Έχει πλούσια γεύση και βελούδινη υφή, σερβίρεται με κρύο νερό και λατρεύεται από μικρούς και μεγάλους. Ο λόγος για το υποβρύχιο ή αλλιώς τη βανίλια.

To Taste Atlas ξεχωρίζει το ελληνικό παραδοσιακό γλυκό και του αφιερώνει ειδική ανάρτηση στα social media.

Το γλυκό πήρε την ονομασία υποβρύχιο επειδή σερβίρεται σε ένα κουτάλι, βυθισμένο σε γυάλινο ποτήρι γεμάτο με κρύο νερό. Σύμφωνα με την παράδοση το γλυκό το εμπνεύστηκε στην Κωνσταντινούπολη ένας Χιώτης ζαχαροπλάστης.

Το ονόμαζαν άσπρο γλυκό και στη συνέχεια έγινε το αγαπημένο κέρασμα στα αρχοντικά σπίτια της Πόλης. Όταν οι Χιώτες, πρόσφυγες πια, επέστρεψαν στο νησί τους, πρόσθεσαν άρωμα μαστίχας. Εξάλλου υπάρχουν πολλές παραλλαγές στη γεύση του υποβρυχίου, όπως μαστίχα, βανίλια, ροζ τριαντάφυλλο, φιστίκι.

We are so connected to the summer season because it brings back vivid childhood memories. 💭 This treat, known as a «submarine» or «ypovrihio,» is served in an ice-cold glass of water with a spoonful of vanilla submerged in it.🥛#discovergreece

