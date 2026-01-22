Ιράν: Διάγγελμα του προέδρου Πεζεσκιάν με αφορμή τις πολύνεκρες διαδηλώσεις

Ο πρόεδρος του Ιράν Δρ. Μασούντ Πεζεσκιάν, σε διάγγελμά του προς τον ιρανικό λαό ανέφερε αρχικά πως το πλήγμα σε προσωπικό επίπεδο ήταν μεγάλο, καθώς οι διαδηλώσεις με χιλιάδες νεκρούς συνέβησαν επί προεδρίας του.

Ο Μασούντ Πεζεσκιάν παρέμεινε στην κεντρική γραμμή του Ιράν για συνωμοσία ΗΠΑ – Ισραήλ, με τις διαδηλώσεις στο Ιράν ως «συνέχεια του πολέμου των 12 Ημερών» και υποσχέθηκε διερεύνηση τυχόν λαθών από την Ιρανική πλευρά.

Συμπλήρωσε πως το Ιράν θεωρεί κάθε μια απώλεια ζωής ως ευθύνη της κυβέρνησης και θα αποζημιώσει τις οικογένειες των θυμάτων. Πρόσθεσε πως η διαμαρτυρία είναι ένα «φυσιολογικό δικαίωμα των πολιτών» και ότι «η κυβέρνηση θεωρεί ότι έχει την ευθύνη να ακούει τη φωνή του λαού».

Παρότι ο Αγιατολάχ Χαμενεΐ έχει ήδη κάνει λόγο για «χιλιάδες θύματα», ο Μασούντ Πεζεσκιάν προχώρησε σε διευκρινήσεις κάνοντας λόγο για «2.500» και «σχεδόν 3.000 νεκρούς». Πλέον ο Πεζεσκιάν είναι ο πρώτος επώνυμος αξιωματούχος που δίνει ένα σαφές εύρος απωλειών από την εξέγερση, εντός και εκτός εισαγωγικών, στο Ιράν.

Το διάγγελμα Πεζεσκιάν προς τον λαό του Ιράν

Αγαπητό ιρανικό έθνος, αυτό που βιώσαμε όλοι τις τελευταίες εβδομάδες ήταν μια δύσκολη και σκληρή δοκιμασία που άφησε βαθιά πληγή.

Αυτά τα πικρά γεγονότα ήταν ακόμη πιο οδυνηρά και απαράδεκτα για μένα, ως πρόεδρο και εκλεγμένο εκπρόσωπό σας. Η συνωμοσία των εχθρών του Ιράν μετέτρεψε το πεδίο των πολιτικών διαδηλώσεων και τις νόμιμες διαμαρτυρίες του λαού σε μια αιματηρή και βίαιη σκηνή, με αποτέλεσμα την απώλεια σχεδόν τριών χιλιάδων πολιτών αυτής της χώρας και σωματικές και ψυχικές βλάβες σε χιλιάδες άλλους.

Τα ίδια διαβολικά χέρια που έχυσαν το αίμα πάνω από χίλιων γυναικών, ανδρών, νέων, παιδιών, επιστημόνων και διοικητών στον πόλεμο των 12 Ημερών, εμφανίστηκαν από άλλη πλευρά, μετατρέποντας μια διαμαρτυρία που είναι φυσικό δικαίωμα μιας ζωντανής κοινωνίας σε μια ανίερη οργή μέσω μισθοφορικών ταραχών, καίγοντας εκατοντάδες τζαμιά, σχολεία, δημόσιους χώρους και εθνικά περιουσιακά στοιχεία.

Πολύτιμες ζωές χάθηκαν και αγαπημένα σώματα ποτίστηκαν με αίμα. Το μαρτύριο (σ.σ. ο θάνατος) σχεδόν 2.500 αθώων ανθρώπων και φρουρών ασφαλείας κατά τη διάρκεια των λίγων ημερών αναταραχής ήταν ένα δηλητηριώδες γεγονός και μια πολύ δύσκολη εμπειρία που το αγαπημένο μας Ιράν έχει περάσει, όπως και άλλες μεγάλες εμπειρίες. Η αμερικανο-σιωνιστική συνωμοσία του Δεκεμβρίου 2025 ήταν μια δειλή εκδίκηση των εχθρών του ιρανικού έθνους για την ήττα τους στον 12ήμερο πόλεμο.

Ο Πεζεσκιάν υπόσχεται διερεύνηση και διαχωρισμό διαδηλωτών από

Σήμερα, θρηνώ για όλες τις ζωές που χάθηκαν και συμπάσχω με όλους τους συμπολίτες μου που υπέφεραν μεγάλη θλίψη και πόνο αυτές τις μέρες. Με βάση τη θέση και την ευθύνη μου που απορρέουν από την εμπιστοσύνη του μεγάλου ιρανικού έθνους, θυμάμαι τον αρχαίο όρκο μου να παραμείνω φύλακας των δικαιωμάτων του λαού.

Έχω αναθέσει σε διάφορες ομάδες να διερευνήσουν προσεκτικά τα αίτια και τους παράγοντες πίσω από αυτά τα περιστατικά, προκειμένου να εντοπιστεί και να εξαλειφθεί η βία.

Η διαμαρτυρία είναι ένα φυσικό δικαίωμα των πολιτών και η κυβέρνηση θεωρεί ότι έχει την ευθύνη να ακούει τη φωνή του λαού. Όσον αφορά τις συνθήκες και τις κατηγορίες των πρόσφατων κρατουμένων, θα ληφθεί κάθε δυνατή μέριμνα για να διαχωριστούν οι διαδηλωτές από εκείνους που έχουν λερώσει τα χέρια τους με το αίμα αθώων ανθρώπων, με σεβασμό στη δικαιοσύνη, την ισότητα και την ανθρωπιά.

Το Ιράν αναλαμβάνει την ευθύνη για όλα τα θύματα

Η κυβέρνηση θεωρεί τον εαυτό της υπεύθυνο έναντι όλων των θυμάτων αυτών των πικρών γεγονότων και θα αποζημιώσει τις απώλειες όσο το δυνατόν περισσότερο με τη βοήθεια και τη συνεργασία του ευγενούς ιρανικού έθνους.

Ο εντοπισμός των αδυναμιών, η διόρθωσή τους και η μάθηση από τις πικρές εμπειρίες θα ανοίξουν το δρόμο για μελλοντική πρόοδο. Με ενότητα, συνοχή και συμπάθεια μεταξύ των τριών κλάδων υπό την καθοδήγηση του Ανώτατου Ηγέτη, το μεγάλο ιρανικό έθνος θα δημιουργήσει ένα λαμπρό μέλλον, Θεού Θέλοντος!