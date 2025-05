Ντέιβιντ Μπέκαμ, ο αλώβητος: 50 χρόνια νικητής στο ντέρμπι της δόξας, παρά τα σκάνδαλα

Aπό ελπίδα στο γρασίδι σε μία από τις πιο εμπορικές και επιδραστικές διασημότητες σε κάθε βιομηχανία, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, 50 ετών πλέον, έχει πολλούς λόγους να γιορτάζει τη ζωή του.

Μόλις την περασμένη εβδομάδα, η Pepsi κυκλοφόρησε τη νέα της διαφήμιση με πρωταγωνιστή ένα παγκόσμιο είδωλο ντυμένο με δερμάτινο μπουφάν, ο οποίος αδιάφορα ανεβαίνει σε μια μοτοσικλέτα και φεύγει μακριά. Αυτός ο διάσημος μοτοσικλετιστής που γοητεύει κάθε γενιά (από Gen Ζ σε boomers, όλοι θα ανέβουν επάνω στη σέλα του για μια βόλτα), ο πρώην ποδοσφαιριστής της Αγγλίας, Ντέιβιντ Μπέκαμ, είναι μισός αιώνας αντοχής και επιτυχιών παρά τα σκάνδαλα ή τις αποτυχίες του.

Ο Μπέκαμ είναι φτιαγμένος από πλατίνα.

Τα απανωτά εμπορικά του deal είναι απόδειξη της εξαιρετικής μακροχρόνιας και διαχρονικής καριέρας του Μπέκαμ και της ασυνήθιστης απήχησής του διεθνώς -με τη μπράντα να μοιάζει κυριολεκτικά αλεξίσφαιρη.

Αν και οι αποτυχίες και τα πλήγματα στη φήμη του δεν είναι ακριβώς λίγα -από την αποβολή του στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1998 και τις καταγγελίες της Ρεμπέκα Λουζ το 2004 για εξωσυζυγική σχέση, μέχρι τη διαμάχη γύρω από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 που φιλοξενήθηκε στο Κατάρ- ο Μπέκαμ με το άγγιγμα του Μίδα γιορτάζει τα 50α τους γενέθλια πιο καθιερωμένος από ποτέ.

View this post on Instagram A post shared by Victoria Beckham (@victoriabeckham)

Σε ένα βίντεο που ανάρτησε η σύζυγός του, Βικτόρια, την Πέμπτη το βράδυ, το ζευγάρι χορεύει, προφανώς χωρίς καμία έγνοια – κάτι που είναι εύλογο. «Όταν βλέπω αυτό το βίντεο, σκέφτομαι, Ω, πόσο τυχερή είμαι!!» έγραψε η Βικτόρια Μπέκαμ στη λεζάντα της.

Το 2024, η εταιρεία του Μπέκαμ, DRJB Holdings, έφερε στον Μπέκαμ 35 εκατομμύρια δολάρια (28 εκατομμύρια λίρες). Επίσης είναι συνιδιοκτήτης της ποδοσφαιρικής ομάδας Inter Miami και η επιχειρηματική του αυτοκρατορία περιλαμβάνει την παραγωγική εταιρεία Studio 99, η οποία δημιούργησε το ντοκιμαντέρ Μπέκαμ του 2023 στο Netflix. Όχι άσχημα για έναν άντρα που κάποτε αθλητικές ιστοσελίδες στη Βρετανία τον κορόιδευαν ως «κλασικό, βλάκα, μπαλαδόρο».

«Αν θυμάστε το αποκορύφωμα της μανίας με τον Μπέκαμ στα τέλη της δεκαετίας του 1990, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κέρδισε το τρεμπλ, ο Ντέιβιντ παντρεύτηκε τη Βικτόρια και η ταινία Bend It Like Beckham έκανε πρεμιέρα στους κινηματογράφους, όλα αυτά σε διάστημα πέντε ετών. Για τους περισσότερους διάσημους, αυτό θα ήταν το ζενίθ της φήμης τους και μετά όλα θα πήγαιναν προς τα κάτω. Αλλά αυτός και η Βικτόρια ξέρουν πώς να μας κρατούν για πάντα αφοσιωμένους στη θρησκεία των Μπέκαμ» είπε η Ρέιτσελ Ρίτσαρντσον του newsletter Highly Flammable στην The Telegraph.

Ο πρώην συμπαίκτης και στενός φίλος Γκάρι Νέβιλ πιστεύει ότι ο μιντιακός θόρυβος γύρω από τους Μπέκαμ επισκίασε την εργασιακή τους ηθική και την φιλοδοξία τους. «Όταν μια Spice Girl και o αρχηγός της Αγγλίας είναι μαζί, οι παπαράτσι και τα ταμπλόιντ θα φροντίσουν να μοιάζουν ένα γελοίο θέαμα. Στην πραγματικότητα, είναι και οι δύο απίστευτα αφοσιωμένοι και αποφασισμένοι» είπε.

Για τον Νέβιλ η ζέση του Μπέκαμ για μια καριέρα πέρα από το αγγλικό ποδόσφαιρο ήταν πάντα προφανής, λέει ο Νέβιλ, ακόμα κι αν πολλοί αμφισβήτησαν τις αποφάσεις του εκείνη την εποχή. «Ήμουν απογοητευμένος σε προσωπικό επίπεδο όταν έφυγε από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά δεν θα είχε ποτέ τη παγκόσμια απήχηση που έχει σήμερα χωρίς να παίξει για τη Ρεάλ Μαδρίτης και τη LA Galaxy» παραδέχεται.

View this post on Instagram A post shared by Victoria Beckham (@victoriabeckham)

Ωστόσο, το ταξίδι του Μπέκαμ θα μπορούσε να είχε τελειώσει το 1998. Μετά από ένα φάουλ από τον Αργεντινό παίκτη Ντιέγκο Σιμεόνε σε έναν κρίσιμο αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο Μπέκαμ, με πείσμα, κλώτσησε τον Σιμεόνε ενώ αυτός ήταν ξαπλωμένος στο έδαφος και δέχτηκε κόκκινη κάρτα· στη συνέχεια η Αγγλία στη συνέχεια ηττήθηκε στα πέναλτι.

Η αντίδραση ήταν βιτριολική. «Θα έπρεπε να ντρέπεται», βροντοφώναξε η εφημερίδα The Sun, ενώ η Daily Mirror τον αποκαθήλωσε τυπώνοντας ένα προστρέτο του με ένα στόχο. Ένα ομοίωμα του αναρτήθηκε σε παμπ στο Λονδίνο κρεμασμένο. Μιλώντας στο ντοκιμαντέρ του Netflix, ο Μπέκαμ, που ήταν μόλις 23 ετών όταν συνέβη αυτό, θυμάται: «Ολόκληρη η χώρα με μισούσε».

Ο Μπέκαμ δεν είχε δει ποτέ το κρεμασμένο ομοίωμα του παρα μόνο όταν ο σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ του έδειξε το υλικό, εξηγεί η Νίκολα Χάουσον, συνιδρύτρια με τον Μπέκαμ της Studio 99 και μακροχρόνια συνεργάτιδα του. «Φυσικά το είχε ακούσει αλλά όλα αυτά έγιναν πριν από τα social media. Ήμουν στο δωμάτιο όταν ο [σκηνοθέτης] Φίσερ Στίβενς του έδειξε το υλικό για πρώτη φορά και είδα πώς όλο αυτό τον σόκαρε».

«Πάντα ένιωθα ότι η προσοχή γύρω από τον Ντέιβιντ ήταν δυσανάλογη», λέει ο Νέβιλ. «Ήταν ο δημόσιος εχθρός νούμερο ένα – τον αποδοκίμαζαν σε κάθε γήπεδο. Αλλά καθώς αναλογίζομαι όλα αυτά, αυτές οι στιγμές μάλλον είναι που διαμόρφωσαν τον χαρακτήρα του και έχτισαν την ανθεκτικότητά του μύθου του. Ο Ντέιβιντ δεν χαμπαριάζει. Δεν μπορείς να είσαι σε αυτό το επίπεδο και να μην περιμένεις κριτική. Ποτέ δεν τον ακούς να παραπονιέται για τέτοια πράγματα πια».

Στο ντοκιμαντέρ του Netflix, η σύζυγός του, Βικτόρια Μπέκαμ, αποκάλυψε ότι ήταν «είχε κλινική κατάθλιψη» μετά από το περισταστικό στο γρασίδι.

View this post on Instagram A post shared by David Beckham (@davidbeckham)

Μιλώντας με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ το 2020 για την ψυχική υγεία, ο Μπέκαμ αναφέρθηκε επίσης σε εκείνη τη δύσκολη περίοδο: «Έκανα ένα λάθος το 1998, και η αντίδραση ήταν αρκετά σκληρή […] Είχα ένα σύστημα υποστήριξης στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τον προπονητή και προφανώς την οικογένεια, αλλά ένιωθα ότι ήταν εντάξει να πω ‘χρειάζομαι βοήθεια’; Θα έλεγα ‘όχι’. Ήταν μια διαφορετική εποχή, και απλά ένιωθα ότι έπρεπε να τα κρατήσω όλα μέσα μου και να το διαχειριστώ μόνος μου. Τώρα είμαι αυτός που κηρύττει στα παιδιά μου και σε άλλα παιδιά ότι είναι πολύ σημαντικό να μιλάς».

Η καταιγίδα συνεχίστηκε αργότερα. Ακολούθησε το τραυματικό διαζύγιο των γονιών του και, το 2002, μια αστυνομική έρευνα για μια φερόμενη απόπειρα απαγωγής που αφορούσε τη Βικτόρια και τα δύο τους παιδιά αύξησαν την πίεση στον Μπέκαμ σε πρωτοφανή επίπεδα.

Τον Ιούλιο του 2003, εγκατέλειψε το Ηνωμένο Βασίλειο για να ξεκινήσει ένα νέο κεφάλαιο με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Σύμφωνα με ρεπορτάζ που δημοσιεύθηκε τότε από την ισπανική εφημερίδα AS, πωλήθηκαν ένα εκατομμύριο φανέλες του Μπέκαμ μέσα σε μόλις τέσσερις μήνες — σπάζοντας όλα τα προηγούμενα ρεκόρ πωλήσεων.

Ο Μπέκαμ κατάφερε να ξεπεράσει το μίσος απέναντι του απλά κάνοντας αυτό που ήξερε. Να παίζει, και να παίζει εξαιρετικά ακόμα κι αν οι υποψίες παρέμεναν ότι οι δραστηριότητές του εκτός γηπέδου δεν τον άφηναν να πειθαρχήσει. Ο ίδιος ήξερε.

Η Χάουσον εξηγεί ότι «οι μεγάλοι Αμερικανοί αθλητές ήταν οι ήρωές του μεγαλώνοντας, ιδιαίτερα ο Μάικλ Τζόρνταν. Οι Αμερικανοί αθλητές ήταν μπροστά από το παιχνίδι στον τρόπο που έχτισαν τις εμπορικές τους μάρκες και τις επιχειρήσεις τους και πάντα έβρισκε έμπνευση σε αυτό».

Πράγματι, στην πρόσφατη λίστα του Sportico ο Τζόρνταν βρίσκεται στην κορυφή των πιο ακριβοπληρωμένων αθλητών όλων των εποχών, με προσαρμοσμένα κέρδη ύψους 4.15 δισεκατομμυρίων δολαρίων και ο Μπέκαμ στην όγδοη θέση, με 1.61 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ένα κλειδί της επιτυχίας του Μπέκαμ είναι η επιτυχία του στις Ηνωμένες Πολιτείες λέει ο Πάντι Χάρβερσον, πρώην διευθυντής επικοινωνίας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από το 2000 έως το 2004.

«Όταν τον γνώρισα για πρώτη φορά ως νεαρό ποδοσφαιριστή, ήξερε ποιος ήταν και ποια ήταν η εικόνα που χτιζόταν επάνω του. Κατάφερε να κερδίσει την Αμερική γιατί είναι προφανώς αφοσιωμένος στο ποδόσφαιρό του. Πηγαίνοντας στη LA Galaxy, δεν το αντιμετώπισε απλά ως μια δουλειά πριν τη σύνταξη από το γρασίδι. Τώρα είναι παράγοντας στην ποδοσφαιρική επέλαση στις ΗΠΑ» διευκρινίζει.

View this post on Instagram A post shared by David Beckham (@davidbeckham)

Ωστόσο, παρά τον πλούτο και τη φήμη του, το κοινό φαίνεται να έχει μεγάλη αγάπη για τον Μπέκαμ ως ένας από αυτούς. Ως ένα αγόρι που κατάφερε να χτίσει το μύθο του ξεκινώντας απόχ χαμηλά. Έχουν εν μέρει δίκιο.

Η Ρίτσαρντσον αποδίδει αυτό το γεγονός στο ότι αυτός και η Βικτόρια «έχουν καταφέρει να ισορροπήσουν την εικόνα τους. Τη μία στιγμή τον βλέπεις να δεξιώνεται τον Τομ Κρουζ και την άλλη να τρώει σε ένα τοπικό μαγαζί με πίτες».

Η Ρίτσαρντσον πιστεύει ότι ο γάμος του με τη Βικτόρια είναι ένα παραμύθι «που όλοι θέλουμε να πιστέψουμε. Είναι η κλασική αντιστοιχία του αρχηγού της ποδοσφαιρικής ομάδας και της αρχηγού των cheerleaders. Θα μπορούσαν να είναι το καυτό ζευγάρι σε ένα ρομαντικό μυθιστόρημα. Παράξενα, είναι και οι δύο ταυτόχρονα φιλόδοξοι και αουτσάιντερ, γιατί έχουν δεχτεί πολλά χτυπήματα και επιθέσεις. Αλλά είτε είναι πολύ καλοί στο να παίζουν τους ρόλους τους είτε έχουν αποδείξει ότι ζουν μια αληθινή ιστορία αγάπης».

Η φαινομενικά ακλόνητη σχέση τους και η εικόνα του Μπέκαμ ως αφοσιωμένου οικογενειάρχη, αμφισβητήθηκε το 2004 όταν η πρώην προσωπική του βοηθός Ρεμπέκα Λουζ ισχυρίστηκε ότι είχαν μια εξωσυζυγική σχέση τεσσάρων μηνών. Ο Μπέκαμ αρνήθηκε τις κατηγορίες, αποκαλώντας τις «παράλογες», αλλά αυτό δεν σταμάτησε τις ταμπλόιντ, ή την Λουζ από το να επιμένουν ότι ήταν άπιστος στη Βικτόρια.

Όλα όσα λέει η Λουζ όχι μόνο δεν στιγμάτισαν τον Μπέκαμ αλλά τον αποθέωσαν ως «θεό του σεξ»– σε αυτό βοήθησε η Λουζ όταν είπε σε συνέντευξη της στο Sky One ότι ήταν «ένας καταπληκτικός εραστής» – και για άλλη μια φορά αυτός και η Βικτόρια επιβίωσαν από ένα σκάνδαλο απλά ξεπερνώντας το. «Είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της δόξας τους, έχουν υπομονή και ξέρουν ότι στο τέλος δεν θα είναι αυτοί οι χαμένοι», παρατηρεί η Ρίτσαρντσον.

Το ζευγάρι είναι τώρα παντρεμένο σχεδόν 26 χρόνια και έχει ισορροπήσει αποτελεσματικά τις ξεχωριστές και κοινές τους μπράντες και επιχειρήσεις. «Δεν μπορώ να σκεφτώ κανένα άλλο ζευγάρι που να είναι τόσο δημόσιο, να έχει πετύχει τόσα πράγματα ο καθένας ξεχωριστά και να είναι ταυτόχρονα ένα ακλόνητα ισχυρό δίδυμο», λέει ο Χάρβερσον.

Αυτή η στενή σχέση αναδείχθηκε καλά στο ντοκιμαντέρ του Μπέκαμ, λέει η Ρίτσαρντσον. «Έχουν αξιοποιήσει όλα αυτά τα διαφορετικά κεφάλαια της ζωής τους όλα αυτά τα χρόνια και έχουν μάθει να είναι ευέλικτοι και προσαρμοστικοί με τις τάσεις. Από την πρωτοποριακή συμφωνία τους με το περιοδικό OK! για το γάμο τους μέχρι το ντοκιμαντέρ του στο Netflix και την δημοφιλία τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως ισχυροί influencer, οι Μπέκαμ κατανοούν τη δυναμική των social media – μας δίνουν όση πρόσβαση απαιτείται για να τους νιώθουμε οικείους, κοροϊδεύουν ο ένας τον άλλον και το απολαμβάνουν» εξηγεί.

«Αυτό φάνηκε και στη viral [έγινε meme] και αστεία αλληλεπίδραση τους στο ντοκιμαντέρ, όπου η Βικτόρια λέει ότι είναι εργατικής τάξης και ο Ντέιβιντ απαντά Να είσαι ειλικρινής! Οι Μπέκαμ εκμεταλλεύτηκαν τη σκηνή και η Βικτόρια έκανε μια μπλούζα με την επιγραφή Ο μπαμπάς μου είχε Rolls-Royce. Είναι πειθαρχημένοι με τη μπράντα τους αλλά συμμετέχουν επίσης και στο τρολάρισμα τους» προσθέτει.

Ωστόσο, το να είσαι μια τόσο επιδραστική περσόνα έχει τις δυσκολίες του.

Πιθανώς η μεγαλύτερη αποτυχία του Μπέκαμ ήταν το γεγονός ότι δεν προέβλεψε την αντίδραση όταν έγινε πρεσβευτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022 στο Κατάρ – μια χώρα με που έχει πραγματικά κακή φήμη στα δικαιώματα ΛΟΑΤΚΙ+. Η κίνηση του ήταν προκλητική, καθώς ο Μπέκαμ έχει πολύ καλές σχέσεις με την queer κοινότητα. Ο Μπέκαμ πόζαρε στο εξώφυλλο του περιοδικού Attitude το 2002 δηλώνοντας ότι «είναι τιμή του θεωρείται είδωλο της γκέι κοινότητας».

Ο κωμικός Τζο Λάισετ δημοσίευσε ένα βίντεο προσφέροντας 10.000 λίρες σε φιλανθρωπία αν ο Μπέκαμ αποσυρθεί από τη συμφωνία, αλλιώς θα έσκιζε τα χρήματα σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Όταν ο γκέι Αυστραλός ποδοσφαιριστής Τζος Καβάλλο αποδέχτηκε το βραβείο του άνδρα της χρονιάς στα βραβεία Attitude, ξεκίνησε την ομιλία λέγοντας: «Αυτό για σένα, Ντέιβιντ Μπέκαμ!».

Η Ρίτσαρντσον λέει ότι η υποστήριξη του Μπέκαμ για το Κατάρ ήταν «απίστευτα άκυρη». Ωστόσο, ο Νέβιλ επισημαίνει ότι ο Μπέκαμ είχε παίξει «στην Παρί Σεν Ζερμέν για κάποιο διάστημα και γνώριζε και σεβόταν τους ιδιοκτήτες [Qatar Sports Investments]. Επειδή ήταν το Παγκόσμιο Κύπελλο, η κίνηση του έγινε ένας τεράστιος μαγνήτης για αντιδράσεις!»

Η Χάουσον συμφωνεί. «Ο Ντέιβιντ δεν αδιαφόρησε για το debate, αλλά γνωρίζω επίσης ότι ένιωθε από την αρχή της συμφωνίας πρόθυμος να συνεργαστεί με μια χώρα που θέλει να οικοδομήσει ένα φωτεινό, αθλητικό μέλλον, και να αγκαλιάσει το Παγκόσμιο Κύπελλο».

Τελικά, ακόμη μια φορά, και αυτή η περιπέτεια του Μπέκαμ έδειξε ότι τίποτα δεν μπορεί να αμαυρώσει τη γοητεία και αξία του. Ο Μπέκαμ αντέχει στις καταιγίδες. «Δέχεται τις διχαστικές απόψεις, αν πιστεύει στον σκοπό ή τη μπράντα. Δεν είναι κάποιος που αλλάζει γνώμη όταν υπάρχει πίεση, αλλιώς θα είχε περάσει όλη του τη ζωή κάνοντας αυτό» σχολιάζει η Χάουσον.

Επιπλέον, το 2022 ο Μπέκαμ κέρδισε ξανά τις καρδιές του βρετανικού κοινού περιμένοντας 12 ώρες για να δει το φέρετρο της Βασίλισσας – σε αντίθεση με άλλους διάσημους που είχαν προνομιακή συμπεριφορά και σνομπ στάση. «Μου είπε ‘Θα πάω εκεί στις μία το πρωί – δεν θέλω να προκαλέσω φασαρία και μπορεί να είναι πιο γρήγορα’», θυμάται η Χάουσον. «Κάποιοι, πολιτικοί, του πρότειναν να τον βάλουν στη λίστα με τους VIP, για να παρακάμψει την ουρά. Ο Ντέιβιντ αρνήθηκε κατηγορηματικά. Είπε: ‘Θα το κάνω όπως όλοι οι άλλοι’».

Ο Χάρβερσον, ο οποίος υπηρέτησε ως γραμματέας επικοινωνίας του τότε Πρίγκιπα της Ουαλίας και της Δούκισσας της Κορνουάλης, λέει ότι αυτό αντικατοπτρίζει τον έντονο πατριωτισμό του Μπέκαμ και την αγάπη του για το θεσμό της μοναρχίας. «Έχει πολύ ισχυρή σχέση με τη βασιλική οικογένεια. Τα πηγαίνει πολύ καλά με τον βασιλιά και γνωρίζει τον Γουίλιαμ εδώ και χρόνια».

Ο Μπέκαμ πρόσφατα έγινε πρεσβευτής του Ιδρύματος του Βασιλιά. Η Ρίτσαρντσον εκτιμά το γνήσιο πάθος του για τέτοιου είδους φιλανθρωπική εργασία, που περιλαμβάνει επίσης μια μακροχρόνια σχέση με την Unicef, αν και προσθέτει: «Σίγουρα προσπαθεί και κάνει ό,τι πρέπει για να αποκτήσει τον τίτλο του Ιππότη.»

Η επόμενη γενιά των Μπέκαμ – οι γιοι Μπρούκλιν (26), Ρομέο (22) και Κρουζ (20), και η κόρη Χάρπερ (13) – δεν έχουν καταφέρει ακόμη να αφήσουν το στίγμα τους.

Το 2017, το φωτογραφικό βιβλίο του Μπρούκλιν τρολαρίστηκε, το ίδιο και η απόπειρα του να γίνει σεφ. Αλλά, λέει η Ρίτσαρντσον, κανένας από αυτούς «δεν έχει πάρει την κατηφόρα και η Χάρπερ είναι καθ’ οδόν για να γίνει αστέρι στο TikTok».

View this post on Instagram A post shared by David Beckham (@davidbeckham)

Όσον αφορά το πού πηγαίνει η μπράντα Μπέκαμ από εδώ και πέρα η Ρίτσαρντσον αναφέρεται στα δημοφιλή βίντεο του Ντέιβιντ και της Βικτόρια που δείχνουν τις αγροτικές τους περιπέτειες στα Cotswolds· αγόρασαν μια ανακαινισμένη αποθήκη 12 εκατομμυρίων λιρών το 2016. «Ίσως γίνουν αγρότες, με έναν σέξι τρόπο. Οι άνθρωποι λάτρεψαν τη Βικτόρια όταν αναφέρθηκε στο μέλι τους ως η κολλώδης ουσία του Ντέιβιντ».

Ίσως το μυστικό της επιτυχία του Μπέκαμ, ετών 50, είναι ότι κατανοούσε από μικρός ότι οι άνθρωποι ζούσαν το δικό τους παραμύθι, μέσα από το δικό του.

«Κατανοούσε απόλυτα και ξεκάθαρα ότι αν ήθελε να έχει τόση δόξα, φήμη και επιρροή στον κόσμο, πολλοί άνθρωποι θα έπρεπε να είναι κομμάτι του ταξιδιού του. Ο Μπέκαμ τους καλωσόρισε όλους. Οι διάσημοι που παραπονιούνται για το τίμημα της δόξας είναι πολύ ενοχλητικοί, ο Ντέιβιντ είναι έτοιμος να παίξει το παιχνίδι» συνοψίζει η Ρίτσαρντσον συνοψίζει.

Από ήρωας σε αντιήρωας και μετά υπερήρωας, στα 50 του ο Μπέκαμ δεν παίζει απλώς το παιχνίδι – είναι ο πρωταθλητής.

Και να σκεφτεί κανείς ότι όταν έκανε το ντεμπούτο του με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στις 23 Σεπτεμβρίου 1992, η τύχη δεν ήταν με το μέρος του. Η ποδοσφαιρική ομάδα παρουσίασε μια μέτρια πορεία, η 18λεπτη εμφάνισή του θεωρήθηκε απλά αποδεκτή από τον Τύπο εκείνη την εποχή, και κανείς δεν περίμενε ότι ο Μπέκαμ -λανσάρει τη νέα του εκπομπή, Beckham and Friends, στις 6 Μαΐου στο αμερικανικό δίκτυο Paramount+- θα γινόταν αυτός ο ευπώλητος, λαοφιλής, χωρίς ίχνος κόπωσης, ακαταμάχητος «μπαλαδόρος».