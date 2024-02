Απίθανο βίντεο: Η στιγμή που πελάτισσα «λούζει» την υπάλληλο με λεμονάδα και εκείνη ανταποδίδει με... νερό

Η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται πάντα κρύο. Όταν λοιπόν μία πελάτης έριξε σε μία έφηβη υπάλληλο πλυντηρίου αυτοκινήτων στις ΗΠΑ, μία λεμονάδα, εκείνη απάντησε παίρνοντας λάστιχο και ρίχνοντας της νερό μέσα από το ανοιχτό παράθυρο του οχήματος.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με New York Post, το κλιπ των 14 δευτερολέπτων δείχνει την υπάλληλο να πλένει με δύναμη ένα λευκό σεντάν, όταν η οδηγός ξαφνικά κατεβάζει το παράθυρό της και πετάει ένα πλαστικό ποτήρι με λεμονάδα που πιτσιλίζει την έφηβη.

«Ετοίμαζα το αυτοκίνητο, όπως έκανα με τόσα άλλα αυτοκίνητα πριν από αυτό, φροντίζοντας να μπουν με ασφάλεια στον ιμάντα του πλυντηρίου αυτοκινήτων», δήλωσε ο Χαρίκι στο What’s The Jam. Πρόσθεσε δε ότι «Μετά από την προετοιμασία, ρύθμισα το σύστημα, προκειμένου οι πελάτες να έχουν το πλύσιμο για το οποίο πλήρωσαν.»

Στην συνέχεια, «Πήρα το πιεστικό και άρχισα να ψεκάζω το αυτοκίνητό τους», εξήγησε και πρόσθεσε πως «Η κοπέλα κατέβασε το παράθυρό της και μου πέταξε λεμονάδα και έπαθα σοκ.» Η 18χρονη ανέφερε ότι η «αντίδρασή» της στην προσβολή ήταν να «πλύνει απλώς το παράθυρο» που η γυναίκα είχε αποφασίσει να κατεβάσει.

Σημειώνεται ότι η υπάλληλος ανέφερε ότι ο εργοδότης της τάχθηκε στο πλευρό της για να διασφαλίσει την ασφάλεια της στο χωρό εργασίας. «Το είπα στους μανάτζερ οι οποίοι είχαν θυμώσει με την γυναίκα που μου πέταξε τη λεμονάδα και αποφάσισαν να της απαγορεύσουν να επανέλθει ποτέ στην επιχείρηση» δήλωσε η 18χρονη.

NEW: Teenager blasts woman with a pressurized hose at a car wash after the driver rolls her window down and throws a drink at her.

Instant karma.

The incident happened at an Indiana car wash while 18-year-old Anna Harycki was working.

«I picked up the pressure washer and… pic.twitter.com/q7V8azpk8z

— Collin Rugg (@CollinRugg) February 16, 2024