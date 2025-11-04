magazin
Το in στο σπίτι της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που σκοτώθηκε στο μακελειό στα Βορίζια
Σερ Ντέιβιντ Μπέκαμ: Και επίσημα Ιππότης μετά από χρόνια αναμονής – «Καλύτερο από κάθε τρόπαιο»
04 Νοεμβρίου 2025 | 17:00
Σερ Ντέιβιντ Μπέκαμ: Και επίσημα Ιππότης μετά από χρόνια αναμονής – «Καλύτερο από κάθε τρόπαιο»

Στα πενήντα του χρόνια, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ γονάτισε στο Κάστρο του Ουίνδσορ για να λάβει την ύψιστη τιμή: το χρίσμα του Ιππότη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
Spotlight

Ο πρώην αρχηγός της Εθνικής Αγγλίας είναι πλέον Σερ. Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, μετά από χρόνια αναμονής, τιμήθηκε ως Ιππότης από τον Βασιλιά Κάρολο Γ’ για τη μακροχρόνια προσφορά του στον αθλητισμό και τη φιλανθρωπία.

Ο Μπέκαμ εριέγραψε τη στιγμή ως «τη πιο περήφανη» της καριέρας του, επισφραγίζοντας έτσι μία διαδρομή που ξεκίνησε από τους ταπεινούς δρόμους του Ανατολικού Λονδίνου για να καταλήξει σε μία από τις πλέον σεβαστές διακρίσεις στον κόσμο.

«Ο Βασιλιάς εντυπωσιάστηκε αρκετά με το κοστούμι μου», δήλωσε ο Ντέιβιντ Μπέκαμ για το ρούχο που σχεδίασε η σύζυγός του Λαίδη (πλέον) Βικτόρια Μπέκαμ -ειδικά για την περίσταση- αμέσως μετά την τελετή χρίσματος στο Κάστρο του Ουίνδσορ.

«Είναι, κατά κάποιον τρόπο, ο πιο κομψά ντυμένος άνδρας που γνωρίζω, οπότε ενέπνευσε αρκετές από τις εμφανίσεις μου όλα αυτά τα χρόνια και σίγουρα ενέπνευσε αυτήν την εμφάνιση» είπε ο Μπέκαμ.

«Ήταν κάτι που μου έφτιαξε η σύζυγός μου. Κοίταξα παλιές φωτογραφίες του όταν ήταν αρκετά νέος με πρωινά κοστούμια και σκέφτηκα, εντάξει, αυτό θέλω να φορέσω, οπότε το έδωσα στη σύζυγό μου και εκείνη το έφτιαξε» διευκρίνησε.

Ο Μπέκαμ δήλωσε ότι είναι έντονα συγκινημένος για το χρίσμα του Ιππότη από τότε που αναγνωρίστηκε στη λίστα τιμών των γενεθλίων του Βασιλιά νωρίτερα μέσα στο έτος, τον Ιούνιο του 2025.

«Ήμουν προφανώς πολύ τυχερός στην καριέρα μου που κέρδισα όσα κέρδισα και έκανα όσα έκανα, αλλά το να λάβω μια τέτοια τιμή, αυτή του Ιππότη, είναι πέρα από οτιδήποτε νόμιζα ποτέ ότι θα λάμβανα», είπε ο Μπέκαμ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Royal Family (@theroyalfamily)

«Για να είμαι ειλικρινής, ένας νεαρός από το Ίστ Εντ του Λονδίνου, γεννημένος στο Λέιτονστοουν, και να βρίσκομαι εδώ, στο Κάστρο του Ουίνδσορ, τιμώμενος από την Αυτού Μεγαλειότητα τον Βασιλιά – τον πιο σημαντικό και πιο σεβαστό θεσμό στον κόσμο – είναι μία κορυφαία στιγμή. Αυτό, χωρίς αμφιβολία, είναι η πιο περήφανη στιγμή μου», τόνισε ο πρώην ποδοσφαιριστής.

Πρόσθεσε δε ότι ήταν «τεράστια τιμή» να αναγνωριστεί για την αθλητική του καριέρα, αλλά και για το φιλανθρωπικό έργο που κάνει από τότε που ήταν «πιθανότατα 17 ετών».

Μιλώντας για το κίνητρό του, ο Μπέκαμ είπε ότι συνειδητοποίησε νωρίς ότι οι άνθρωποι τον ακούν και ότι αυτό ήταν ένα «ισχυρό εργαλείο» στον κόσμο της φιλανθρωπίας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη David Beckham (@davidbeckham)

«Πιστεύω ότι κυρίως οφείλεται στην καριέρα που είχα, στις ομάδες για τις οποίες έπαιξα, στα πράγματα που κέρδισα και στον σεβασμό που απέκτησα καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας μου, και νομίζω ότι γι’ αυτό όταν μιλάω οι άνθρωποι δίνουν σημασία», είπε.

«Και νομίζω ότι είναι ένα πολύ ισχυρό εργαλείο στη φιλανθρωπία. Διαπίστωσα πολύ γρήγορα ότι με τα λόγια ή τη συμμετοχή μου σε δράσεις θα μπορούσαμε να φέρουμε θετικές αλλαγές και νομίζω ότι γι’ αυτό είναι τόσο σημαντικό για μένα».

Ο Σερ Ντέιβιντ Μπέκαμ, με τη σύζυγό του Λαίδη Βικτόρια και τους γονείς του Τεντ και Σάντρα Μπέκαμ, μετά την τιμητική του ανακήρυξη σε Ιππότη στο Κάστρο του Ουίνδσορ, στο Μπέρκσαϊρ, στις 4 Νοεμβρίου 2025. Andrew Matthews/Pool μέσω REUTERS

Παράλληλα με την ποδοσφαιρική του καριέρα, ο Μπέκαμ έχει υποστηρίξει αρκετούς φιλανθρωπικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της μακροχρόνιας υπηρεσίας του ως πρεσβευτής καλής θέλησης για τον ανθρωπιστικό οργανισμό της UNICEF από το 2005.

«Όλα τα πράγματα που κάνω, τα κάνω από αγάπη», είπε. «Δεν τα κάνω επειδή με αναγκάζουν να τα κάνω, δεν τα κάνω επειδή πρέπει να τα κάνω, τα κάνω επειδή είναι σημαντικό».

Επικαιρότητα
Vita.gr
OT FORUM
Xρηματιστήριο Αθηνών
Η Κιμ Καρντάσιαν κατηγορεί το ChatGPT για την αποτυχία της στις εξετάσεις της νομικής σχολής που φοιτεί
Η Κιμ Καρντάσιαν κατηγορεί το ChatGPT για την αποτυχία της στις εξετάσεις της νομικής σχολής που φοιτεί

Η Κιμ Καρντάσιαν μίλησε για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη σειρά συνεντεύξεων με ανιχνευτή ψεύδους του Vanity Fair - χαρακτηρίζοντας την «φίλη-εχθρό».

Σύνταξη
Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη: Αυτός είναι ο «πιο σέξι άνδρα της χρονιάς» σύμφωνα με το People
Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη: Αυτός είναι ο «πιο σέξι άνδρα της χρονιάς» σύμφωνα με το People

Το περιοδικό People έκανε γνωστό ότι ο πρωταγωνιστής του Wicked Τζόναθαν Μπέιλι είναι ο «πιο σέξι άνδρας της χρονιάς» - ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος που λαμβάνει τη συγκεκριμένη διάκριση.

Σύνταξη
Νταϊάν Λαντ: Έφυγε από τη ζωή η θρυλική ηθοποιός και μητέρα της Λόρα Ντερν
Νταϊάν Λαντ: Έφυγε από τη ζωή η θρυλική ηθοποιός και μητέρα της Λόρα Ντερν

Η Νταϊάν Λαντ, τρεις φορές υποψήφια για Όσκαρ και μητέρα της Λόρα Ντερν, πέθανε στα 89 της χρόνια στο σπίτι της στην Καλιφόρνια, αφήνοντας πίσω μια καριέρα έξι δεκαετιών στον κινηματογράφο και την τηλεόραση

Σύνταξη
Σκάνδαλο Άντριου–Έπσταϊν: Ο Ντόναλντ Τραμπ «νιώθει πολύ άσχημα» για τη βασιλική οικογένεια
Σκάνδαλο Άντριου–Έπσταϊν: Ο Ντόναλντ Τραμπ «νιώθει πολύ άσχημα» για τη βασιλική οικογένεια

Συμπόνια εκφράζει ο Ντόναλντ Τραμπ για το Παλάτι, καθώς ο Άντριου χάνει όλους τους τίτλους του εν μέσω νέας πίεσης για τους δεσμούς του με τον Έπσταϊν

Σύνταξη
Ντενίζ Ρίτσαρντς: Ντύνεται κουνελάκι εν μέσω δραματικής δικαστικής διαμάχης – Απειλές, συλλήψεις και OnlyFans
Ντενίζ Ρίτσαρντς: Ντύνεται κουνελάκι εν μέσω δραματικής δικαστικής διαμάχης – Απειλές, συλλήψεις και OnlyFans

Η μεταμφίεση της Ντενίν Ρίτσαρντς ερμηνεύτηκε ως ένα μήνυμα αυτοδιάθεσης και δύναμης όσο η διαμάχη με τον πρώην σύντροφό της κορυφώνεται στα δικαστήρια

Σύνταξη
Ο Ρίτσαρντ Γκιρ αποκαλύπτει το μυστικό του ευτυχισμένου γάμου του με την Αλεχάντρα Σίλβα
Ο Ρίτσαρντ Γκιρ αποκαλύπτει το μυστικό του ευτυχισμένου γάμου του με την Αλεχάντρα Σίλβα

Ο Ρίτσαρντ Γκιρ αποκάλυψε μια απλή, καθημερινή συνήθεια που του προσφέρει μια αίσθηση ηρεμίας και ευτυχίας - η οποία συμπεριλαμβάνει την σύζυγο του, Αλεχάντρα Σίλβα.

Σύνταξη
Ο Άντονι Χόπκινς λέει ότι η σύζυγος του πιστεύει ότι μπορεί να έχει αυτισμό – «Όλα αυτά είναι ανοησίες»
Ο Άντονι Χόπκινς λέει ότι η σύζυγος του πιστεύει ότι μπορεί να έχει αυτισμό – «Όλα αυτά είναι ανοησίες»

«Είναι όλα χαζομάρες. ADHD, OCD, σύνδρομο Άσπεργκερ, μπλα, μπλα, μπλα. Θεέ μου, αυτό λέγεται ζωή», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Άντονι Χόπκινς αναφορικά με την ανεπίσημη διάγνωση της συζύγου του.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το φινάλε του Stranger Things έφερε και δράματα: Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν κατηγορεί τον Ντέιβιντ Χάρμπουρ για bullying
Το φινάλε του Stranger Things έφερε και δράματα: Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν κατηγορεί τον Ντέιβιντ Χάρμπουρ για bullying

Λίγος καιρός έμεινε μέχρι να κάνει την εμφάνισή του στις μικρές οθόνες ο 5ος και τελευταίος κύκλος του Stranger Things, ωστόσο τα δράματα έχουν ξεκινήσει ήδη. Και δεν είναι ωραία.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς διαγράφει τον λογαριασμό της στο Instagram μετά από μια σειρά ανησυχητικών αναρτήσεων
Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς διαγράφει τον λογαριασμό της στο Instagram μετά από μια σειρά ανησυχητικών αναρτήσεων

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς απενεργοποίησε τον λογαριασμό της στο Instagram εν μέσω δημόσιας διαμάχης σχετικά με τo νέο βιβλίο αποκαλύψεων του πρώην συζύγου της Κέβιν Φέντερλαϊν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Από το Royal Lodge στο Σάντρινγχαμ: Ο Άντριου μεταφέρεται σε ιδιωτικό κτήμα του Καρόλου
Από το Royal Lodge στο Σάντρινγχαμ: Ο Άντριου μεταφέρεται σε ιδιωτικό κτήμα του Καρόλου

Μετά τα σκάνδαλα και την οργή της κοινής γνώμης, ο Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ εγκαταλείπει το Royal Lodge και μετακομίζει στο ιδιωτικό Σάντρινγχαμ. Ο Κάρολος καλύπτει προσωπικά το κόστος.

Σύνταξη
Κεφαλή επί πίνακι: Βεντέτα για την Κέιτ Μίντλετον ανάμεσα σε Άντριου και Γουίλιαμ – «Θα είναι αδυσώπητος»
Κεφαλή επί πίνακι: Βεντέτα για την Κέιτ Μίντλετον ανάμεσα σε Άντριου και Γουίλιαμ – «Θα είναι αδυσώπητος»

Μπορεί επίσημα ο λόγος για την πτώση του πρώην πρίγκιπα Άντριου να είναι η αμφιλεγόμενη σχέση του με τον Τζέφρι Έπσταϊν, ωστόσο φήμες θέλουν τον Γουίλιαμ να αποφάσισε να «αποκεφαλίσει» τον θείο του εξαιτίας της Κέιτ Μίντλετον

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τζορτζ Κλούνεϊ: «Ήταν λάθος η επιλογή της Κάμαλα Χάρις» — Επιμένει ότι οι Δημοκρατικοί έπρεπε να κάνουν προκριματικές
Τζορτζ Κλούνεϊ: «Ήταν λάθος η επιλογή της Κάμαλα Χάρις» — Επιμένει ότι οι Δημοκρατικοί έπρεπε να κάνουν προκριματικές

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ δηλώνει ότι η απόφαση να αντικατασταθεί ο Τζο Μπάιντεν από την Κάμαλα Χάρις ήταν «λάθος» και επιμένει πως οι Δημοκρατικοί έπρεπε να ανοίξουν τη διαδικασία στους ψηφοφόρους με προκριματικές εκλογές.

Σύνταξη
Λανουά για το Ολυμπιακός – Άρης: «Ήταν πέναλτι στον Ταρέμι» (vid)
Λανουά για το Ολυμπιακός – Άρης: «Ήταν πέναλτι στον Ταρέμι» (vid)

Ο αρχιδιαιτητής της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά, ήταν ξεκάθαρος στην ανάλυση των φάσεων της 9ης αγωνιστικής της Super League, τονίζοντας ως το μαρκάρισμα πάνω στον Ταρέμι κόντρα στον Άρη ήταν πέναλτι.

Σύνταξη
Βορίζια: «Να σταματήσει το κακό εδώ» – Συγκλονίζει η μάνα της αδικοχαμένης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη
Βορίζια: «Να σταματήσει το κακό εδώ» – Συγκλονίζει η μάνα της αδικοχαμένης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη

Η γυναίκα που πριν λίγες ώρες ήταν στην κηδεία της κόρης της, βρίσκει τη δύναμη και το κουράγιο να πει ότι δεν έχει μίσος για κανέναν και ότι αυτό που θέλει είναι «να σταματήσει το κακό εδώ».  

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Ελαφρυντικά ζητεί ο δολοφόνος της Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο – «Γνώριζε 100% τι έκανε», είπε η μητέρα της 26χρονης
Ελαφρυντικά ζητεί ο δολοφόνος της Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο – «Γνώριζε 100% τι έκανε», είπε η μητέρα της 26χρονης

Η υπόθεση της δολοφονίας της Γαρυφαλλιάς επανήλθε στο Εφετείο Αιγαίου στη Σύρο - H μητέρα τόνισε πως ο κατηγορούμενος μέσα στα πέντε αυτά χρόνια, δεν της έχει ζητήσει ούτε μια συγγνώμη

Σύνταξη
Δίκη υποκλοπών: Το σχέδιο Μητσοτάκη για την ΕΥΠ και η κατάθεση της υπαλλήλου της Υπηρεσίας
Δίκη υποκλοπών: Το σχέδιο Μητσοτάκη για την ΕΥΠ και η κατάθεση της υπαλλήλου της Υπηρεσίας

Πως έγινε στόχος του Predator υπάλληλος της ΕΥΠ που αντέδρασε στην απομάκρυνσή της από τη θέση της. Οι υπάλληλοι-θύματα των υποκλοπών που ήταν «ανεπιθύμητοι» από το καθεστώς Μητσοτάκη και η υπογραφή Δημητριάδη.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Φρικιαστικό βίντεο από το Σουδάν: Μαχητής των RSF δολοφονεί άμαχο χαμογελώντας στην κάμερα
Φρικιαστικό βίντεο από το Σουδάν: Μαχητής των RSF δολοφονεί άμαχο χαμογελώντας στην κάμερα

Η κατάληψη του Ελ Φασέρ από τις παραστρατιωτικές δυνάμεις RSF στο Σουδάν έχει οδηγήσει σε μαζικές εκτελέσεις, εκτοπισμούς και μια ανθρωπιστική κρίση χωρίς προηγούμενο

Σύνταξη
Κριστιάνο Ρονάλντο στον Πιρς Μόργκαν: «Σύντομα θα αποσυρθώ…» (vid)
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποκάλυψε πότε θα αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο (vid)

Μεταξύ άλλων ο Κριστιάνο Ρονάλντο αναφέρθηκε στο τέλος της καριέρας του, το αν είναι καλύτερος από τον Μέσι, την κατάσταση στην Γιουνάιτεντ, αλλά και τη γυναίκα της ζωής του Τζορτζίνα Ροντρίγκεθ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η Κιμ Καρντάσιαν κατηγορεί το ChatGPT για την αποτυχία της στις εξετάσεις της νομικής σχολής που φοιτεί
Η Κιμ Καρντάσιαν κατηγορεί το ChatGPT για την αποτυχία της στις εξετάσεις της νομικής σχολής που φοιτεί

Η Κιμ Καρντάσιαν μίλησε για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη σειρά συνεντεύξεων με ανιχνευτή ψεύδους του Vanity Fair - χαρακτηρίζοντας την «φίλη-εχθρό».

Σύνταξη
Γρηγόρης Σκλήκας: Το who is who του μάνατζερ των ΕΛΤΑ που του τράβηξε το χαλί η κυβέρνηση
Το who is who του μάνατζερ των ΕΛΤΑ που του τράβηξε το χαλί η κυβέρνηση

Ο Γρηγόρης Σκλήκας βρέθηκε στη γωνία, δεχόμενος τα πυρά από τους βουλευτές της ΝΔ και των κομμάτων της αντιπολίτευσης, αλλά και βρέθηκε και απομονωμένος από την ίδια την κυβέρνηση

Χρήστος Κολώνας - Γιώργος Μανέττας
Αποκλειστικό in: Παραδόθηκαν τα τρία μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη που καταζητούνταν για τη συμπλοκή στα Βορίζια
Αποκλειστικό in: Παραδόθηκαν τα τρία μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη που καταζητούνταν για τη συμπλοκή στα Βορίζια

Παραδόθηκαν στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου τα τρία μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη που καταζητούνταν για την αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια, μεταξύ της οικογένειας τους και της οικογένειας Καργάκη.

Σύνταξη
Νεκρός ο στόχος των 1,5 βαθμών για την κλιματική αλλαγή, επιβεβαιώνει ο ΟΗΕ
Νεκρός ο στόχος για το κλίμα, επιβεβαιώνει ο ΟΗΕ – Η θερμοκρασία θα ανέβει πάνω από 2 βαθμούς Κελσίου

Ο πλανήτης οδεύει προς αύξηση της θερμοκρασίας κατά 2,5 βαθμούς έως τα τέλη του αιώνα, κάτι που θα υπερδιπλασιάσει το ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού που εκτίθεται σε επικίνδυνους καύσωνες.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
ΣΥΡΙΖΑ για μετρό Θεσσαλονίκης: Αποτυχία της κυβέρνησης Μητσοτάκη για ασφαλή μετακίνηση των πολιτών
ΣΥΡΙΖΑ για μετρό Θεσσαλονίκης: Αποτυχία της κυβέρνησης Μητσοτάκη για ασφαλή μετακίνηση των πολιτών

«Να μπει ένα τέρμα στην κοροϊδία και στα ψέματα της κυβέρνησης», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ για τα προβλήματα που προέκυψαν το πρωί της Τρίτης στο μετρό Θεσσαλονίκης

Σύνταξη
Κικίλιας για ΕΛΤΑ: Θέλουμε το κράτος να είναι δίπλα στον πολίτη, όχι ο πολίτης να ψάχνει να βρει το κράτος
Κικίλιας για ΕΛΤΑ: Θέλουμε το κράτος να είναι δίπλα στον πολίτη, όχι ο πολίτης να ψάχνει να βρει το κράτος

«Ναι» σε εκσυγχρονισμό των ΕΛΤΑ αλλά «εκεί που πρέπει να φτάνει το ελληνικό κράτος και να είναι εκεί, με εμφατική παρουσία», τόνισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Κλιμακώνουν τον αγώνα τους αγρότες και κτηνοτρόφοι – Μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο σε μια εβδομάδα
Ξεσηκωμός αγροτών και κτηνοτρόφων – Μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο σε μια εβδομάδα

«Θερμός» Νοέμβριος για την κυβέρνηση. Μαζικό συλλαλητήριο στο κέντρο των Αθηνών, στις 11 Νοεμβρίου, αποφάσισαν αγρότες και κτηνοτρόφοι στη σκιά του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός Κ19 – Αϊντχόφεν Κ19
LIVE: Ολυμπιακός Κ19 – Αϊντχόφεν Κ19

LIVE: Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν για την 4η αγωνιστική της League Phase του Youth League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 2.

Σύνταξη
