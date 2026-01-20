«Χόρεψε ανάρμοστα μπροστά μου, ακύρωσε το νυφικό της συζύγου μου, την τελευταία στιγμή» – Μπρούκλιν Μπέκαμ Vs Βικτόρια Μπέκαμ

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ απαντά σε μια μακροχρόνια φήμη σχετικά με τον γάμο του με τη Νίκολα Πελτζ Μπέκαμ το 2022.

Αφού μια πηγή ανέφερε στο People τον Μάιο του 2025 ότι υπήρχαν «εντάσεις μεταξύ του Μπρούκλιν, της Νίκολα και της οικογένειας», οι οποίες ξεκίνησαν μετά την υποτιθέμενη άρνηση της Βικτόρια Μπέκαμ να φτιάξει το νυφικό της Νίκολα, ο Μπρούκλιν ισχυρίζεται ότι η μητέρα του ακύρωσε το νυφικό που θα της έφταιχνε «την τελευταία στιγμή».

Ο Μπρούκλιν έκανε μια μακροσκελή συγκλονιστική ανάρτηση στο Instagram Stories τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, στην οποία έσπασε τη σιωπή του σχετικά με την αποξένωση από τους γονείς του.

«Οι γονείς μου προσπαθούσαν ασταμάτητα να καταστρέψουν τη σχέση μου από πριν τον γάμο μου, και αυτό δεν έχει σταματήσει», έγραψε ο Μπρούκλιν. «Η μαμά μου ακύρωσε την κατασκευή του νυφικού της Νίκολα την τελευταία στιγμή, παρά το πόσο ενθουσιασμένη ήταν η Νίκολα να φορέσει το σχέδιό της, αναγκάζοντάς την να βρει επειγόντως ένα νέο νυφικό».

«Σκόπευα να φορέσω Victoria Beckham»

Ο Μπρούκλιν και η σύζυγός του παντρεύτηκαν στην έπαυλη των γονιών της στο Παλμ Μπιτς τον Απρίλιο του 2022. Η Νίκολα φόρσε ένα ειδικά σχεδιασμένο φόρεμα Valentino Haute Couture για την τελετή, λέγοντας στη Vogue τότε ότι «ήταν αυτονόητο» να επιλέξει τον συγκεκριμένο οίκο μόδας.

Σε συνέντευξή της στο Variety για ένα αφιέρωμα στο Μπρούκλιν τον Νοέμβριο του 2022, η Νίκολα διέψευσε τις φήμες για διαμάχη με την πεθερά της σχετικά με το φόρεμα.

«Σκόπευα να φορέσω Victoria Beckham και το ήθελα πραγματικά, αλλά μετά από μερικούς μήνες, συνειδητοποίησε ότι το ατελιέ της δεν μπορούσε να το φτιάξει, οπότε έπρεπε να διαλέξω άλλο φόρεμα» είπε η Νίκολα. «Δεν είπε ότι δεν μπορώ να το φορέσω, ούτε είπα ότι δεν θέλω να το φορέσω. Έτσι ξεκίνησαν όλα, και μετά το έκαναν θέμα».

Ο Μπρούκλιν αρνήθηκε επίσης τις φήμες για διαμάχη, λέγοντας στο μέσο ενημέρωσης: «Έχω μάθει ότι πάντα θα προσπαθούν να γράφουν τέτοια πράγματα. Πάντα θα προσπαθούν να μειώσουν τους ανθρώπους. Αλλά όλοι τα πάμε καλά μεταξύ μας, κι αυτό είναι το σημαντικό».

Η Βικτόρια είπε στη Νίκολα ότι αρχικά θα της έφτιαχνε το νυφικό, αλλά αργότερα τηλεφώνησε στη μητέρα της Νίκολα για να της πει ότι τελικά δεν θα της έφτιαχνε το νυφικό

«Έκλεψε τον πρώτο χορό»

Τον Μάιο του 2025, ωστόσο, ένα μέλος της οικογένειας αποκάλυψε στο People ότι η Βικτόρια είπε στη Νίκολα ότι αρχικά θα της έφτιαχνε το νυφικό, αλλά αργότερα τηλεφώνησε στη μητέρα της Νίκολα για να της πει ότι τελικά δεν θα της έφτιαχνε το νυφικό.

«Η Νικόλα παρουσιάστηκε ως κακομαθημένη επειδή δεν φόρεσε Victoria Beckham στο γάμο», είπε η πηγή, σημειώνοντας ότι η Νικόλα είχε φορέσει σχέδια της Victoria σε πολλές εκδηλώσεις. «Είχε πάει σε πολλές επιδείξεις μόδας και εκδηλώσεις της Βικτόρια Μπέκαμ φορώντας ρούχα της. Φόρεσε Victoria Beckham ακόμα και στην πρεμιέρα της ταινίας της Lola».

Ο Μπρούκλιν έκανε περαιτέρω ισχυρισμούς σχετικά με την επίδραση των γονιών του στην ημέρα του γάμου του, υποστηρίζοντας ότι προσπάθησαν να τον δωροδοκήσουν για να «παραχωρήσει τα δικαιώματα» του ονόματός του πριν από τη μεγάλη μέρα, ενώ αποκάλυψε ότι η μητέρα του όχι μόνο «έκλεψε» τον πρώτο χορό του από τη σύζυγό του αλλά και χόρεψε «πολύ ανάρμοστα» μαζί του.

«Άγχος και ντροπή»

«Η μαμά μου έκλεψε τον πρώτο μου χορό με τη σύζυγό μου, ο οποίος είχε προγραμματιστεί εβδομάδες πριν με ένα ρομαντικό ερωτικό τραγούδι», ισχυρίστηκε ο 26χρονος Μπρούκλιν στις πρόσφατα εκρηκτικές αναρτήσεις στα story του Instagram που μοιράστηκε τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου.

«Μπροστά στους 500 καλεσμένους του γάμου μας, ο Μαρκ Άντονι με κάλεσε στη σκηνή, όπου σύμφωνα με το πρόγραμμα θα ακολουθούσε ο ρομαντικός χορός μου με τη σύζυγό μου, αλλά αντί για αυτό η μαμά μου περίμενε να χορέψει μαζί μου».

«Χόρεψε πολύ ανάρμοστα πάνω μου μπροστά σε όλους», συνέχισε, προσθέτοντας ότι «ποτέ στη ζωή μου δεν ένιωσα πιο άβολα ή ταπεινωμένος».

«Θέλαμε να ανανεώσουμε τους όρκους μας, ώστε να δημιουργήσουμε νέες αναμνήσεις από την ημέρα του γάμου μας που θα μας φέρουν χαρά και ευτυχία, όχι άγχος και ντροπή», έγραψε, αναφερόμενος στην ανανέωση των όρκων του ζευγαριού τον Αύγουστο του 2025, τρία χρόνια μετά τον πρώτο γάμο τους στο Παλμ Μπιτς, τον Απρίλιο του 2022.

«Ήταν μια τόσο συγκλονιστική στιγμή που άφησε ολόκληρο το δωμάτιο σε απόλυτο σοκ — μπορούσες να ακούσεις μια καρφίτσα να πέφτει»

«Η πιο όμορφη γυναίκα στην αίθουσα απόψε»

Μια πηγή είχε αναφέρει στο People ότι η Νίκολα φέρεται να «ένιωσε ότι» η μητέρα της οικογένειας Μπέκαμ «κατέστρεψε τον γάμο της και δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί». Την ίδια στιγμή, μια δεύτερη πηγή πρόσθεσε ότι όλοι οι παρευρισκόμενοι ήταν τόσο σοκαρισμένοι που ο Μαρκ Άντονι φώναξε το όνομα της Βικτόρια αντί για αυτό της Νίκολα, που ακολούθησε σιωπή.

«Ο Μαρκ Άντονι, που είναι φίλος των Μπέκαμ, προσφέρθηκε να τραγουδήσει χωρίς αμοιβή στον γάμο» εξήγησε η πηγή. «Πριν ξεκινήσει το τραγούδι, ο Μαρκ Άντονι ζήτησε από τον Μπρούκλιν να ανέβει στη σκηνή και στη συνέχεια ανακοίνωσε: “Η πιο όμορφη γυναίκα στην αίθουσα απόψε, να έρθει εδώ… η Βικτόρια Μπέκαμ!”».

«Ήταν μια τόσο συγκλονιστική στιγμή που άφησε ολόκληρο το δωμάτιο σε απόλυτο σοκ — μπορούσες να ακούσεις μια καρφίτσα να πέφτει», πρόσθεσε η δεύτερη πηγή.

Στις νέες αναρτήσεις του Μπρούκλιν, ο μεγαλύτερος γιος των Μπέκαμ έκανε αρκετές άλλες δηλώσεις σχετικά με τους διάσημους γονείς και την οικογένειά του, περιγράφοντας λεπτομερώς πώς αυξήθηκαν οι εντάσεις πριν από τον γάμο του με τη Νικόλα το 2022, ακόμη και πριν από την «απαγωγή» του χορού.

«Τη νύχτα πριν από το γάμο μας», έγραψε ο Μπρούκλιν, «μέλη της οικογένειάς μου μού είπαν ότι η Νίκολα δεν ήταν “αδελφή εξ αίματος” και “δεν ήταν μέλος της οικογένειας”».

*Με στοιχεία από people.com