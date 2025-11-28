Gen Alpha Μπέκαμ: Η 14χρονη Xάρπερ κάνει πρεμιέρα στο TikTok, ετοιμάζει το δικό της brand

Μετά την είσοδό της στο Instagram πριν από δύο μήνες, η νεότερη των Μπέκαμ έκανε πρεμιέρα στο ΤikTok.

Η μοναχοκόρη της διασημότερης οικογένειας της Βρετανίας εγγράφηκε επισήμως στην πλατφόρμα, ενισχύοντας την παρουσία της στον ψηφιακό χώρο και σηματοδοτώντας την αργή αλλά σταθερή οικοδόμηση του προσωπικού της brand που θα επικαιροποιήσει το πορτφόλιο της δυναστείας για τις επόμενες γενιές.

Aν και η 14χρονη Χάρπερ διατηρεί τον λογαριασμό της ιδιωτικό με τους γονείς της, Ντέιβιντ και Βικτόρια, να παρακολουθούν «με προσοχή» την ψηφιακή της δραστηριότητα οι αναλυτές των Μπέκαμ κάνουν λόγο για το επόμενο κεφάλαιο στην επιχειρηματική ανθολογία της φαμίλιας.

Η Χάρπερ έκανε πρεμιέρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την πρόσφατη τηλεοπτική της εμφάνιση στο ντοκιμαντέρ του Netflix για τη μητέρα της.

Η νεότερη και μοναδική κόρη της οικογένειας ακολουθεί μόλις 36 άτομα και δεν έχει ακόμη συμπληρώσει το bio στο προφίλ της.

Παρόλα αυτά, η φίλη της, η τραγουδίστρια και influencer Σάντι Λου, δημοσίευσε ένα βίντεο που δείχνει τις δύο φίλες να γελούν και να αγκαλιάζονται στον δρόμο. «Εκείνο το κορίτσι που δεν βλέπω συχνά, αλλά η φιλία μας δεν αλλάζει ποτέ» γράφει.

View this post on Instagram A post shared by David Beckham (@davidbeckham)

«Η αγαπημένη σας ξανθιά»

Η Χάρπερ έκανε πρεμιέρα στο Instagram μόλις δύο εβδομάδες πριν από την πρεμιέρα της σειράς ντοκιμαντέρ της μητέρας της, Βικτόρια, στο Netflix τον Σεπτέμβριο.

Στο bio του λογαριασμού της στο Instagram συστήνεται απλά ως «Η αγαπημένη σας ξανθιά» και κάνει αναφορά στις διάφορες πολυτελείς κατοικίες της οικογένειας σε Λονδίνο, Λος Άντζελες και Μαϊάμι.

Προς το παρόν, τον ιδιωτικό λογαριασμό της εφήβου ακολουθούν δύο από τους αδελφούς της, ο Ρομέο (23) και ο Κρουζ (20), οι γονείς της, καθώς και οι σύντροφοι των αδελφών της, Τζάκι Αποστόλ (30), και Κιμ Τέρνμπουλ (24).

O μεγαλύτερος αδελφός της Χάρπερ, ο Μπρούκλιν (26), και η σύζυγός του, Νικόλα Πελτζ, οι οποίοι είναι αποστασιοποιημένοι από την οικογένεια τον τελευταίο χρόνο και ζουν στις ΗΠΑ, δεν έχουν ακολουθήσει ακόμη τη Χάρπερ ούτε στο Instagram ούτε στο ΤikTok, εν μέσω των συνεχιζόμενων εντάσεων εντός της οικογένειας.

View this post on Instagram A post shared by Victoria Beckham (@victoriabeckham)

Μια Gen Alpha Μπέκαμ

Η Χάρπερ είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στο πρόσφατο ντοκιμαντέρ της Βικτόρια στο Netflix. Ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα έδειχνε τη μητέρα και την κόρη να μαθαίνουν έναν χορό του ΤikTok, δοκιμάζοντας μια τάση της εφαρμογής με το τραγούδι Le Freak των Chic.

Η σκηνή, από το πρώτο επεισόδιο, ξεκινά με τη Βικτόρια να λέει: «Οι Spice Girls με έκαναν να νιώθω αρκετά καλά με αυτό που ήμουν. Και λέω στη Χάρπερ κάθε μέρα, «ακολούθησε τα όνειρά σου και να είσαι ο εαυτός σου»».

Ψηφιακός φόβος

Για περισσότερο από μία δεκαετία, ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ δεν επέτρεπαν στη Χάρπερ να έχει δικό της λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αν και εμφανιζόταν συχνά στους λογαριασμούς της οικογένειας, πάντα με την ετικέτα #HarperSeven.

Φίλοι των Μπέκαμ δηλώνουν ότι ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια είναι «εντάξει» με την ένταξή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά ότι «παρακολουθούν με προσοχή», τουλάχιστον μέχρι να μεγαλώσει λίγο ακόμη.

«Είναι μια αβλαβής διασκέδαση για τη Χάρπερ να είναι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφού και τα άλλα παιδιά της ηλικίας της είναι, οπότε θα ήταν άδικο να μην της το επιτρέψουμε», ανέφερε μία πηγή.

Η σχεδιάστρια μόδας είχε μοιραστεί προηγουμένως τις ανησυχίες της σχετικά με την ένταξη της μοναχοκόρης της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παραδεχόμενη ότι η σκέψη ήταν «τρομακτική».

Σε συνέντευξή της στη Vogue Αυστραλίας το 2022, είχε ξεκαθαρίσει τους φόβους της.

«Η Χάρπερ δεν είναι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οπότε δεν χρειάζεται να ανησυχούμε γι’ αυτό ακόμα. Αλλά βλέποντας πόσο σκληροί μπορούν να είναι οι άνθρωποι, ναι, πραγματικά με ανησυχεί» είπε.

«Είναι σε αυτή την ηλικία που το σώμα της θα αρχίσει να αλλάζει, αλλά αυτό που μετράει είναι να επικοινωνούμε πολύ ως οικογένεια και να περιβάλλεται από καλούς φίλους. Αλλά είναι αρκετά τρομακτικό, δεν μπορώ να το κρύψω» πρόσθεσε.

Η διάδοχος

Παρά τις ανησυχίες των γονιών της, η Χάρπερ τους τελευταίους μήνες αναδύεται σταδιακά ως ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στη μπράντα των Μπέκαμ.

Η 14χρονη έκανε την πρώτη της δημόσια ομιλία όταν απένειμε στη Βικτόρια το βραβείο επιχειρηματικότητας εκ μέρους του περιοδικού Harper’s Bazaar στην ετήσια εκδήλωση Γυναίκες της Χρονιάς.

Η δυναμική της είναι ανοδική, καθώς αναμένεται να κερδίσει εκατομμύρια followers και να μεγαλώσει πολύ γηρήγορα την πλατφόρμα της χάρη στην ιδιότητά της ως μοναχοκόρης του μεγαλύτερου celebrity brand της Βρετανίας.

https://www.youtube.com/shorts/21HwcbAah1U