Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026
Ιράν: «Όπως έστρωσες, θα κοιμηθείς» – Το δηκτικό σχόλιο Αραγτσί για την Ευρώπη και τις απειλές Τραμπ
Κόσμος 21 Ιανουαρίου 2026

Ιράν: «Όπως έστρωσες, θα κοιμηθείς» – Το δηκτικό σχόλιο Αραγτσί για την Ευρώπη και τις απειλές Τραμπ

Όταν η Ευρώπη έδινε λευκή επιταγή στον Τραμπ για να παραβιάσει την πυρηνική συμφωνία με το Ιράν, άνοιγε τον δρόμο για να υποστεί το ίδιο, λέει ο Αραγτσί

Ο ΥΠΕΞ του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, σχολίασε με δηκτικό τρόπο τη θέση που έχει βρεθεί η Ευρώπη που αντιμετωπίζει τις απειλές του Τραμπ για τη Γροιλανδία και τους εκβιασμούς για νέους δασμούς.

Για το Ιράν οι Ευρωπαίοι «θερίζουν τώρα τους άνεμους που έσπειραν» στηρίζοντας την παραβίαση της πυρηνικής συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης από τον Τραμπ.

Οι ενέργειες αυτές, λέει ο Αραγτσί, έχουν γυρίσει μπούμεραγκ για τους Ευρωπαίους που βλέπουν τώρα τον Τραμπ να παραβιάζει τη συμφωνία που υπέγραψαν ΗΠΑ και ΕΕ πριν από λίγους μήνες για τους δασμούς.

Όλες οι συμφωνίες πρέπει να είναι συμφωνίες

Σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα X σήμερα την Τετάρτη, ο Αραγτσί έγραψε: «Όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβιάζουν μια συμφωνία που υπέγραψαν με την Ευρωπαϊκή Ένωση μόλις πριν από έξι μήνες, η φον ντερ Λάιεν ξαφνικά αναλαμβάνει δράση και επιμένει ότι «στην πολιτική όπως και στις επιχειρήσεις – μια συμφωνία είναι μια συμφωνία» και ότι «όταν δύο μέρη σφίγγουν τα χέρια, αυτό θα πρέπει να σημαίνει κάτι».

Δήλωσε επίσης ότι, «η δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζει η Ευρώπη σήμερα είναι ο ίδιος ο ορισμός ενός “αντιδραστικού χτυπήματος”».

Οι τρεις ηγετικές δυνάμεις (Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία) υπάκουσαν πιστά και μάλιστα συνέδραμαν τον πρόεδρο Τραμπ όταν αυτός κατάργησε μονομερώς τη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του. Όταν έκαναν αυτό, θα έπρεπε να είχαν σκεφτεί το σήμερα.

Υπάρχει ένα σαφές δίδαγμα που πρέπει να αντληθεί από όλα αυτά: Είτε «όλες οι συμφωνίες είναι συμφωνίες», είτε «καμία χειραψία δεν σημαίνει τίποτα». Είναι τόσο αυστηρό, και η συνέπεια του δεύτερου δεν είναι τίποτα λιγότερο από την κατάρρευση της διεθνούς τάξης.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Τραμπ δήλωσε ότι θα επιβάλει δασμούς σε χώρες της ΕΕ που αντιτίθενται στα σχέδιά του για τη Γροιλανδία μόλις έξι μήνες μετά την υπογραφή της συμφωνίας τον Ιούλιο του 2025.

Λαγκάρντ: Οι ΗΠΑ συμπεριφέρονται περίεργα ως σύμμαχοι – Η ΕΕ θα προσδιορίσει τη στάση της μετά την ομιλία Τραμπ
Σε αναμονή του Τραμπ 21.01.26

Οι ΗΠΑ συμπεριφέρονται περίεργα ως σύμμαχοι, λέει η Λαγκάρντ - «Ανάγκη για ενιαία απάντηση της ΕΕ»

Ο επικεφαλής της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε σήμερα ότι δεν πρόκειται να έχει κατ΄ιδίαν συνομιλία με τον Τραμπ αλλά θα παρακολουθήσει την ομιλία του

Σύνταξη
Ουκρανία: Το deal αναβάλλεται… λόγω Γροιλανδίας και «Συμβουλίου Ειρήνης»
Αλλαγή σχεδίου 21.01.26

Γροιλανδία και «Συμβούλιο Ειρήνης» επισκιάζουν την Ουκρανία στο Νταβός - Προς αναβολή το deal των 800 δισ.

Η Ουκρανία έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα καθώς οι απειλές Τραμπ για τη Γροιλανδία και το «Συμβούλιο Ειρήνης» που θέλει να φτιάξει στη Γάζα, κυριαρχούν στις προτεραιότητες των κρατών στο Νταβός

Σύνταξη
Τραμπ: Κρίσιμη η συνεδρίαση στο Νταβός για τη Γροιλανδία – Τρόπο αποκλιμάκωσης αναζητούν οι Ευρωπαίοι
Σύνοδος στο Νταβός 21.01.26

Ο Τραμπ πάει στο Νταβός (με το όπλο του): Κρίσιμη η σύνοδος για τη Γροιλανδία - Οι επιλογές των Ευρωπαίων

Ο Τραμπ αναμένεται να ανοίξει τα χαρτιά του για τη Γροιλανδία στη Σύνοδο του Νταβός - Οι Ευρωπαίοι αναζητούν τακτική απέναντι στις ΗΠΑ σε όλο το φάσμα, από τον κατευνασμό μέχρι την αντεπίθεση

«Ο θεός είναι πολύ περήφανος για το έργο μου» λέει ο Τραμπ
Κόσμος 21.01.26

«Ο θεός είναι πολύ περήφανος για το έργο μου» λέει ο Τραμπ

Ο αμερικανός πρόεδρος, που εκφραζόταν με τόνο συχνά υποτονικό, χωρίς εξάρσεις ενθουσιασμού, μιλούσε επί περίπου μια ώρα και σαράντα πέντε λεπτά--η μια ώρα ήταν απλά μονόλογος--σε αίθουσα του Λευκού Οίκου

Σύνταξη
Tο Air Force One που κατευθυνόταν στο Νταβός επέστρεψε στη βάση Άντριους λόγω τεχνικού προβλήματος
Κόσμος 21.01.26

Tο Air Force One που κατευθυνόταν στο Νταβός επέστρεψε στη βάση Άντριους λόγω τεχνικού προβλήματος

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα επιβιβαστεί σε άλλο αεροσκάφος και θα συνεχίσει κανονικά το ταξίδι του προς το Νταβός για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ

Σύνταξη
«Συμβούλιο Ειρήνης» – Ο Τραμπ, ο διπλωμάτης από τα Βαλκάνια και η θολή επόμενη ημέρα στη Γάζα
Ναρκοθετημένο τοπίο 21.01.26

«Συμβούλιο Ειρήνης» – Ο Τραμπ, ο διπλωμάτης από τα Βαλκάνια και η θολή επόμενη ημέρα στη Γάζα

Ο Βούλγαρος πολιτικός και διπλωμάτης Νικολάι Μλαντένοφ είναι ο άνθρωπος του Ντόναλντ Τραμπ στην ισοπεδωμένη Γάζα. Έχει εμπειρία στη διαχείριση κρίσεων, αλλά και «σκιές» στο βιογραφικό του

Ανατολική Ιερουσαλήμ: Μπουλντόζες του Ισραήλ κατεδαφίζουν κτίρια στην έδρα της UNRWA
Ανατολική Ιερουσαλήμ 21.01.26

Το Ισραήλ κατεδαφίζει κτίρια της UNRWA και (για άλλη μια φορά) το διεθνές δίκαιο

Οι ισραηλινές δυνάμεις «κατέλαβαν εξ εφόδου» το συγκρότημα όπου βρίσκεται η έδρα της UNRWA στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και κατεδάφισαν κτίρια, σε μια «σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Σύνταξη
Φειδίας Παναγιώτου: Φερόμενη έρευνα σε βάρος του από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – Ο ίδιος δηλώνει άγνοια
Δηλώνει άγνοια 21.01.26

Φερόμενη έρευνα κατά του Φειδία Παναγιώτου από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Για ενδεχόμενη «διασπάθιση χρημάτων» διεξάγεται έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έπειτα από καταγγελίες, σε βάρος του Φειδία Παναγιώτου, ο οποίος δηλώνει ότι δεν έχει ενημερωθεί για το θέμα.

Σύνταξη
Νίγηρας: Σφαγή 31 αμάχων σε επίθεση που αποδίδεται στους τζιχαντιστές
Νίγηρας 21.01.26

«31 άνθρωποι εκτελέστηκαν από ανθρώπους χωρίς θεό και χωρίς νόμο»

Επίθεση σε χωριό του Νίγηρα, αποδιδόμενη στους τζιχαντιστές, είχε ως αποτέλεσμα τριάντα άνθρωποι να σφαγιαστούν σε χωράφι και ένας ακόμη να υποκύψει στα τραύματά του αργότερα σε κέντρο υγείας.

Σύνταξη
Ισραήλ: «Σε υψηλή ετοιμότητα» για το Ιράν και σε «συντονισμό» με τις ΗΠΑ
«Συντονισμός με ΗΠΑ» 21.01.26

«Σε υψηλή ετοιμότητα» για το Ιράν, δηλώνει το Ισραήλ

Βασικό αποσταθεροποιητικό παράγοντα της περιοχής χαρακτηρίζει το Ιράν ο ισραηλινός πρεσβευτής στον ΟΗΕ, σημειώνοντας ότι, παρά τον πρόσφατο πόλεμο, «δεν άλλαξε τη συμπεριφορά του».

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Έως το βράδυ θα διαρκέσει η ισχυρή βροχή στην Αττική – Αναμένεται νερό δύο μηνών σε λίγες ώρες
Νέο έκτακτο δελτίο 21.01.26

Έως το βράδυ θα διαρκέσουν οι ισχυρές βροχοπτώσεις στην Αττική - Αναμένεται νερό δύο μηνών σε λίγες ώρες

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται το κύμα κακοκαιρίας. «Βροχή» τα μηνύματα 112 που προειδοποιούν τους πολίτες για επικίνδυνα φαινόμενα - Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες

Σύνταξη
Λαγκάρντ: Οι ΗΠΑ συμπεριφέρονται περίεργα ως σύμμαχοι – Η ΕΕ θα προσδιορίσει τη στάση της μετά την ομιλία Τραμπ
Σε αναμονή του Τραμπ 21.01.26

Οι ΗΠΑ συμπεριφέρονται περίεργα ως σύμμαχοι, λέει η Λαγκάρντ - «Ανάγκη για ενιαία απάντηση της ΕΕ»

Ο επικεφαλής της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε σήμερα ότι δεν πρόκειται να έχει κατ΄ιδίαν συνομιλία με τον Τραμπ αλλά θα παρακολουθήσει την ομιλία του

Σύνταξη
Ο Γιάννης Μώραλης στην ετήσια εκδήλωση του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
Γαλάζια οικονομία 21.01.26

Ο Γιάννης Μώραλης στην ετήσια εκδήλωση του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Ο Δήμαρχος Πειραιά συνεχάρη τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ναυτικού Επιμελητηρίου, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τους ναυτιλιακούς θεσμούς.

Σύνταξη
Τι χρειάζεται ο Ολυμπιακός να βρεθεί απευθείας στη League Phase του Champions League την επόμενη σεζόν
Champions League 21.01.26

Τι χρειάζεται ο Ολυμπιακός να βρεθεί απευθείας στη League Phase του Champions League την επόμενη σεζόν

Ο Ολυμπιακός με το τρίποντο κόντρα στη Λεβερκούζεν «φτιάχνει» ακόμη περισσότερο το ευρωπαϊκό του μέλλον – Πώς μπορεί να βρεθεί απευθείας στην επόμενη League Phase του Champions League

Σύνταξη
Κυβέρνηση: Μετρά τις πληγές της από τα μπλόκα – Θυμήθηκε την «εθνική συναίνεση» για τον πρωτογενή τομέα
Πολιτική Γραμματεία 21.01.26

Κυβέρνηση: Μετρά τις πληγές της από τα μπλόκα – Θυμήθηκε την «εθνική συναίνεση» για τον πρωτογενή τομέα

Στον 6ο χρόνο διακυβέρνησης και χωρίς ουσιαστικές απαντήσεις στα προβλήματα των αγροτών, η κυβέρνηση συνεχίζει τις επιθέσεις κατά των αγροτικών κινητοποιήσεων και προσπαθεί να «μακιγιάρει» τη φθορά της μέσω της συγκρότησης διακομματικής επιτροπής της Βουλής

Ουκρανία: Το deal αναβάλλεται… λόγω Γροιλανδίας και «Συμβουλίου Ειρήνης»
Αλλαγή σχεδίου 21.01.26

Γροιλανδία και «Συμβούλιο Ειρήνης» επισκιάζουν την Ουκρανία στο Νταβός - Προς αναβολή το deal των 800 δισ.

Η Ουκρανία έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα καθώς οι απειλές Τραμπ για τη Γροιλανδία και το «Συμβούλιο Ειρήνης» που θέλει να φτιάξει στη Γάζα, κυριαρχούν στις προτεραιότητες των κρατών στο Νταβός

Σύνταξη
Προβληματισμός σε Αθήνα, ΕΕ για το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ – Αποδέχτηκε την πρόσκληση ο Νετανιάχου που έχει αιματοκυλίσει τη Γάζα
Διπλωματία 21.01.26

Προβληματισμός σε Αθήνα, ΕΕ για το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ – Αποδέχτηκε την πρόσκληση ο Νετανιάχου που έχει αιματοκυλίσει τη Γάζα

Το «Συμβούλιο Ειρήνης» παρουσιάζεται ως πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην επίλυση συγκρούσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, ξεκινώντας από τη Γάζα - Εκφράζονται φόβοι ότι θα λειτουργεί ανταγωνιστικά στον ΟΗΕ

Σύνταξη
Βουλή: Με αντιδράσεις η συζήτηση για τη συγκρότηση της διακομματικής για το αγροτικό
Πολιτική Γραμματεία 21.01.26

Βουλή: Με αντιδράσεις η συζήτηση για τη συγκρότηση της διακομματικής για το αγροτικό

Η πρωθυπουργική πρόταση για τη σύσταση της διακομματικής επιτροπής βρίσκει αντιδράσεις στα κόμματα της αντιπολίτευσης τα οποία ζητούν την έναρξη ενός ουσιαστικού διαλόγου (είτε εθνικού είτε στο πλαίσιο ενός εθνικού συμβουλίου) χαρακτηρίζοντας την κυβερνητική σπουδή προσχηματική

ΠΑΣΟΚ: Κατέθεσε πρόταση στη συζήτηση για διακομματική επιτροπή για τον πρωτογενή τομέα
Βουλή 21.01.26

Ναι στον διάλογο, όχι στα προσχήματα - Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε πρόταση στη συζήτηση για διακομματική επιτροπή για το αγροτικό

Στη συζήτηση της Βουλής επί της πρότασης της κυβέρνησης για σύσταση διακομματικής επιτροπής για το αγροτικό, το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε τη δική του πρόταση

Σύνταξη
Αυτή η μεγάλη επιτυχία αποδείχθηκε η αρχή του τέλους – Οι Take That όπως δεν τους έχουμε δει ποτέ ξανά
Μηχανή χρημάτων 21.01.26

Αυτή η μεγάλη επιτυχία αποδείχθηκε η αρχή του τέλους – Οι Take That όπως δεν τους έχουμε δει ποτέ ξανά

Περίπου 35 χρόνια μετά την εμφάνισή τους στο μουσικό στερέωμα, οι Take That παρουσιάζουν αδημοσίευτο υλικό από τα πρώτα τους χρόνια και μιλούν για την πίεση της επιτυχίας στο νέο ντοκιμαντέρ του Netflix.

Ολυμπιακός: Ποιοι είναι οι πιθανότεροι αντίπαλοι σε περίπτωση πρόκρισης στα νοκ-άουτ του Champions League (pics)
Champions League 21.01.26

Ολυμπιακός: Ποιοι είναι οι πιθανότεροι αντίπαλοι σε περίπτωση πρόκρισης στα νοκ-άουτ του Champions League (pics)

Ο Ολυμπιακός έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα νοκ-άουτ του Champions League και το Football Meets Data έκανε γνωστούς τους πιθανούς αντιπάλους του αν τελείωνε σήμερα η League Phase και ποιον θα βρει στον δρόμο του αν τελικά προκριθεί.

Σύνταξη
Συστήθηκε ομάδα εργασίας για την επίσπευση αδειοδότησης καταφυγίων των αδέσποτων ζώων συντροφιάς
Εγκαταστάσεις φιλοξενίας 21.01.26

Συστήθηκε ομάδα εργασίας για την επίσπευση αδειοδότησης καταφυγίων των αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Διυπουργική συνεργασία για την ταχύτερη αδειοδότηση των καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς, συγκροτήθηκε μεταξύ Υπουργείων Εσωτερικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Σύνταξη
