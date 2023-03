Μπορεί οι ελέφαντες να φημίζονται για τη δύναμη και τη σωματική τους διάπλαση ωστόσο η επίπονη εργασία και οι κακουχίες που υφίστανται τα ζώα που μεταφέρουν τουρίστες για λόγους ψυχαγωγίας έχει σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία τους.

Συγκεκριμένα όπως φαίνεται στη φωτογραφία που εντόπισε το Ίδρυμα Φίλων Άγριας Ζωής στην Ταϊλάνδη (WFFT), διακρίνεται η 71χρονη ελεφαντίνα, Πάι Λιν, της οποίας η σπονδυλική στήλη έχει παραμορφωθεί μετά από 25 χρόνια εργασίας στην τουριστική βιομηχανία όπου αναγκαζόταν να μεταφέρει έξι τουρίστες τη φορά.

Another pic of Pai Lin from @WFFThailand, here she is enjoying her space. I swear my heart melted on the spot this morning when I was told she was very introverted. «She’s definitely an introvert and doesn’t really enjoy being around the company of other elephants…» ❤️🐘 pic.twitter.com/JT1wFztV9E

— Heather Chen (@heatherchen_) March 10, 2023