Κύμα συμπαράστασης στον Φόντεν μετά τα εμετικά συνθήματα στο Ολντ Τράφορντ για την μητέρα του παίκτη

Τα εμετικά συνθήματα από μερίδα οπαδών της Γιουνάιτεντ, εναντίον της μητέρας του επιθετικού της Σίτι, Φιλ Φόντεν στο χθεσινό ντέρμπι των δύο ομάδων στο Ολντ Τράφορντ είναι το βασικό θέμα συζήτησης στην Αγγλία και όχι άδικα.

Δεν είναι άλλωστε τυχαίο που και ο προπονητής της Σίτι, Πεπ Γκουαρντιόλα αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο θέμα μετά το τέλος του αγώνα, κάνοντας λόγο για ντροπή.

Ο ίδιος ο Φόντεν έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «συνεχίζουμε» και τα μηνύματα συμπαράστασης στον διεθνή άσο της Σίτι ήταν αμέτρητα.

Πολλοί οπαδοί και μάλιστα όλων των ομάδων τοποθετήθηκαν υπέρ του Φόντεν, με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνοντας λόγο για αδιανόητο και ακατανόητο μίσος.

«Αν είναι δυνατόν να φωνάζουν οι οπαδοί τέτοια συνθήματα για την μητέρα ενός παίκτη. Είναι αηδιαστικό» ανέφερε χαρακτηριστικά ένας φίλαθλος και πολλοί ήταν αυτοί που έσπευσαν να συμφωνήσουν μαζί του.

«Είναι χυδαίο να υπάρχουν τέτοια συνθήματα, απορώ με το μίσος κάποιων ανθρώπων» ανέφερε κάποιος άλλος φίλαθλος για τα όσα ακούστηκαν στο «θέατρο των ονείρων».

Βεβαίως αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ακούγονται συνθήματα σε ποδοσφαιρικά γήπεδα, που σοκάρουν την κοινή γνώμη στην Αγγλία και είναι προφανώς ένα πολύ σοβαρό θέμα.

Θα πρέπει μάλιστα να σημειωθεί ότι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέβηκε και βίντεο, με την αντίδραση του Φιλ Φόντεν την στιγμή που ακούγεται το συγκεκριμένο σύνθημα από οπαδούς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

«It’s a lack of integrity, class, and they should be ashamed.» pic.twitter.com/8AZalS50Dq

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) April 7, 2025