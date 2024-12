Γυναίκα διανομέας φαγητού στη Φλόριντα, μαχαίρωσε 14 φορές έγκυο πελάτισσα, καθώς ήταν δυσαρεστημένη με το φιλοδώρημα των δύο δολαρίων που έλαβε.

Οι αστυνομικοί που ανταποκρίθηκαν στην κλήση για βοήθεια στις 22 Δεκεμβρίου, έφτασαν και εντόπισαν το θύμα, τη Μελίντα Ιριζάρι, με πολλαπλές μαχαιριές.

Μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της περιοχής.

Υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση για ρήξη πνεύμονα. Είχε τραύματα στο στήθος, τα χέρια, τα πόδια και την κοιλιά, σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση.

Η Ιριζάρι είναι αυτή τη στιγμή σε σταθερή κατάσταση, ανέφερε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Osceola στη Φλόριντα σε μια ενημέρωση στο Facebook.

Οι αρχές αναγνώρισαν την 22χρονη Μπριάνα Αλβέλο ως την οδηγό και ύποπτη για την υπόθεση, σύμφωνα με την αστυνομική αναφορά.

Οι αξιωματούχοι λένε ότι η Ιριάρι έκανε μια παραγγελία στο Marcos Pizza Shop και 30 λεπτά αργότερα η ύποπτη, που πιστεύεται ότι ήταν η Αλβέλο, έφτασε στο μοτέλ με την παραγγελία, η οποία είχε κόστος συνολικά 33,10 $.

Η Ιριζάρι έδωσε στην ύποπτη ένα χαρτονόμισμα των 50 δολαρίων και ζήτησε ρέστα, ωστόσο, η διανομέας της είπε ότι ήταν πολιτική του καταστήματος να μην δίνονται ρέστα, ανέφερε η ένορκη κατάθεση.

Αφού βρήκε ψιλά, η Ιριζάρι κατέληξε να δώσει φιλοδώρημα 2 δολάρια. Μετά το περιστατικό, είπε στους αστυνομικούς ότι τότε, η διανομέας «γούρλωσε τα μάτια της και έφυγε χωρίς να πει τίποτα».

