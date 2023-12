Πεινασμένος ελέφαντας σπάει παράθυρο αυτοκινήτου και ψάχνει τροφή – «Μάλλον τα σάντουιτς μας έσωσαν τη ζωή»

Ένας ελέφαντα να σπάει ξαφνικά το παράθυρο του αυτοκίνητου της, είδε μια οικογένεια στη Σρι Λάνκα.

Ο ελέφαντας φαίνεται να βγαίνει από το Εθνικό Πάρκο Γιάλα και να κατευθύνεται προς το βανάκι που είχε νοικιάσει ο Κασούν Μπασναγιάκι και η οικογένειά τους, που έκαναν διακοπές στη Σρι Λάνκα.

Στη συνέχεια σπάει το παράθυρο του οδηγού με την προβοσκίδα του και ψάχνει στο εσωτερικό του αυτοκινήτου κάτι να φάει.

Ο οδηγός μας είπε να του δώσουμε ό,τι είχαμε και τον τάισα με ένα σάντουιτς που είχε περισσέψει. Μου είπε να πετάξω τα υπόλοιπα φαγητά από το παράθυρο και έτσι έκανα. Ο ελέφαντας έβγαλε την προβοσκίδα του από το αυτοκίνητο, ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και έτσι γλιτώσαμε. Αυτά τα σάντουιτς και τα πατατάκια μάλλον μας έσωσαν τη ζωή» δήλωσε στο BBC ο Κασούν από την Αυστραλία.

Wild elephant encounter in Sri Lanka! 🐘 Watch as this hungry elephant makes a bold move on a vehicle in search of a snack.

📸 @r_evarts pic.twitter.com/Oarsw8F0Ji

— NewsWire 🇱🇰 (@NewsWireLK) December 12, 2023