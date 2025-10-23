Μεσογειακή διατροφή: Βελτιώνει τη σεξουαλική ζωή μας;

Οι υγιεινές διατροφικές επιλογές παίζουν, σύμφωνα με την επιστήμη, καθοριστικό ρόλο στην πρόληψη και τη διαχείριση ποικίλων χρόνιων παθήσεων. Πρόσφατα, ερευνητές από την Κίνα επιβεβαίωσαν επιπλέον οφέλη. Πιο συγκεκριμένα, οι άνθρωποι που ακολουθούν τη μεσογειακή διατροφή — η οποία περιλαμβάνει «καλά» λιπαρά, άπαχες πρωτεΐνες, φρούτα και λαχανικά (πλούσια σε πολυφαινόλες και αντιοξειδωτικά) — είναι πιο πιθανό να έχουν πιο δυνατούς πυελικούς μυς και, ως αποτέλεσμα, καλύτερη σεξουαλική υγεία.

Αναλύοντας δεδομένα από 31 μελέτες για να προσδιορίσουν τον ρόλο της διατροφής στην υγεία του πυελικού εδάφους, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όσοι ακολουθούσαν μια αντιφλεγμονώδη διατροφή όπως η μεσογειακή, είχαν βελτιωμένη σεξουαλική λειτουργία και μειωμένα συμπτώματα ακράτειας. Αντιθέτως, μια προφλεγμονώδης διατροφή — πλούσια σε επεξεργασμένους υδατάνθρακες, κορεσμένα λιπαρά και υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα — συνδέθηκε με αυξημένο κίνδυνο δυσλειτουργίας του πυελικού εδάφους.

Οι αντιφλεγμονώδεις διατροφές έχουν και παλαιότερα συνδεθεί με καλύτερη σεξουαλική λειτουργία ενώ τα διατροφικά πρότυπα που χαρακτηρίζονται από υψηλή περιεκτικότητα σε αλάτι, έχουν συνδεθεί με επιδείνωση των συμπτωμάτων υπερδραστήριας κύστης. Στην εν λόγω έρευνα, οι επιστήμονες εντόπισαν το πρόβλημα στις φλεγμονώδεις διατροφές: ενδέχεται να ασκούν χρόνιο στρες στους μυς του πυελικού εδάφους, προκαλώντας πόνο και δυσφορία κατά τη σεξουαλική επαφή.

Δημοσιεύοντας τα ευρήματά τους στο περιοδικό Frontiers in Nutrition, οι ερευνητές δήλωσαν:

«Παρά τους περιορισμούς της μελέτης, τα αποτελέσματα συνιστούν τις αντιφλεγμονώδεις διατροφικές επιλογές ως μια στρατηγική βελτίωσης της υγείας του πυελικού εδάφους και όχι μόνο, ειδικά για άτομα με συνυπάρχοντες μεταβολικούς παράγοντες κινδύνου».

Τι είναι το πυελικό έδαφος

Το πυελικό έδαφος είναι μια ομάδα μυών που υποστηρίζουν κρίσιμα εσωτερικά όργανα όπως η κύστη, η ουρήθρα, ο πρωκτός — και στις γυναίκες — η μήτρα, ο τράχηλος και ο κόλπος.

Για τους άνδρες, το πυελικό έδαφος είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη σεξουαλική και ουρολογική λειτουργία — με τις μυϊκές συσπάσεις να ελέγχουν τη στύση και την εκσπερμάτωση.

Η δυσλειτουργία του πυελικού εδάφους περιλαμβάνει μια σειρά συμπτωμάτων, όπως ακράτεια ούρων, προβλήματα κένωσης της κύστης, ακράτεια, σεξουαλική δυσλειτουργία και κοιλιακό ή πυελικό πόνο.

Οι διαταραχές του πυελικού εδάφους μπορούν να προκύψουν ως αποτέλεσμα του τοκετού, της παχυσαρκίας, της ηλικίας, της γενετικής και πολλών άλλων παραγόντων.

Η ενδυνάμωση του πυελικού εδάφους συχνά θεωρείται γυναικεία υπόθεση, παρόλο που περίπου ένας στους πέντε άνδρες άνω των 65 ετών θα αντιμετωπίσει ακράτεια ούρων σχετιζόμενη με το πυελικό έδαφος και έως και το 16% θα ζήσει με χρόνιο πυελικό πόνο.

Για την ενδυνάμωση του πυελικού εδάφους και τη διατήρηση των μυών, πολλοί ειδικοί συνιστούν τις ασκήσεις Kegel, που περιλαμβάνουν το γρήγορο σφίξιμο των μυών — σαν να προσπαθείς να σταματήσεις την ούρηση — την κράτηση της σύσπασης και στη συνέχεια την χαλάρωση.

Άλλες ασκήσεις ενδυνάμωσης του κορμού, όπως το pilates και οι καθίσματα (squats), μπορούν επίσης να βοηθήσουν, αν και οι ειδικοί τονίζουν ότι είναι σημαντικό να μπορεί κανείς να χαλαρώνει αυτούς τους μύες μέσω στοχευμένων διατάσεων και κινησιοθεραπείας.

Μεσογειακή διατροφή για συνολική υγεία και ευεξία

Σύμφωνα με την Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ, ο συγκεκριμένος τύπος διατροφής μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης διαφόρων παθήσεων, όπως:

Καρδιαγγειακές παθήσεις.

Καρδιακή προσβολή.

Εγκεφαλικό επεισόδιο.

Διάφορους τύπους καρκίνου.

Νόσο του Πάρκινσον.

Νόσος του Alzheimer.

Διαβήτης τύπου 2.

Ρευματοειδής αρθρίτιδα.

Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος.

Μελέτη σε περισσότερες από 10.000 γυναίκες ηλικίας 57 έως 61 ετών έδειξε ότι εκείνες που ακολουθούσαν ένα μεσογειακό διατροφικό πρότυπο είχαν 46% περισσότερες πιθανότητες να ζήσουν μέχρι τα 70 ή και περισσότερο χωρίς να εμφανίσουν χρόνιες παθήσεις.

Η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία (AHA) συνιστά τη μεσογειακή διατροφή καθώς συμβάλλει, σύμφωνα με τους ειδικούς, στην πρόληψη των καρδιακών παθήσεων και των εγκεφαλικών επεισοδίων και στη μείωση της παχυσαρκίας, του διαβήτη, της υψηλή χοληστερόλης και της υψηλής αρτηριακής πίεσης.

