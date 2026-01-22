Ένας στους τέσσερις νέους στην Ευρώπη εργάζεται παράλληλα με τις σπουδές του, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat για το 2024, ωστόσο η εικόνα δεν είναι ενιαία σε όλες τις χώρες ούτε μεταξύ των φύλων.

Η Ελλάδα καταγράφει από τα χαμηλότερα ποσοστά στην ΕΕ για τις ηλικίες 15-29 ετών, δεδομένου ότι στη χώρα μας η απασχόληση κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης αποτελεί εξαίρεση και όχι κανόνα. Έτσι, η συντριπτική πλειονότητα των νέων στην Ελλάδα δεν ακολουθεί σταδιακή μετάβαση από τις σπουδές στην αγορά εργασίας, σε έντονη αντίθεση με τις χώρες της Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης.

Όπως δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat για το 2024, το 25,4% των νέων Ευρωπαίων (ηλικίας 15–29 ετών) εργάζονταν παράλληλα με τη συμμετοχή τους στην τυπική εκπαίδευση, ενώ το 71,4% των νέων παρέμενε εκτός εργατικού δυναμικού και το 3,2% ήταν άνεργοι (δήλωναν διαθέσιμοι για εργασία ή αναζητούσαν ενεργά απασχόληση).

Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι οι γυναίκες τείνουν να συμμετέχουν περισσότερο στην τυπική εκπαίδευση σε σχέση με τους άνδρες

Τα υψηλότερα ποσοστά νέων που εργάζονταν και ταυτοχρόνως σπούδαζαν καταγράφηκαν στην Ολλανδία (74,3%), τη Δανία (56,4%) και τη Γερμανία (45,8%). Αντιθέτως, τα χαμηλότερα ποσοστά μεταξύ των χωρών της ΕΕ αναφέρθηκαν στη Ρουμανία (2,4%), την Ελλάδα (6,0%) και την Κροατία (6,4%).

Τα υψηλότερα ποσοστά άνεργων νέων που βρίσκονταν σε τυπική εκπαίδευση και ήταν διαθέσιμοι ή αναζητούσαν ενεργά εργασία καταγράφηκαν στη Σουηδία (14,1%), τη Φινλανδία (10,0%) και τη Δανία (9,6%). Στον αντίποδα, η Ρουμανία (0,6%), η Κροατία, η Τσεχία και η Ουγγαρία (καθεμία από 0,8%) είχαν ποσοστά κάτω του 1% νέων που αναζητούσαν εργασία.

Διαφορές ανάμεσα στα φύλα

Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι οι γυναίκες τείνουν να συμμετέχουν περισσότερο στην τυπική εκπαίδευση σε σχέση με τους άνδρες. Ωστόσο, όταν δεν βρίσκονται στην εκπαίδευση, είναι λιγότερο πιθανό να εργάζονται ή να αναζητούν εργασία, όπως φαίνεται από τα χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης και τα υψηλότερα ποσοστά «αδράνειας» σε σύγκριση με τους άνδρες.

Συγκεκριμένα, έμφαση κυρίως στην εκπαίδευση κατεγράφη το 2024 στην ηλικιακή ομάδα 15-19 ετών, με το 74,4% των γυναικών και το 70,4% των ανδρών να παραμένουν εκτός εργατικού δυναμικού ενώ φοιτούν.

Φτάνοντας στην ηλικιακή ομάδα 20-24 ετών, όμως, το ποσοστό όσων βρίσκονταν εκτός εργατικού δυναμικού μειώθηκε στο 30,9% για τις γυναίκες και στο 24,8% για τους άνδρες, υποδηλώνοντας μεγαλύτερη ένταξη στην αγορά εργασίας παράλληλα με τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Σε αυτή την ομάδα, το ποσοστό των νέων που εργάζονταν ενώ σπούδαζαν έφτανε το 19,6% για τις γυναίκες και το 17,0% για τους άνδρες.

Στην ηλικιακή ομάδα 25-29 ετών, η απασχόληση έφτασε το 62,0% για τις γυναίκες και το 71,9% για τους άνδρες. Εδώ, το ποσοστό των γυναικών που βρίσκονταν εκτός εργατικού δυναμικού και δεν συμμετείχαν σε τυπική εκπαίδευση (16,2%) ήταν υψηλότερο από εκείνο των ανδρών (6,9%).

Η Ελλάδα στον ευρωπαϊκό «χάρτη» εργασίας και σπουδών

Στην Ελλάδα, ωστόσο, η χαμηλή συμμετοχή των νέων στην εργασία κατά τη διάρκεια των σπουδών δεν σχετίζεται μόνο με την κουλτούρα ή τις συνθήκες της αγοράς, αλλά και με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που ρυθμίζει αυστηρά την απασχόληση ανηλίκων.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με τα χαμηλότερα ποσοστά νέων που εργάζονται παράλληλα με τις σπουδές τους. Μόλις το 6% των νέων ηλικίας 15-29 ετών συνδυάζουν εργασία και εκπαίδευση, όταν ο μέσος όρος στην ΕΕ φτάνει περίπου στο 25%.

Σε αντίθεση με χώρες όπως η Ολλανδία, η Δανία και η Γερμανία, όπου η εργασία κατά τη διάρκεια των σπουδών αποτελεί καθιερωμένη πρακτική, στην Ελλάδα πάνω από εννέα στους δέκα νέους παραμένουν εκτός εργατικού δυναμικού όσο φοιτούν.

Το γεγονός αυτό αναδεικνύει τη χαλαρή σύνδεση μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας, καθώς δεν ενθαρρύνεται η μερική απασχόληση με τη δημιουργία ολιγόωρων ευέλικτων θέσεων για σπουδαστές.

Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τη ΓΣΕΕ, οποιαδήποτε εργασία στην Ελλάδα επιτρέπεται μόνο μετά τη συμπλήρωση του 15ου έτους της ηλικίας (εκτός εξαιρέσεων, π.χ. για καλλιτεχνικές εκδηλώσεις).

Ωστόσο, υπάρχουν περιορισμοί που αποσκοπούν στην απαγόρευση και μη απασχόληση ανηλίκων σε εργασίες επικίνδυνες, βαριές ή ανθυγιεινές, καθώς και σε εργασίες που βλάπτουν την ψυχική τους υγεία και γενικά εμποδίζουν την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους.

Ανήλικοι ηλικίας 15-16 ετών, καθώς και ανήλικοι που φοιτούν σε γυμνάσια, λύκεια, και κάθε τύπου τεχνικές ή επαγγελματικές σχολές δημόσιες ή ιδιωτικές αναγνωρισμένες από το κράτος, επιτρέπεται να εργαστούν έως 6 ώρες την ημέρα και 30 ώρες την εβδομάδα.

Ανήλικοι ηλικίας 17-18 ετών επιτρέπεται να εργαστούν έως 8 ώρες την ημέρα και 40 ώρες την εβδομάδα. Η υπερωριακή απασχόληση των ανηλίκων απαγορεύεται.