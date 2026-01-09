Κάνε παιδιά να δεις καλό: Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ ζήτησε από τους γονείς του να επικοινωνούν μαζί του μόνο μέσω του δικηγόρου του
Στα άκρα έχει φτάσει η σχέση του Μπρούκλιν Μπέκαμ με τον Ντέιβιντ και τη Βικτόρια, καθώς η μόνη επικοινωνία που έχουν οι δύο πλευρές είναι μέσω δικηγόρων.
Τι κι αν αλλάξαμε χρονιά; Κάποια πράγματα μένουν τα ίδια και αυτό το κατάλαβε για τα καλά η οικογένεια Μπέκαμ, που βλέπει την κόντρα ανάμεσα στον Μπρούκλιν και τους Ντέιβιντ – Βικτόρια να έχει φτάσει στα άκρα.
Ήταν την περασμένη άνοιξη όταν η απουσία του 26χρονου wannabe σεφ από τα συνεχόμενα πάρτι του Ντέιβιντ Μπέκαμ για τα 50ά γενέθλιά του έφερε στο φως μια διαμάχη στην φαινομενικά τέλεια οικογένεια. Το μεγάλο παιδί του πρώην άσου της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Βικτόρια Μπέκαμ είχε απομακρυνθεί από τους διάσημους γονείς του.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Και όσο περνούσε ο καιρός τόσο και περισσότερες λεπτομέρειες έβλεπαν τη δημοσιότητα. Ο Μπρούκλιν και σύζυγός του Νίκολα Πελτζ είχαν έρθει σε ρήξη με την υπόλοιπη οικογένεια Μπέκαμ – μια ρήξη που όπως όλα δείχνουν έχει φτάσει στα άκρα σήμερα.
Μετά τα unfollow στα social media ανάμεσα στις δύο πλευρές, η Daily Mail αποκάλυψε ότι οι Ντέιβιντ και Βικτόρια επικοινωνούν με τον Μπρούκλιν μόνο μέσω των νομικών εκπροσώπων τους.
Μάλιστα, κατά την διάρκεια του καλοκαιριού γονείς και γιος είχαν επικοινωνία μέσω από μια σειρά γραμμάτων, που παρέδιδε ο ένας στον άλλον με τους δικηγόρους τους.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αυτή ήταν μια απαίτηση του 26χρονου, ο οποίος έχει ζητήσει από τους Ντέιβιντ και Βικτόρια να μην τον αναφέρουν στις συνεντεύξεις και τις ομιλίες τους.
Πάντως ο Ντέιβιντ Μπέκαμ «έσπασε» αυτή την συμφωνία παραμονή της Πρωτοχρονιάς ανεβάζοντας στο Instagram μια φωτογραφία του με τον Μπρούκλιν, που έγραφε στη λεζάντα «σας αγαπώ όλους».
Φήμες λένε ότι ο Μπρούκλιν δεν συγκινήθηκε ιδιαίτερα. Και ύστερα σου λένε κάνε παιδιά να δεις καλό.
