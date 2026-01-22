newspaper
Οι καλύτερες και χειρότερες χώρες στην Ευρώπη για εταιρείες που θέλουν να προσλάβουν προσωπικό
Διεθνής Οικονομία 22 Ιανουαρίου 2026 | 23:26

Οι καλύτερες και χειρότερες χώρες στην Ευρώπη για εταιρείες που θέλουν να προσλάβουν προσωπικό

Η Δανία, η Ελβετία και η Ιρλανδία πρωτοστατούν ως μερικές από τις πιο ελκυστικές χώρες για πρόσληψη προσωπικού στην Ευρώπη, χάρη στα ισχυρά οικοσυστήματα δεξιοτήτων, την υψηλή παραγωγικότητα και τους αξιόπιστους θεσμούς

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Spotlight

Η Ευρώπη θεωρείται ένας από τους καλύτερους προορισμούς για επενδύσεις: τα αποθέματα άμεσων επενδύσεων που κατέχουν ξένοι επιχειρηματίες ανέρχονται σε σχεδόν 10 τρισεκατομμύρια μόνο στην ΕΕ, την μεγαλύτερη ενιαία αγορά στον κόσμο από άποψη αριθμού καταναλωτών.

Με αυτό κατά νου, οι ξένες εταιρείες αναζητούν συνεχώς τους καλύτερους τόπους για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους, αλλά ο πολιτικός, νομοθετικός και διοικητικός κατακερματισμός της γηραιάς ηπείρου καθιστά δύσκολο να προσδιοριστεί με ακρίβεια ποια χώρα είναι η καταλληλότερη.

Ωστόσο, μια νέα μελέτη μπορεί να τις βοηθήσει να βρουν τη σωστή κατεύθυνση, καθώς κατατάσσει τους καλύτερους και τους χειρότερους τόπους για εταιρείες που επιθυμούν να προσλάβουν προσωπικό στην Ευρώπη.

Η Βόρεια Ευρώπη στην κορυφή της κατάταξης

Σύμφωνα με το Conference Board — ένα παγκόσμιο think tank επιχειρηματικής έρευνας με έδρα τις ΗΠΑ — οι εξαιρετικές δεξιότητες, η ισχυρή επιχειρηματική κουλτούρα και το σχετικά μέτριο κόστος εργασίας καθιστούν τη Δανία τον καλύτερο τόπο για εταιρείες που επιθυμούν να εγκατασταθούν ή να επεκταθούν στην Ευρώπη.

Η έκθεση των 10 κορυφαίων κυριαρχείται από τη Βόρεια Ευρώπη, μαζί με μικρότερες αλλά πλούσιες οικονομίες που ξεχωρίζουν για την προσαρμοστικότητα και τις δεξιότητές τους. Κάθε κατηγορία βαθμολογείται με βάση μίας κλίμακας στα 100.

Η Ελβετία, που κατέλαβε τη δεύτερη θέση, ήταν η μόνη χώρα που έλαβε την τέλεια βαθμολογία των 100 πόντων στην κατηγορία «ταλέντο και δεξιότητες», αν και το υψηλό κόστος διαβίωσης παραμένει μια πρόκληση για τις εταιρείες που επιθυμούν να προσλάβουν προσωπικό εκεί.

Γερμανία: Δημογραφική πίεση και υψηλό κόστος εργασίας

Η Γερμανία είναι η μόνη οικονομία του G7 που κατάφερε να μπει στην πρώτη δεκάδα.

Ωστόσο, η έκθεση επισημαίνει σημαντικά ζητήματα, όπως η δημογραφική μείωση των οικονομικά ενεργών ατόμων που απειλεί την προσφορά εργασίας, καθώς και το αυξανόμενο κόστος εργασίας και η αργή υιοθέτηση της ψηφιακής τεχνολογίας.

Η χώρα σημείωσε επίσης ιδιαίτερα χαμηλή βαθμολογία όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα του εργατικού δυναμικού (25), με τη δεύτερη χαμηλότερη βαθμολογία από τις 20 χώρες με τις καλύτερες επιδόσεις συνολικά, μετά την Πορτογαλία (19).

Ηνωμένο Βασίλειο: Το χάος του Brexit μετριάζεται από το ισχυρό δυναμικό

Το Ηνωμένο Βασίλειο ακολουθεί στενά τη Γερμανία στην 12η θέση, με φρένο την αβεβαιότητα των κανονισμών μετά το Brexit, καθώς και τις χρόνιες ανισότητες στις περιφερειακές επενδύσεις.

Ωστόσο, οι ερευνητές αναφέρουν ότι η αγορά εργασίας του Ηνωμένου Βασιλείου παραμένει σχετικά ευέλικτη, υποστηριζόμενη από τη δυναμική δημιουργία θέσεων εργασίας και έναν ισχυρό τομέα υπηρεσιών, με μια σταθερή βάση ταλέντων.

«Το συνολικό προφίλ είναι αυτό ενός ευέλικτου αλλά περιορισμένου εργασιακού περιβάλλοντος που βασίζεται στην ανάπτυξη των υπηρεσιών και στις διεθνείς ροές ταλέντων», αναφέρει η έκθεση.

Γαλλία και Ιταλία: Αντίθετα προβλήματα, παρόμοια κατάταξη

Η Γαλλία (18η) και η Ιταλία (20η) έχουν λιγότερο ισχυρές επιδόσεις.

Η ανταγωνιστικότητα της πρώτης εμποδίζεται από την ακαμψία της: «η πολύπλοκη νομοθεσία και η περιορισμένη ευελιξία επιβραδύνουν την ταχύτητα με την οποία οι επιχειρήσεις μπορούν να προσαρμοστούν και να αναπτυχθούν», δήλωσε ο συντάκτης της έκθεσης, Robert Maillard, στο Europe in Motion του euronews.

Η τελευταία φαίνεται να αγωνίζεται στο άλλο άκρο, επιβαρυμένη από προκλήσεις διακυβέρνησης, ζητήματα ποιότητας διαχείρισης και αργή καινοτομία πέρα από τους παραδοσιακούς βιομηχανικούς της κλάδους.

«Η Ιταλία δεν έχει έλλειψη δεξιοτήτων — αγωνίζεται να τις μετατρέψει σε παραγωγικότητα σε μεγάλη κλίμακα», δήλωσε ο Maillard. «Η αδύναμη ψηφιακή διάδοση, η δημογραφική παρακμή και οι τριβές στη διακυβέρνηση εμποδίζουν την ισχυρή βιομηχανική τεχνογνωσία να μεταφραστεί σε απόδοση σε ολόκληρη την οικονομία».

«Και οι δύο χώρες διαθέτουν ισχυρό ταλέντο και ισχυρούς θεσμούς, αλλά οι διαρθρωτικές τριβές περιορίζουν την αποτελεσματικότητα με την οποία αυτό το δυναμικό μεταφράζεται σε ευελιξία και ανταγωνιστικότητα», πρόσθεσε.

Η Κύπρος, η Ελλάδα, η Κροατία, η Πολωνία, η Σλοβακία και η Βουλγαρία κατατάσσονται τελευταίες, με όλες να συγκεντρώνουν λιγότερους από 30 βαθμούς.

Ποιοι από τους παρακάτω παράγοντες έχουν τη μεγαλύτερη και τη μικρότερη επίδραση στην απόφασή σας να μετακομίσετε ή να επεκταθείτε;

Τελικά, τι έχει μεγαλύτερη σημασία για τους διεθνείς κυνηγούς κεφαλών;

Ο οργανισμός ρώτησε επίσης τους υπεύθυνους ανθρώπινου δυναμικού και τους ηγέτες τι πραγματικά αναζητούν στους υπαλλήλους τους όταν εξετάζουν πού να μεταφερθούν και να επεκταθούν.

Η προτεραιότητα είναι να διαθέτουν τις κατάλληλες δεξιότητες για τις τρέχουσες και μελλοντικές θέσεις (51%), ενώ ακολουθεί η υψηλή παραγωγικότητα που υποστηρίζεται από ισχυρές τεχνολογικές ικανότητες (28%), παράλληλα με ανταγωνιστικούς φόρους εργασίας για τη διατήρηση των δαπανών σε χαμηλά επίπεδα (28%).

Η ισότητα ευκαιριών στην αγορά εργασίας επιλέχθηκε συντριπτικά ως ο λιγότερο σημαντικός παράγοντας μεταξύ αυτών που αναφέρονται (62%).

World
Γροιλανδία: Τι γνωρίζουμε για το «πλαίσιο μελλοντικής συμφωνίας» του Τραμπ

Γροιλανδία: Τι γνωρίζουμε για το «πλαίσιο μελλοντικής συμφωνίας» του Τραμπ

Economy
Εξαγωγές: Τι «καλάθι» κρατούν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις για το 2026

Εξαγωγές: Τι «καλάθι» κρατούν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις για το 2026

inWellness
inTown
