Όμιλος AKTOR: Ισχυρό χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ με επενδύσεις άνω του €1 δισ.

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Oι ΑΠΕ αποτελούν στρατηγικό πυλώνα ανάπτυξης για τον Όμιλο, ο οποίος υλοποιεί ένα σύνθετο επενδυτικό σχέδιο, που περιλαμβάνει τόσο στοχευμένες εξαγορές όσο και σημαντικές επενδύσεις σε ΑΠΕ και Συστήματα Αποθήκευσης, έχοντας ήδη διαμορφώσει ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο στον συγκεκριμένο τομέα, το οποίο χαρακτηρίζεται από ισορροπία στο μείγμα των τεχνολογιών, ανθεκτικότητα και αποδοτικότητα.

Συγκεκριμένα, το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου AKTOR αποτελείται από φωτοβολταϊκά έργα σε λειτουργία ισχύος 420 MW και εν λειτουργία σταθμούς αποθήκευσης με μπαταρίες ισχύος 100 MW, το οποίο θα βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη εντός του 2026 – και ήδη με αυτά τα έργα θα καλύπτει το 50% του στόχου εγκατεστημένης ισχύος που έχει θέσει για τα επόμενα χρόνια.

Επίσης, διαθέτει χαρτοφυλάκιο αιολικών σταθμών με εξασφαλισμένους όρους σύνδεσης ισχύος 145 MW και ορίζοντα θέσης σε λειτουργία περί το τέλος του 2028, τα οποία θα ενισχύσουν τη διαφοροποίηση του portfolio των ΑΠΕ. Άλλωστε, τα αιολικά πάρκα συμπληρώνουν λειτουργικά τα φωτοβολταϊκά, καθώς προσφέρουν τη δυνατότητα παραγωγής ενέργειας και τις νυχτερινές ώρες, όταν τα δεύτερα είναι φύσει αδύνατον να λειτουργήσουν παραγωγικά.

Επιπλέον, ο Όμιλος AKTOR έχει θέσει σε διαδικασία ωρίμασης έργα ΑΠΕ και αποθήκευσης ενέργειας, η αθροιστική ισχύς των οποίων θα υπερβαίνει το 1,3 GW και από την εξέλιξη μέρους τους, σε συνδυασμό με στοχευμένες εξαγορές, αναμένεται να επιτευχθεί ο στρατηγικός στόχος ανάπτυξης του τομέα των ΑΠΕ, με επενδύσεις άνω του €1δισ. έως την περίοδο 2028 – 2029, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Ομίλου.

Ουσιαστικά έως το 2029, ο Όμιλος AKTOR θα έχει σε λειτουργία 810 MW αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων, 200 MW από Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας και εξετάζει να ενισχύσει το χαρτοφυλάκιό του με περαιτέρω εξαγορές αιολικών και φωτοβολταϊκών έργων ισχύος 290 MW.

Η υλοποίηση του συγκεκριμένου στρατηγικού σχεδιασμού αναδεικνύει τον Όμιλο AKTOR σε έναν σημαντικό παράγοντα της ενεργειακής αγοράς της Ελλάδας. Στόχος του είναι ένα σημαντικό τμήμα των κερδών EBITDA που αναμένεται να φτάσουν τα €550 εκατ., το 2030, να παράγεται από ΑΠΕ και αποθήκευση.

Για τον Όμιλο AKTOR, οι ΑΠΕ αποτελούν το μέλλον του ενεργειακού χάρτη της χώρας και έναν καταλύτη για την πράσινη μετάβαση της Ελλάδας και την ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής. Για τον λόγο αυτό επιδιώκει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στον χώρο των ΑΠΕ στη χώρα μας. Επιπλέον, οι ΑΠΕ προσφέρονται για σημαντικές ενδοομιλικές συνέργειες και τα σχετικά έργα μπορούν να υλοποιηθούν εύκολα προωθηθούν χάρη στην μακρά εμπειρία και την τεχνογνωσία των ανθρώπων του.