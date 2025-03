Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κάλεσε σήμερα (6/3) του ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι διαβουλεύονται στις Βρυξέλλες, να υποστηρίξουν την πρόταση για εκεχειρία σε αέρα και θάλασσα με σκοπό την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία.

«Όλοι πρέπει να διασφαλίσουν ότι η Ρωσία, ως η μοναδική πηγή αυτού του πολέμου, θα αποδεχθεί την ανάγκη να τερματισθεί. Αυτό μπορεί να γίνει με δύο μορφές κατάπαυσης του πυρός που είναι εύκολο να καθιερωθούν και να παρακολουθούνται, πιο συγκεκριμένα, δηλαδή, όχι επιθέσεις σε ενεργειακές και άλλες αστικές υποδομές- εκεχειρία στους πυραύλους, βόμβες και μεγάλου βεληνεκούς μη επανδρωμένα αεροσκάφη και το δεύτερο εκεχειρία στη θάλασσα, που σημαίνει όχι στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Μαύρη Θάλασσα», είπε ο Ζελένσκι.

Χθες προέκυψε μια θετική για τον Ζελένσκι εξέλιξη, με τον επικεφαλής τους γραφείου του να δηλώνει ότι η Ουκρανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να πραγματοποιήσουν συνάντηση στο εγγύς μέλλον.

Ειδικότερα, ο Αντρίι Γέρμακ ανέφερε στην πλατφόρμα X ότι ο ίδιος και ο Γουόλτς «αντάλλαξαν απόψεις για ζητήματα ασφαλείας και τον συντονισμό των θέσεών τους» και προγραμμάτισαν συνάντηση μεταξύ Ουκρανών και Αμερικανών αξιωματούχων στο άμεσο μέλλον «για να συνεχίσουν αυτή τη σημαντική εργασία».

Had a phone conversation with the U.S. President’s National Security Advisor, @michaelgwaltz.

We discussed the next steps towards a just and lasting peace.

— Andriy Yermak (@AndriyYermak) March 5, 2025