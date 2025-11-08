Είναι το σκόρδο το superfood που δεν ξέραμε;

Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025
Διατροφή 08 Νοεμβρίου 2025 | 07:30

Μυρίζει έντονα, πολλοί δεν το αντέχουν, ωστόσο το σκόρδο κάνει καλό στην υγεία μας.

Το σκόρδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό που προσθέτει γεύση στα φαγητά μας. Πρόκειται για ένα ισχυρό superfood που μπορεί να ενισχύσει την υγεία σας με πολλούς τρόπους, από την καρδιά μέχρι το ανοσοποιητικό σύστημα και τη μακροζωία.

6 καλοί λόγοι για να το προσθέσετε στη διατροφή σας

1.Θρεπτικό και πολυβιταμινούχο

Μία από τις πιο εντυπωσιακές ιδιότητες του σκόρδου είναι ότι είναι εξαιρετικά πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, ενώ παράλληλα έχει ελάχιστες θερμίδες. Περιέχει μαγγάνιο, βιταμίνη B6, ψευδάργυρο, θείο, σίδηρο, βιταμίνη C, κάλιο, ασβέστιο, μαγνήσιο και σελήνιο. Με λίγες σκελίδες σκόρδου καθημερινά, ο οργανισμός σας λαμβάνει σημαντικά συστατικά που ενισχύουν τη συνολική σας υγεία.

2. Προστασία της καρδιάς

Το σκόρδο είναι γνωστό για τις καρδιοπροστατευτικές του ιδιότητες. Μελέτες δείχνουν ότι η τακτική κατανάλωση σκόρδου μπορεί να συμβάλλει στη μείωση της πίεσης του αίματος, να ρυθμίσει τα επίπεδα χοληστερόλης και να μειώσει τον κίνδυνο καρδιακών επεισοδίων και εγκεφαλικών. Η αλικίνη, μια θειούχος ένωση που απελευθερώνεται όταν το σκόρδο ψιλοκόβεται ή μασιέται, φαίνεται να είναι υπεύθυνη για αυτά τα ευεργετικά αποτελέσματα.

3. Αντιοξειδωτική δράση

Το σκόρδο είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικά όπως πολυφαινόλες και φλαβονοειδή, που προστατεύουν τα κύτταρα από τις βλάβες των ελεύθερων ριζών και περιορίζουν τη φλεγμονή. Αυτό μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο χρόνιων παθήσεων όπως καρδιοπάθεια, καρκίνος, διαβήτης και Alzheimer.

4. Αντιμικροβιακή ασπίδα

Με φυσικές αντιβακτηριακές και αντιμυκητιακές ιδιότητες, το σκόρδο μπορεί να συμβάλλει στην προστασία από λοιμώξεις. Η αλικίνη φαίνεται να εμποδίζει την ανάπτυξη επιβλαβών μικροοργανισμών, προσφέροντας μια φυσική ασπίδα στον οργανισμό σας.

5. Ενίσχυση του ανοσοποιητικού

Το σκόρδο μπορεί  να βοηθήσει το σώμα να καταπολεμήσει ιούς και βακτήρια. Επίσης, μελέτες έχουν επισημάνει ότι η κατανάλωση σκόρδου θα μπορούσε να μειώνει τη σοβαρότητα κρυολογημάτων και γρίπης.

6. «Μυστικό» μακροζωίας

Έρευνες υποστηρίζουν ότι οι άνθρωποι που καταναλώνουν συχνά σκόρδο φαίνεται να ζουν περισσότερο από εκείνους που το τρώνε σπάνια. Σε συνδυασμό με έναν υγιεινό τρόπο ζωής, το σκόρδο μπορεί να αποτελέσει ένα φυσικό «μυστικό» για τη μακροζωία.

Πώς να το εντάξετε στην καθημερινότητά σας

Μπορείτε να το προσθέσετε σε ζυμαρικά, σαλάτες, σούπες ή ψητά λαχανικά. Ακόμη και μικρές ποσότητες καθημερινά μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Το σκόρδο ωστόσο, δεν αντικαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή και έναν υγιεινό τρόπο ζωής, αλλά αποτελεί ένα ισχυρό σύμμαχο για την προστασία της καρδιάς, του ανοσοποιητικού και ολόκληρου του οργανισμού μας.

* Πηγή: Vita

