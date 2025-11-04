Σερ Ντέιβιντ Μπέκαμ: Και επίσημα Ιππότης μετά από χρόνια αναμονής – «Καλύτερο από κάθε τρόπαιο»

Ο πρώην αρχηγός της Εθνικής Αγγλίας είναι πλέον Σερ. Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, μετά από χρόνια αναμονής, τιμήθηκε ως Ιππότης από τον Βασιλιά Κάρολο Γ’ για τη μακροχρόνια προσφορά του στον αθλητισμό και τη φιλανθρωπία.

Ο Μπέκαμ εριέγραψε τη στιγμή ως «τη πιο περήφανη» της καριέρας του, επισφραγίζοντας έτσι μία διαδρομή που ξεκίνησε από τους ταπεινούς δρόμους του Ανατολικού Λονδίνου για να καταλήξει σε μία από τις πλέον σεβαστές διακρίσεις στον κόσμο.

«Ο Βασιλιάς εντυπωσιάστηκε αρκετά με το κοστούμι μου», δήλωσε ο Ντέιβιντ Μπέκαμ για το ρούχο που σχεδίασε η σύζυγός του Λαίδη (πλέον) Βικτόρια Μπέκαμ -ειδικά για την περίσταση- αμέσως μετά την τελετή χρίσματος στο Κάστρο του Ουίνδσορ.

«Είναι, κατά κάποιον τρόπο, ο πιο κομψά ντυμένος άνδρας που γνωρίζω, οπότε ενέπνευσε αρκετές από τις εμφανίσεις μου όλα αυτά τα χρόνια και σίγουρα ενέπνευσε αυτήν την εμφάνιση» είπε ο Μπέκαμ.

«Ήταν κάτι που μου έφτιαξε η σύζυγός μου. Κοίταξα παλιές φωτογραφίες του όταν ήταν αρκετά νέος με πρωινά κοστούμια και σκέφτηκα, εντάξει, αυτό θέλω να φορέσω, οπότε το έδωσα στη σύζυγό μου και εκείνη το έφτιαξε» διευκρίνησε.

Ο Μπέκαμ δήλωσε ότι είναι έντονα συγκινημένος για το χρίσμα του Ιππότη από τότε που αναγνωρίστηκε στη λίστα τιμών των γενεθλίων του Βασιλιά νωρίτερα μέσα στο έτος, τον Ιούνιο του 2025.

«Ήμουν προφανώς πολύ τυχερός στην καριέρα μου που κέρδισα όσα κέρδισα και έκανα όσα έκανα, αλλά το να λάβω μια τέτοια τιμή, αυτή του Ιππότη, είναι πέρα από οτιδήποτε νόμιζα ποτέ ότι θα λάμβανα», είπε ο Μπέκαμ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Royal Family (@theroyalfamily)

«Για να είμαι ειλικρινής, ένας νεαρός από το Ίστ Εντ του Λονδίνου, γεννημένος στο Λέιτονστοουν, και να βρίσκομαι εδώ, στο Κάστρο του Ουίνδσορ, τιμώμενος από την Αυτού Μεγαλειότητα τον Βασιλιά – τον πιο σημαντικό και πιο σεβαστό θεσμό στον κόσμο – είναι μία κορυφαία στιγμή. Αυτό, χωρίς αμφιβολία, είναι η πιο περήφανη στιγμή μου», τόνισε ο πρώην ποδοσφαιριστής.

Πρόσθεσε δε ότι ήταν «τεράστια τιμή» να αναγνωριστεί για την αθλητική του καριέρα, αλλά και για το φιλανθρωπικό έργο που κάνει από τότε που ήταν «πιθανότατα 17 ετών».

Μιλώντας για το κίνητρό του, ο Μπέκαμ είπε ότι συνειδητοποίησε νωρίς ότι οι άνθρωποι τον ακούν και ότι αυτό ήταν ένα «ισχυρό εργαλείο» στον κόσμο της φιλανθρωπίας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη David Beckham (@davidbeckham)

«Πιστεύω ότι κυρίως οφείλεται στην καριέρα που είχα, στις ομάδες για τις οποίες έπαιξα, στα πράγματα που κέρδισα και στον σεβασμό που απέκτησα καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας μου, και νομίζω ότι γι’ αυτό όταν μιλάω οι άνθρωποι δίνουν σημασία», είπε.

«Και νομίζω ότι είναι ένα πολύ ισχυρό εργαλείο στη φιλανθρωπία. Διαπίστωσα πολύ γρήγορα ότι με τα λόγια ή τη συμμετοχή μου σε δράσεις θα μπορούσαμε να φέρουμε θετικές αλλαγές και νομίζω ότι γι’ αυτό είναι τόσο σημαντικό για μένα».

Παράλληλα με την ποδοσφαιρική του καριέρα, ο Μπέκαμ έχει υποστηρίξει αρκετούς φιλανθρωπικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της μακροχρόνιας υπηρεσίας του ως πρεσβευτής καλής θέλησης για τον ανθρωπιστικό οργανισμό της UNICEF από το 2005.

«Όλα τα πράγματα που κάνω, τα κάνω από αγάπη», είπε. «Δεν τα κάνω επειδή με αναγκάζουν να τα κάνω, δεν τα κάνω επειδή πρέπει να τα κάνω, τα κάνω επειδή είναι σημαντικό».