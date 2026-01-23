Ρωσικά στρατηγικά βομβαρδιστικά Tu-22M3 εκτέλεσαν προγραμματισμένη περιπολία πάνω από διεθνή ύδατα στη Βαλτική, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη το υπουργείο Αμυνας στη Μόσχα (φωτογραφίες, επάνω και κάτω, από Russian Defence Ministry via Reuters).

Σύμφωνα με την ενημέρωση του ρωσικού υπουργείου στην πλατφόρμα Telegram, τα στρατηγικά βομβαρδιστικά συνοδεύονταν από μαχητικά αεροσκάφη Su-35S και Su-30SM.

Τα στρατηγικά βομβαρδιστικά της Ρωσίας συνοδεύονταν από μαχητικά αεροσκάφη Su-35S και Su-30SM

Η ανακοίνωση συνέπεσε χρονικά με τη συνάντηση του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με αμερικανούς απεσταλμένους στο Κρεμλίνο, στο πλαίσιο των διπλωματικών προσπαθειών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Επί χρόνια σύμβολο μεταψυχροπολεμικής συνεργασίας και εμπορικής ανάπτυξης, η Βαλτική Θάλασσα μετατρέπεται σταδιακά σε πεδίο επικίνδυνης γεωπολιτικής αντιπαράθεσης και πιθανό θέατρο ενός νέου επικίνδυνου πολέμου.

Περιοχή αυξανόμενης έντασης

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, το 2022, η θάλασσα των περίπου 400.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων έχει γίνει περιοχή αυξανόμενης έντασης στην επιφάνειά της, στον πυθμένα της, καθώς και στον αέρα.

Οι αναχαιτίσεις μαχητικών αεροσκαφών γίνονται όλο και πιο συχνές. Οι περιπολίες πολεμικών πλοίων και από τις δύο πλευρές έχουν πολλαπλασιαστεί.

Τα παράκτια κράτη στη Βαλτική Θάλασσα αντιπροσωπεύουν πάνω από το 10% του παγκόσμιου εμπορίου.

Στον πυθμένα της υπάρχουν αγωγοί και καλώδια μεταφοράς δεδομένων και ηλεκτρικής ενέργειας, συνδέοντας κράτη και τροφοδοτώντας οικονομίες. Πρόκειται για κρίσιμες υποδομές για την ΕΕ και το ΝΑΤΟ (περισσότερα εδώ).