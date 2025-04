«Η μελόπιτα είναι ένα ελαφρύ νόστιμο γλυκό που συνδέεται με τη Σίφνο και τις παραδόσεις της», αναφέρει ο διεθνής γαστρονομικός οδηγός.

Το συγκεκριμένο πιάτο βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της μεγάλης λίστας με βαθμολογία 4,6/5, ανάμεσα σε δεκάδες άλλα τοπικά εδέσματα από την Ευρώπη, την Αφρική την Ασία, την Αυστραλία και την Αμερική.

«Η γαστρονομία αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο της παράδοσης, της ιστορίας και της εξέλιξης του νησιού. Η τοπική κουζίνα αντανακλά την αγάπη των Σιφνιών για τον τόπο αλλά και το μεράκι τους στην αγγειοπλαστική και την αξιοποίηση των δώρων που προσφέρει η φύση. Στο πλαίσιο αυτό, η τέχνη του καλού ποιοτικού φαγητού είναι αναπόσπαστο συστατικό του καλέσματος μας σε διεθνή ΜΜΕ και τουριστικούς φορείς», δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Σίφνου, Γιάννης Ραφελέτος.

