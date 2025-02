Είναι γεγονός: Το κοντοσούβλι ανακηρύχθηκε το καλύτερο πιάτο με χοιρινό κρέας στον κόσμο και, μάλιστα, δικαιολογημένα. Οι ψηφοφόροι του Taste Atlas «μίλησαν» και το ελληνικό παραδοσιακό φαγητό κατέκτησε -με 4,7 αστεράκια στα πέντε- την πρώτη θέση ανάμεσα σε 100 διαφορετικά πιάτα από όλον τον πλανήτη.

Ωστόσο, η ελληνική παρουσία στη λίστα δεν περιορίζεται μόνο στο κοντοσούβλι, καθώς στην 48η θέση βρίσκεται η γουρουνοπούλα και στην 74η το χοιρινό με σέλινο.

«Το κοντοσούβλι είναι ένα παραδοσιακό πιάτο που αποτελείται από μεγάλα κομμάτια χοιρινού κρέατος μαριναρισμένα σε μείγμα βοτάνων και μπαχαρικών, τα οποία στη συνέχεια ψήνονται σε σούβλα και μαγειρεύονται αργά σε ψησταριά, όπως ο γύρος ή το σουβλάκι. Η μαρινάδα συχνά περιέχει σκόρδο, ρίγανη, θυμάρι, δεντρολίβανο, πάπρικα, ελαιόλαδο, χυμό λεμονιού και κόκκινο κρασί», περιγράφει το Taste Atlas.

Και προσθέτει: «Το κοντοσούβλι αφού μαριναριστεί, το κρέας τοποθετείται σε μια μεγάλη σούβλα και ψήνεται σε ανοιχτή φλόγα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια πλούσια και γευστική εξωτερική κρούστα με ζουμερό, τρυφερό εσωτερικό. Το μαγειρεμένο κρέας σερβίρεται συνήθως σε χοντρές φέτες, συχνά συνοδευόμενο από πίτα, τζατζίκι, και χωριάτικη σαλάτα, μεταξύ άλλων πιθανών συνοδευτικών».

