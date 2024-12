Ένα άτομο έχασε τη ζωή του και πέντε άλλοι τραυματίστηκαν μετά την ισχυρή έκρηξη σε γιοτ σε μαρίνα στη Νότια Φλόριντα το απόγευμα της Δευτέρας (23/12).

Όπως φαίνεται και στο βίντεο το κατάστρωμα του μικρού σκάφους εκτινάχθηκε στον αέρα από την έκρηξη.

Αυτόπτοι μάρτυρες ανέφεραν πως είδαν έναν άντρα να ανεφοδιάζει με καύσιμα το γιοτ, λίγο πριν την ισχυρή έκρηξη.

Εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής δήλωσε πως λίγα λεπτά μετά, στις φλόγες τυλίχτηκε και ένα άλλο μικρότερο σκάφος στη μαρίνα.

Δείτε το βίντεο με την έκρηξη:

