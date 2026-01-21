Μάλλον έκανε τη σκηνή καλύτερη: Ο Μπεν Άφλεκ, οι εμετοί και η πιο δραματική στιγμή στο Armageddon
Μια άτυχη στιγμή από την εμπειρία του στο φιλμ Armageddon θυμήθηκε ο γνωστός ηθοποιός Μπεν Άφλεκ, που πάντως παραδέχθηκε ότι μπορεί να «έσωσε» την πιο δραματική σκηνή της ταινίας.
Είτε είσαι οπαδός αυτών των ταινιών είτε όχι δεν υπάρχει περίπτωση να μην τη γνωρίζεις. Και σίγουρα την έχεις δει μια φορά στη ζωή σου. Ο λόγος για το Armageddon, ένα κλασικό blockbuster της δεκαετίας του ’90 του Μάικλ Μπέι, που φημίζεται για αυτό το στυλ ταινιών – δράση, γρήγορα γυρίσματα, τρελά σενάρια, πολλά λεφτά στην παραγωγή.
Το φιλμ του 1998 είχε όλα τα συστατικά για να πετύχει: δυνατό καστ, έρωτα, ωραία μουσική, το τέλος του κόσμου και μια παρέα από ήρωες. Και τα κατάφερε μια χαρά, μαζεύοντας στο box office περισσότερα από 550 εκατ. δολάρια. Ωστόσο, πίσω από τις κάμερες υπήρχαν και αρκετές απρόοπτες στιγμές.
Μία από αυτές θυμήθηκε ο Μπεν Άφλεκ, ο οποίος υποδυόταν το καλό παιδί και ήταν ερωτευμένος με την Λιβ Τάιλερ, κόρη του αφεντικού του Μπρους Γουίλις.
Όπως είπε σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Fox 32 Chicago, την ημέρα που ήταν να γυρίσει τη τελευταία σκηνή -και την πιο δραματική της ταινίας- με τον Γουίλις είχε πάθει τροφική δηλητηρίαση.
«Δεν ήμουν αρκετά έμπειρος ηθοποιός τότε, για να ξέρω ότι μπορώ να πάρω ένα τηλέφωνο και τους πω ότι είμαι άρρωστος για να δουλέψω. Οπότε πήγα κανονικά στα γυρίσματα» είπε ο 53χρονος ηθοποιός και συμπλήρωσε: «Χωρίς καμιά υπερβολή έκανα συνεχώς εμετό ανάμεσα στις λήψεις».
Όπως πάντως παραδέχθηκε, «αυτή η κατάστασή μου μάλλον έκανε τη σκηνή καλύτερη».
Ben Affleck said he had food poisoning while shooting his emotional goodbye scene with Bruce Willis in the 1998 disaster blockbuster “Armageddon”:
“I wasn’t an experienced enough actor at that point to know that you can just pick up the phone and be like, ‘I’m too sick to work… pic.twitter.com/ESYHUfgTHq
— Variety (@Variety) January 19, 2026
Ο Μπεν Άφλεκ συνεργάστηκε με τον Μάικλ Μπέι ξανά μετά από τρία χρόνια, σε ένα ακόμα επικό blockbuster, το Pearl Harbor – ουσιαστικά το φιλμ που τον έβαλε στη λίστα με τους νέους σταρ του Χόλιγουντ.
