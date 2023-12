Πέθανε η Μάλι, ο «πιο θλιμμένος ελέφαντας στον κόσμο» – Ζούσε σε αιχμαλωσία πάνω από 30 χρόνια

Η Μάλι, ο «πιο μοναχικός και θλιμμένος ελέφαντας στον κόσμο», σύμφωνα με την Peta, πέθανε την Τετάρτη σε ζωολογικό κήπο της Μανίλα, στις Φιλιππίνες, έπειτα από δεκαετίες αιχμαλωσίας.

Η Μάλι πέρασε σχεδόν όλη της τη ζωή μόνη. Ο θάνατός της ανακοινώθηκε την Τρίτη από τη δήμαρχο της Μανίλα.

Έφτασε στον ζωολογικό κήπο το 1981, όταν ήταν μόλις 11 ετών ως δώρο της κυβέρνησης της Σρι Λάνκα στην πρώην πρώτη κυρία των Φιλιππίνων, Ιμέλντα Μάρκος. Τότε, όπως αναφέρει το USA Today, ακόμη ένας ελέφαντας ζούσε εκεί, ο Σίβα, ο οποίος όμως πέθανε το 1990 και έκτοτε η Μάλι έμεινε μόνη της.

Υπέφερε από μοναξιά και πλήξη

Ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ζώων, συμπεριλαμβανομένης της οργάνωσης People For the Ethical Treatment of Animals (Άνθρωποι για την Ηθική Μεταχείριση των Ζώων), έχουν επικρίνει τον ζωολογικό κήπο για τη φροντίδα της Μάλι και το 2013 η PETA είπε για εκείνη ότι «υποφέρει από μοναξιά, πλήξη και ζει απομονωμένη σε έναν χώρο υπερβολικά μικρό».

Όμως η Μάλι έμεινε εκεί για πολλά ακόμα χρόνια.

Την περασμένη Παρασκευή είχε αρχίσει να δείχνει σημάδια δυσφορίας. Έτριβε την προβοσκίδα της στον τοίχο, μια ένδειξη ότι πονούσε. Το πρωί της Τρίτης την βρήκαν ξαπλωμένη, να βαριανασαίνει. Παρά την αγωγή που της έδωσαν οι κτηνίατροι, πέθανε το ίδιο απόγευμα.

Στην νεκροτομή διαπιστώθηκε ότι η αορτή της ήταν φραγμένη και ότι είχε καρκινικούς όγκους.

«Μάλι σου άξιζε κάτι καλύτερο»

«Λυπούμαστε πολύ, Μάλι, σου άξιζε κάτι καλύτερα» ανέφερε η PETA για τον θάνατο του μοναχικού ελέφαντα, σε ανάρτησή της στο Facebook.

«Παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις της PETA, ο Ζωολογικός Κήπος της Μανίλα και οι υπεύθυνοι της πόλης αγνόησαν τα προβλήματα στα πόδια της, την κύρια αιτία θανάτου των ελεφάντων σε αιχμαλωσία. Κάθε άτομο που αρνήθηκε την κτηνιατρική της περίθαλψη & εμπόδισε τη μεταφορά της σε καταφύγιο θα πρέπει να λογοδοτήσει» συνεχίζει η ανακοίνωση.

«Ευχαριστούμε όλους όσοι συσπειρώθηκαν για την απελευθέρωσή της, από την Dr. Jane Goodall και τον Sir Paul McCartney μέχρι πλήθος Φιλιππινέζων σταρ και χιλιάδες μαθητές» καταλήγει η ανακοίνωση.