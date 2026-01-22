Ελευθερία ή επαγγελματική ευκαιρία; Το plan b του Μπρούκλιν Μπέκαμ πίσω από το ξέσπασμά του

Εδώ και περίπου εννέα μήνες τα tabloids κάνουν πάρτι, και ταυτόχρονα προσπαθούν να βρουν τις απαντήσεις, για τη μεγάλη διαμάχη που έχει ξεσπάσει στο εσωτερικό της δεύτερης πιο αγαπημένης -πίσω από τη βασιλική- οικογένειας της Αγγλίας. Δεν είναι η πρώτη φορά που οι Μπέκαμ νιώθουν τριγμούς στην «αυτοκραατορία» τους, ωστόσο πρώτη φορά η απειλή έρχεται εκ των έσω.

Από την περασμένη άνοιξη ο Μπρούκλιν έχει γυρίσει την πλάτη του στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειά του, ωστόσο την περασμένη Δευτέρα, με ένα ξέσπασμά του στο Instagram, ουσιαστικά «κρέμασε στα μανταλάκια» τους γονείς του Ντέιβιντ και Βικτόρια.

Ο 26χρονος μίλησε για χειραγώγηση, ταπείνωση και απληστία από την πλευρά των γονιών του, ενώ δεν δίστασε να αποκαλέσει την οικογένειά του πολυεθνική – φτάνοντας την κατάσταση στα άκρα.

Ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ δεν έχουν δώσει κάποια ηχηρή απάντηση για την ώρα – πέρα από τη φράση «τα παιδιά έχουν δικαίωμα στα λάθη» του πρώην άσου της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Άλλωστε βρίσκονται αρκετές δεκαετίες στην πρώτη γραμμή του παγκόσμιου lifestyle και γνωρίζουν ότι αυτές οι καταστάσεις δεν χρειάζονται βιαστικές κινήσεις.

Το ξέσπασμα του Μπρούκλιν σε κάποιους φάνηκε ως «κραυγή για βοήθεια», σε άλλους ως αντίδραση ενός κακομαθημένου πλουσιόπαιδου, ωστόσο ορισμένοι βλέπουν ένα σχέδιο για να «χτίσει» το δικό του brand.

Η αλήθεια είναι ότι στα 26 του χρόνια, το μεγάλο παιδί των Μπέκαμ έχει προσπαθήσει πολύ να φτιάξει το δικό του «όνομα» στον χώρο – χωρίς επιτυχία. Δοκίμασε ως ποδοσφαιριστής όταν ήταν παιδί, αλλά δεν είχε το ταλέντο του πατέρα του. Την… είδε για ένα φεγγάρι φωτογράφος, κυκλοφόρησε μάλιστα και το δικό του βιβλίο το 2017 με τίτλο What I See, αλλά δέχθηκε πολλά αρνητικά σχόλια.

Όπως και η απόφασή του να αλλάξει καριέρα και να γίνει σεφ, με διάφορα βίντεο στα social media αλλά και την κυκλοφορία της δική του καυτερής σος. Τα ειρωνικά comments ήταν πάρα πολλά. Στα μάτια όλων είναι ένα nepo baby, που δεν χρειάστηκε να προσπαθήσει ποτέ για τίποτα και «παίζει» με το επίθετο των επιτυχημένων γονιών του.

Ωστόσο, οι φήμες θέλουν τον Μπρούκλιν Μπέκαμ να έχει ένα plan b, που θα τον βοηθήσει να απαγκιστρωθεί από το οικογενειακό brand, αλλά και να «χτίσει» το δικό του όνομα.

Πηγές είπαν στην Daily Mail ότι ο νεαρός σκέφτεται πλέον πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να κυκλοφορήσει τα απομνημονεύματά του και να βγάλει στη φόρα τα άπλυτα των Μπέκαμ – με λίγα λόγια να ακολουθήσει τον δρόμο που χάραξε ο πρίγκιπας Χάρι.

Brooklyn Beckham’s outburst ‘wasn’t a final cry for help… it’s the beginning’ as he considers a tell-all book https://t.co/DmqV5IvGb0 — Daily Mail (@DailyMail) January 22, 2026

«Διάφοροι εκδοτικοί όμιλοι τον είχαν πλησιάσει τα τελευταία χρόνια ώστε να κυκλοφορήσει ένα βιβλίο που να λέει την ιστορία του, αλλά πάντα έλεγε ότι δεν τον ενδιαφέρει» είπε η πηγή. «Τώρα είναι η πρώτη φορά που το σκέφτεται σοβαρά και μια καλή ευκαιρία να ξεκαθαρίσει το τοπίο».

Και τις άκρες στον εκδοτικό Penguin Random House, εκεί δηλαδή που ο Χάρι κυκλοφόρησε το Spare, τις έχει ήδη ο Μπρούκλιν – ο ίδιος όμιλος είχε βγάλει το 2017 το φωτογραφικό του λεύκωμα What I See.

«Είδε πόσα καλά πήγε το βιβλίο του Χάρι. Ίδιος όμιλος, ίδια λογική. Αυτό δεν είναι σύμπτωση» συμπλήρωσε η πηγή, τονίζοντας ότι ο Μπρούκλιν νιώθει αδικημένος από την εικόνα που έχει δημιουργηθεί για αυτόν.

Στην ίδια λογική κινούνται και πολλοί χρήστες στα social media, που εκτός από την κυκλοφορία ενός βιβλίου, πίσω από την οικογενειακή κόντρα βλέπουν ένα ακόμα project: ένα ντοκιμαντέρ στο Netflix.

Well I guess we know which Beckham is getting the next Netflix doc series https://t.co/WcXIt0eDfg — Alex Ritman (@alexritman) January 19, 2026

Άλλωστε, η οικογένεια Μπέκαμ το έχει δοκιμάσει ήδη αυτό και με μεγάλη επιτυχία. Πρώτα ο Ντέιβιντ, μετά η Βικτόρια. Άρα γιατί όχι και ο Μπρούκλιν;

* Κεντρική φωτογραφία: REUTERS / Aude Guerrucci