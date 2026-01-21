Ο ΥΠΕΞ του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, σχολίασε με δηκτικό τρόπο τη θέση που έχει βρεθεί η Ευρώπη που αντιμετωπίζει τις απειλές του Τραμπ για τη Γροιλανδία και τους εκβιασμούς για νέους δασμούς.

Για το Ιράν οι Ευρωπαίοι «θερίζουν τώρα τους άνεμους που έσπειραν» στηρίζοντας την παραβίαση της πυρηνικής συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης από τον Τραμπ.

Οι ενέργειες αυτές, λέει ο Αραγτσί, έχουν γυρίσει μπούμεραγκ για τους Ευρωπαίους που βλέπουν τώρα τον Τραμπ να παραβιάζει τη συμφωνία που υπέγραψαν ΗΠΑ και ΕΕ πριν από λίγους μήνες για τους δασμούς.

Όλες οι συμφωνίες πρέπει να είναι συμφωνίες

Σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα X σήμερα την Τετάρτη, ο Αραγτσί έγραψε: «Όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβιάζουν μια συμφωνία που υπέγραψαν με την Ευρωπαϊκή Ένωση μόλις πριν από έξι μήνες, η φον ντερ Λάιεν ξαφνικά αναλαμβάνει δράση και επιμένει ότι «στην πολιτική όπως και στις επιχειρήσεις – μια συμφωνία είναι μια συμφωνία» και ότι «όταν δύο μέρη σφίγγουν τα χέρια, αυτό θα πρέπει να σημαίνει κάτι».

Δήλωσε επίσης ότι, «η δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζει η Ευρώπη σήμερα είναι ο ίδιος ο ορισμός ενός “αντιδραστικού χτυπήματος”».

Οι τρεις ηγετικές δυνάμεις (Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία) υπάκουσαν πιστά και μάλιστα συνέδραμαν τον πρόεδρο Τραμπ όταν αυτός κατάργησε μονομερώς τη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του. Όταν έκαναν αυτό, θα έπρεπε να είχαν σκεφτεί το σήμερα.

Υπάρχει ένα σαφές δίδαγμα που πρέπει να αντληθεί από όλα αυτά: Είτε «όλες οι συμφωνίες είναι συμφωνίες», είτε «καμία χειραψία δεν σημαίνει τίποτα». Είναι τόσο αυστηρό, και η συνέπεια του δεύτερου δεν είναι τίποτα λιγότερο από την κατάρρευση της διεθνούς τάξης.

When the U.S. violates an agreement signed with the EU barely six months ago, @vonderleyen suddenly springs to action and insists that «in politics as in business—a deal is a deal», and that when counterparts «shake hands, it must mean something.» Sadly for Europe, its current… https://t.co/tL84Ovx3CL — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) January 20, 2026

Υπενθυμίζουμε ότι ο Τραμπ δήλωσε ότι θα επιβάλει δασμούς σε χώρες της ΕΕ που αντιτίθενται στα σχέδιά του για τη Γροιλανδία μόλις έξι μήνες μετά την υπογραφή της συμφωνίας τον Ιούλιο του 2025.