Sneakers στο γραφείο: Το style guide για άνεση και κομψότητα κάθε μέρα

Το dress code στο γραφείο έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Ενώ ορισμένες εταιρείες παραμένουν πιο formal κι άλλες έχουν υιοθετήσει ένα πιο χαλαρό, σύγχρονο ύφος, το smart–casual είναι ο κανόνας και τα sneakers έχουν πλέον μπει για τα καλά στο καθημερινό office look. Από retro running vibes μέχρι minimal classics, υπάρχουν επιλογές που ταιριάζουν σε κάθε στιλ και κάθε διάθεση.

Παρακάτω συγκεντρώσαμε τα πιο ενδιαφέροντα μοντέλα, τα οποία θα βρεις σε εξαιρετικά συμφέρουσα τιμή μέσα από την ατελείωτη ποικιλία του SHOPFLIX.GR σε sneakers, για να τα φοράς κάθε μέρα στη δουλειά χωρίς να θυσιάζεις ούτε άνεση ούτε αισθητική.

Το απόλυτο comfort trend

Λευκό, μεταλλικό και με μια πινελιά teal, τα New Balance 530 είναι το sneaker που συνδυάζει retro running αισθητική με σύγχρονη άνεση. Ταιριάζει τέλεια με chinos, wide–leg παντελόνια ή ακόμα και με ένα πιο χαλαρό office denim.

Για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν στο γραφείο χωρίς να ξεφεύγουν από το smart–athleisure ύφος, τα New Balance 1906R πρόκειται για την ιδανική επιλογή. Ένα πιο δυναμικό sneaker με έντονη προσωπικότητα.

Η επιστροφή των icons

Ένα από τα πιο αγαπημένα retro sneakers της εποχής, τα Adidas Handball Spezial σε μια γήινη, κομψή απόχρωση που ταιριάζει τέλεια με office looks σε μπεζ, καφέ και χακί τόνους.

Εάν θέλεις κάτι minimal, clean και ευκολοφόρετο, τότε τα Adidas Samba OG είναι ιδανικά για κάθε μέρα στο γραφείο και ταιριάζουν με τα πάντα. Το απόλυτο fashion classic.

Απόλυτη urban κομψότητα

Το sneaker που έγινε σύμβολο της street κουλτούρας, πλέον φοριέται άνετα και στο γραφείο. Το ασπρόμαυρο χρωματικό combo του Nike Dunk Low το κάνει εξαιρετικά ευέλικτο.

Ένα πιο playful, retro sneaker, το Nike Cortez Textile είναι ιδανικό για όσους θέλουν να δώσουν χρώμα και χαρακτήρα στο office outfit τους.

Το laid‑back office style

Το απόλυτο minimal skate sneaker, το Vans Authentic 44 DX Anaheim Factory Og στην πιο δημιουργική του εκδοχή. Ιδανικό για κάθε μέρα εντός και εκτός γραφείου.

Εξαιρετικά άνετα, ελαφριά και ευέλικτα, τα Vans UltraRange EXO είναι για όσους περπατούν πολύ μέσα στη μέρα και θέλουν ένα sneaker που δεν κουράζει ποτέ.

Retro sport με σύγχρονη αισθητική

Καθαρό, minimal και με μια διακριτική retro διάθεση. Τα Puma Caven 2.0 Lux SD ταιριάζουν με κάθε outfit και περίσταση.

Για πιο εμβληματικές εμφανίσεις, τα Puma Speedcat OG διαθέτουν racing DNA, που όμως φοριούνται άνετα και στο γραφείο χάρη στη λεπτή σιλουέτα τους.

Πώς να διαλέξεις το ιδανικό office sneaker