιοπροστατευτική και αντικαρκινική δράση. Τέλος, μεταξύ των φυτοχημικών συστατικών του, περιλαμβάνονται και τα καροτενοειδή λουτεΐνη και ζεαξανθίνη, που συμβάλλουν στη διατήρηση της υγείας των ματιών, προστατεύοντας τον αμφιβληστροειδή από την υπεριώδη ακτινοβολία του ήλιου.

Ένα μέτριο ροδάκινο παρέχει περίπου 60 θερμίδες.

Σταφύλι: Το φρούτο της καρδιάς μας

Ευδοκιμεί από τα μέσα καλοκαιριού και μετά, με τη μορφή πολλών διαφορετικών ποικιλιών, ενώ είναι ιδιαίτερα γνωστό για τις φαρμακευτικές του ιδιότητες λόγω των βιοδραστικών συστατικών που περιέχει. Αποτελείται από περίπου 80% νερό και 18% υδατάνθρακες, εκ των οποίων

το 15% είναι σάκχαρα και το 0,9% φυτικές ίνες. Περιέχει σημαντικές ποσότητες καλίου, βιταμινών Α και C και μικρότερες ποσότητες ασβεστίου, φωσφόρου και μαγνησίου. Οι βιοδραστικές φαινολικές ενώσεις του βρίσκονται στο επίκεντρο του επιστημονικού ενδιαφέροντος καθώς διαθέτουν πολλές βιολογικές ιδιότητες, όπως αντιοξειδωτικές, καρδιοπροστατευτικές, αντικαρκινικές, αντιφλεγμονώδεις, αντιγηραντικές και αντιμικροβιακές. Μελέτες αποδεικνύουν ότι η κατανάλωση τροφών πλούσιων σε πολυφαινόλες βελτιώνει την υγεία των αγγείων, μειώνοντας έτσι σημαντικά τον κίνδυνο υπέρτασης και καρδιαγγειακών παθήσεων. Οι κυριότερες ενώσεις που συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία των πολυφαινολών του σταφυλιού και συμβάλλουν σημαντικά στη θρεπτική του αξία είναι τα φλαβονοειδή, τα φαινολικά οξέα και η ρεσβερατρόλη.

Tα 100 γρ. σταφυλιού αποδίδουν περίπου 70 θερμίδες.

Κεράσι: Ρυθμίζει μέχρι και την πίεση

Χαρακτηριστικό και αγαπημένο φρούτο της εποχής που προσφέρει πλήθος πολύτιμων και ευεργετικών συστατικών. Ειδικότερα, περιέχει φυτικές ίνες, που προάγουν την καλή λειτουργία του εντέρου, καθώς και σημαντικές ποσότητες καλίου και βιταμίνης C, συστατικών που συμβάλλουν στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και την ενίσχυση της άμυνας του οργανισμού, αντίστοιχα. Επιπλέον, παρέχει βιταμίνες του συμπλέγματος Β, φώσφορο, μαγνήσιο και μαγγάνιο, ενώ αποτελεί και μια από τις λίγες φυσικές πηγές μελατονίνης, ορμόνης που προάγει τον ύπνο και έχει συνδεθεί με την αντιμετώπιση της αϋπνίας. Η θρεπτική αξία του κερασιού ενισχύεται επίσης από την παρουσία υψηλών συγκεντρώσεων αντιοξειδωτικών. Πιο συγκεκριμένα, είναι πλούσιο σε ανθοκυανίνες, συστατικά στα οποία χρωστά το έντονο κόκκινο χρώμα του. Ερευνητικά δεδομένα δείχνουν πως η αυξημένη κατανάλωση τροφίμων με υψηλή περιεκτικότητα σε ανθοκυανίνες σχετίζεται με χαμηλότερα επίπεδα αρτηριακής πίεσης και βελτίωση της λειτουργίας των αγγείων, ενώ παράλληλα έχει φανεί πως τα εν λόγω συστατικά έχουν αντιφλεγμονώδη και αντικαρκινική δράση.

Ένα μικρό μπολ με κεράσια θα μας δώσει 35-40 θερμίδες.

Σύκο: Ο ευεργέτης του πεπτικού

Ιδιαίτερα δημοφιλές σε όλους τους λαούς της Μεσογείου,

κατά την αρχαιότητα κατείχε κεντρική θέση στη διατροφή

των Ελλήνων. Περίπου το 80% του σύκου αποτελείται από νερό και το 20% από υδατάνθρακες. Αποτελεί καλή πηγή φυτικών ινών καθώς περιέχει πιο πολλές σε σχέση με τα περισσότερα φρούτα, συμβάλλοντας στην καλύτερη λειτουργία του πεπτικού συστήματος και την καταπολέμηση της δυσκοιλιότητας, ενώ παράλληλα βοηθά στη διαχείριση των επιπέδων γλυκόζης του αίματος. Επιπλέον, λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς του σε φυτικές ίνες αλλά και φυτοστερόλες, συμβάλλει στη μείωση της χοληστερόλης. Ένα ακόμα μέταλλο το οποίο περιέχεται σε σημαντικές ποσότητες στο σύκο είναι το κάλιο, το οποίο δρα ευεργετικά στη διατήρηση φυσιολογικών επιπέδων αρτηριακής πίεσης. Επιπλέον περιέχει μικρότερες ποσότητες μαγνησίου, φωσφόρου και σημαντικές ποσότητες βιταμινών C, Α, Β6 και φυλλικού οξέος. Μεταξύ άλλων, πληθώρα φυτοχημικών συστατικών βρίσκονται στο σύκο όπως τα φαινολικά οξέα και τα φλαβονοειδή προσδίδοντάς του σημαντικές αντιοξειδωτικές ιδιότητες.

Τα δύο σύκα έχουν περίπου 74 θερμίδες.

Καρπούζι και πεπόνι: Οι πρωταγωνιστές

Το καρπούζι είναι ο κυρίαρχος των καλοκαιρινών φρούτων και αποτελεί εξαιρετική πηγή θρεπτικών συστατικών. Κατατάσσεται στα φρούτα χαμηλού θερμιδικού περιεχομένου, γεγονός που οφείλεται στο ότι αποτελείται από νερό σε ποσοστό περίπου 92% συμβάλλοντας στην ενυδάτωση του οργανισμού και κατά 7,5% από υδατάνθρακες εκ των οποίων το 6,4% είναι σάκχαρα και το 0,4% φυτικές ίνες. Είναι επίσης πηγή Β1 και Β6, μαγνησίου, φωσφόρου και ασβεστίου, ενώ περιέχει σημαντική ποσότητα καλίου το οποίο σχετίζεται αρνητικά με την αυξημένη αρτηριακή πίεση. Επιπλέον, περιέχει βιταμίνη C, καροτενοειδή, φυτοστερόλες και β-καροτένιο, πρόδρομο μόριο της βιταμίνης Α, γνωστό για τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες. Πρόσφατες μελέτες επιβεβαιώνουν ακόμα περισσότερο την αντιοξειδωτική δράση του καθώς έχει αποδειχτεί ότι περιέχει σημαντικές ποσότητες λυκοπενίου, το οποίο δρα ως ισχυρός αντιοξειδωτικός παράγοντας προστατεύοντας τον οργανισμό από το οξειδωτικό στρες, με τα επιστημονικά δεδομένα να υποστηρίζουν επιπλέον τον προστατευτικό ρόλο του έναντι του καρκίνου, των καρδιαγγειακών νοσημάτων, του διαβήτη και της εκφύλισης της ωχράς κηλίδας. Τα 100 γρ. καρπουζιού αποδίδουν μόλις 30 θερμίδες.

Λόγω των φυσικών σακχάρων του, το πεπόνι μάς δίνει ενέργεια. Παράλληλα, είναι πλούσιο σε κάλιο, ένα μέταλλο απαραίτητο για την υγεία της καρδιάς και τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, το οποίο δυστυχώς το καλοκαίρι χάνεται εν αφθονία με τον ιδρώτα. Είναι επίσης πλούσιο σε αντιοξειδωτικές ουσίες, όπως η βιταμίνη C και το β-καροτένιο, συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση της άμυνας του οργανισμού και την προστασία του από καρδιαγγειακά νοσήματα και διάφορες μορφές καρκίνου, ενώ περιέχει υψηλά ποσά αδενοσίνης, μιας ουσίας με αντιπηκτικές ιδιότητες που δρα προστατευτικά ενάντια στα εγκεφαλικά επεισόδια. Τέλος, στα θρεπτικά συστατικά του πεπονιού περιλαμβάνεται και η βιταμίνη Β6, που είναι απαραίτητη για την καλή λειτουργία του νευρικού συστήματος.

Τα 100 γρ. πεπονιού παρέχουν 34 θερμίδες.

* Πηγή: Vita